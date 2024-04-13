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Элитные десантники ВСУ сдались в плен российским войскам - РИА Новости Крым, 13.04.2024
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Элитные десантники ВСУ сдались в плен российским войскам
Элитные десантники ВСУ сдались в плен российским войскам - РИА Новости Крым, 13.04.2024
Элитные десантники ВСУ сдались в плен российским войскам
Военнослужащие 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ сдались в плен российским военным. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 13.04.2024
2024-04-13T18:06
2024-04-13T18:18
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр - РИА Новости Крым. Военнослужащие 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ сдались в плен российским военным. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ пишет РИА Новости.Как пояснили пленные, одной из причин их решения стало отношение командиров, которые никогда не появлялись на передовых позициях и "удаленно" с помощью радиосвязи ставили задачи. "Нашему начальству на нас безразлично, оно не хочет идти на позиции оценить обстановку", - рассказал в видеоролике, распространенном Минобороны РФ, пленный по имени Александр.Сдавшиеся в плен заявили о плохом планировании боевых действий, низкой подготовке командиров, что приводит к колоссальным потерям в живой силе и технике и паническим настроениям в подразделениях. 10 февраля 36 военнослужащих украинской армии сдались в плен российским войскам в зоне проведения специальной военной операции. В январе еще 21 военнослужащий украинской армии выбрали жизнь и сдались в плен. За семь дней до этого в плен к российским военнослужащим сдались 48 украинских боевиков.Читайте также на РИА Новости Крым:Боевики ВСУ сдались в плен на Купянском направленииБолее 200 украинских дронов и авиабомба JDAM уничтожены за суткиОсвобожден населенный пункт Первомайское в ДНР
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РИА Новости Крым
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всу (вооруженные силы украины), потери всу , вооруженные силы россии, пленные, ситуация в донбассе: новости и комментарии, события в донбассе, новости сво
Элитные десантники ВСУ сдались в плен российским войскам

Девять десантников ВСУ из элитного подразделения сдались в плен на Авдеевском направлении

18:06 13.04.2024 (обновлено: 18:18 13.04.2024)
 
© Telegram Владимир ЗеленскийСолдаты ВСУ
Солдаты ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр - РИА Новости Крым. Военнослужащие 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ сдались в плен российским военным. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ пишет РИА Новости.
"Девять украинских десантников десантного взвода элитной бригады ВСУ в районе населенного пункта Водяное воспользовались возможностью сдаться в плен, обратились к российским военнослужащим и сложили оружие", - говорится в сообщении.
Как пояснили пленные, одной из причин их решения стало отношение командиров, которые никогда не появлялись на передовых позициях и "удаленно" с помощью радиосвязи ставили задачи.
"Нашему начальству на нас безразлично, оно не хочет идти на позиции оценить обстановку", - рассказал в видеоролике, распространенном Минобороны РФ, пленный по имени Александр.
Сдавшиеся в плен заявили о плохом планировании боевых действий, низкой подготовке командиров, что приводит к колоссальным потерям в живой силе и технике и паническим настроениям в подразделениях.
"Командиры бросают нас на погибель, как отработанный материал, а сами где-то в стороне. Когда нас в плен вели, наши же по нашим начали обстрел... Попал в плен и благодаря этому остался живой, меня не расстреляли. В ВСУ хуже, чем в русском плену", - признался еще один пленный Валерий.
10 февраля 36 военнослужащих украинской армии сдались в плен российским войскам в зоне проведения специальной военной операции. В январе еще 21 военнослужащий украинской армии выбрали жизнь и сдались в плен. За семь дней до этого в плен к российским военнослужащим сдались 48 украинских боевиков.
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