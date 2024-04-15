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В зоне спецоперации впервые уничтожили украинскую станцию РЭБ "Хмара"
В зоне спецоперации впервые уничтожили украинскую станцию РЭБ "Хмара" - РИА Новости Крым, 15.04.2024
В зоне спецоперации впервые уничтожили украинскую станцию РЭБ "Хмара"
Российские военнослужащие впервые уничтожили украинскую станцию радиоэлектронной борьбы (РЭБ) "Хмара" в зоне спецоперации, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 15.04.2024
2024-04-15T14:28
2024-04-15T14:28
2024-04-15T14:40
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости Крым. Российские военнослужащие впервые уничтожили украинскую станцию радиоэлектронной борьбы (РЭБ) "Хмара" в зоне спецоперации, сообщили в Минобороны РФ.В ведомстве уточнили, что станцию уничтожили на Авдеевском направлении.Ранее сообщалось, что российские ПВО сбили за сутки 270 украинских беспилотников и шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.За минувшую неделю российские войска уничтожили пять зенитных ракетных комплексов противника, в том числе франко-итальянских SAMP/T, а также С-300 и С-125 и две радиолокационные станции обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18.Читайте также на РИА Новости Крым:Элитные десантники ВСУ сдались в плен российским войскамАрмия России уничтожила склад боеприпасов и зенитную установку ВСУФормула шантажа: эксперт оценил слова Зеленского о трудностях для ВСУ
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новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , ситуация в донбассе: новости и комментарии, события в донбассе, донецкая народная республика (днр)
В зоне спецоперации впервые уничтожили украинскую станцию РЭБ "Хмара"
Минобороны впервые сообщило об уничтожении украинской станции РЭБ "Хмара" в зоне СВО
14:28 15.04.2024 (обновлено: 14:40 15.04.2024)