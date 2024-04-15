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В зоне спецоперации впервые уничтожили украинскую станцию РЭБ "Хмара"

В зоне спецоперации впервые уничтожили украинскую станцию РЭБ "Хмара" - РИА Новости Крым, 15.04.2024

В зоне спецоперации впервые уничтожили украинскую станцию РЭБ "Хмара"

Российские военнослужащие впервые уничтожили украинскую станцию радиоэлектронной борьбы (РЭБ) "Хмара" в зоне спецоперации, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 15.04.2024

2024-04-15T14:28

2024-04-15T14:28

2024-04-15T14:40

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости Крым. Российские военнослужащие впервые уничтожили украинскую станцию радиоэлектронной борьбы (РЭБ) "Хмара" в зоне спецоперации, сообщили в Минобороны РФ.В ведомстве уточнили, что станцию уничтожили на Авдеевском направлении.Ранее сообщалось, что российские ПВО сбили за сутки 270 украинских беспилотников и шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.За минувшую неделю российские войска уничтожили пять зенитных ракетных комплексов противника, в том числе франко-итальянских SAMP/T, а также С-300 и С-125 и две радиолокационные станции обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18.Читайте также на РИА Новости Крым:Элитные десантники ВСУ сдались в плен российским войскамАрмия России уничтожила склад боеприпасов и зенитную установку ВСУФормула шантажа: эксперт оценил слова Зеленского о трудностях для ВСУ

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2024

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