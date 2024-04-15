https://crimea.ria.ru/20240415/armiya-rossii-uluchshaet-pozitsii-po-perednemu-krayu-unichtozheny-895-boevikov-1136563414.html
Армия России улучшает позиции по переднему краю: уничтожены 895 боевиков
Армия России улучшает позиции по переднему краю: уничтожены 895 боевиков - РИА Новости Крым, 15.04.2024
Армия России улучшает позиции по переднему краю: уничтожены 895 боевиков
Вооруженные силы России за сутки улучшили тактическое положение и продвинулись вперед по переднему краю в зоне проведения спецоперации, уничтожив 895 украинских РИА Новости Крым, 15.04.2024
2024-04-15T14:56
2024-04-15T14:56
2024-04-15T14:59
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за сутки улучшили тактическое положение и продвинулись вперед по переднему краю в зоне проведения спецоперации, уничтожив 895 украинских боевиков. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Наибольший урон врагу нанесен на Донецком направлении. Там подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и нанесли огневое поражение живой силе и технике 81-й аэромобильной, 24-й и 53-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Белогоровка ЛНР, Новое и Красногоровка ДНР.На Авдеевском направлении бойцы группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение и нанесли удары по ВСУ в районах Новгородское, Уманское, Семеновка, Новокалиново и Очеретино Донецкой Народной Республики.В ходе контрбатарейной борьбы на этом участке фронта поражены 155-мм самоходная артиллерийская установка М109 Paladin производства США, 152-мм самоходная артиллерийская установка "Акация", 122-мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", три 122-мм гаубицы Д-30, 105-мм гаубица М102 производства США, а также станция радиоэлектронной борьбы "Хмара".На Южно-Донецком направлении ВС РФ улучшили положение по переднему краю и поразили формирования 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ и 128-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Урожайное, Водяное и Старомайорское Донецкой Народной Республики.ВСУ лишились до 90 военнослужащих, трех автомобилей, 155-мм гаубиц М777 производства США, 155-мм гаубицы FH-70 производства Великобритании, а также 122-мм гаубицы Д-30.На Херсонском направлении подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено огневое поражение живой силе и технике 65-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области. Здесь боевики потеряли до 60 человек, два автомобиля, 155-мм гаубицу FH-70 производства Великобритании и 152-мм орудие Д-20.Читайте также на РИА Новости Крым:В зоне спецоперации впервые уничтожили украинскую станцию РЭБ "Хмара"Российские военные сбили 270 вражеских беспилотников за суткиУкраина понесла колоссальные потери – за сутки более 1200 боевиков
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новости сво, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , министерство обороны рф, херсонская область, запорожская область, харьковская область, ситуация в донбассе: новости и комментарии, события в донбассе
Армия России улучшает позиции по переднему краю: уничтожены 895 боевиков
Армия России за сутки уничтожила 895 боевиков ВСУ в зоне спецоперации - Минобороны
14:56 15.04.2024 (обновлено: 14:59 15.04.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за сутки улучшили тактическое положение и продвинулись вперед по переднему краю в зоне проведения спецоперации, уничтожив 895 украинских боевиков. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Наибольший урон врагу нанесен на Донецком направлении. Там подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и нанесли огневое поражение живой силе и технике 81-й аэромобильной, 24-й и 53-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Белогоровка ЛНР, Новое и Красногоровка ДНР.
"ВСУ потеряли до 420 военнослужащих, танк, 10 автомобилей, две 122-мм самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", а также 105-мм гаубицу L-119 производства Великобритании", - уточняется в сводке.
На Авдеевском направлении бойцы группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение и нанесли удары по ВСУ в районах Новгородское, Уманское, Семеновка, Новокалиново и Очеретино Донецкой Народной Республики.
"Кроме того, отражены семь контратак формирований 25-й воздушно-десантной, 71-й егерской, 59-й мотопехотной, 23-й и 115-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Уманское, Первомайское, Новобахмутовка и Бердычи ДНР. Противник потерял до 295 военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины, в том числе БМП Marder производства ФРГ и четыре автомобиля", - уточнили в военном ведомстве.
В ходе контрбатарейной борьбы на этом участке фронта поражены 155-мм самоходная артиллерийская установка М109 Paladin производства США, 152-мм самоходная артиллерийская установка "Акация", 122-мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", три 122-мм гаубицы Д-30, 105-мм гаубица М102 производства США, а также станция радиоэлектронной борьбы "Хмара"
.
На Южно-Донецком направлении ВС РФ улучшили положение по переднему краю и поразили формирования 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ и 128-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Урожайное, Водяное и Старомайорское Донецкой Народной Республики.
ВСУ лишились до 90 военнослужащих, трех автомобилей, 155-мм гаубиц М777 производства США, 155-мм гаубицы FH-70 производства Великобритании, а также 122-мм гаубицы Д-30.
На Херсонском направлении подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено огневое поражение живой силе и технике 65-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области. Здесь боевики потеряли до 60 человек, два автомобиля, 155-мм гаубицу FH-70 производства Великобритании и 152-мм орудие Д-20.
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