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В зоне спецоперации впервые уничтожили украинскую станцию РЭБ "Хмара" - РИА Новости Крым, 15.04.2024
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В зоне спецоперации впервые уничтожили украинскую станцию РЭБ "Хмара"
В зоне спецоперации впервые уничтожили украинскую станцию РЭБ "Хмара" - РИА Новости Крым, 15.04.2024
В зоне спецоперации впервые уничтожили украинскую станцию РЭБ "Хмара"
Российские военнослужащие впервые уничтожили украинскую станцию радиоэлектронной борьбы (РЭБ) "Хмара" в зоне спецоперации, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 15.04.2024
2024-04-15T14:28
2024-04-15T14:40
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости Крым. Российские военнослужащие впервые уничтожили украинскую станцию радиоэлектронной борьбы (РЭБ) "Хмара" в зоне спецоперации, сообщили в Минобороны РФ.В ведомстве уточнили, что станцию уничтожили на Авдеевском направлении.Ранее сообщалось, что российские ПВО сбили за сутки 270 украинских беспилотников и шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.За минувшую неделю российские войска уничтожили пять зенитных ракетных комплексов противника, в том числе франко-итальянских SAMP/T, а также С-300 и С-125 и две радиолокационные станции обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18.Читайте также на РИА Новости Крым:Элитные десантники ВСУ сдались в плен российским войскамАрмия России уничтожила склад боеприпасов и зенитную установку ВСУФормула шантажа: эксперт оценил слова Зеленского о трудностях для ВСУ
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В зоне спецоперации впервые уничтожили украинскую станцию РЭБ "Хмара"

Минобороны впервые сообщило об уничтожении украинской станции РЭБ "Хмара" в зоне СВО

14:28 15.04.2024 (обновлено: 14:40 15.04.2024)
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа расчетов САУ "Гиацинт-С" ЦВО на Авдеевском направлении
Боевая работа расчетов САУ Гиацинт-С ЦВО на Авдеевском направлении - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости Крым. Российские военнослужащие впервые уничтожили украинскую станцию радиоэлектронной борьбы (РЭБ) "Хмара" в зоне спецоперации, сообщили в Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что станцию уничтожили на Авдеевском направлении.
"В ходе контрбатарейной борьбы поражены 155-мм самоходная артиллерийская установка М109 Paladin производства США, 152-мм самоходная артиллерийская установка "Акация", 122-мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", три 122-мм гаубицы Д-30, 105-мм гаубица М102 производства США, а также станция радиоэлектронной борьбы "Хмара", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что российские ПВО сбили за сутки 270 украинских беспилотников и шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.
За минувшую неделю российские войска уничтожили пять зенитных ракетных комплексов противника, в том числе франко-итальянских SAMP/T, а также С-300 и С-125 и две радиолокационные станции обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18.
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