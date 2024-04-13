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Элитные десантники ВСУ сдались в плен российским войскам

Элитные десантники ВСУ сдались в плен российским войскам - РИА Новости Крым, 13.04.2024

Элитные десантники ВСУ сдались в плен российским войскам

Военнослужащие 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ сдались в плен российским военным. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 13.04.2024

2024-04-13T18:06

2024-04-13T18:06

2024-04-13T18:18

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр - РИА Новости Крым. Военнослужащие 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ сдались в плен российским военным. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ пишет РИА Новости.Как пояснили пленные, одной из причин их решения стало отношение командиров, которые никогда не появлялись на передовых позициях и "удаленно" с помощью радиосвязи ставили задачи. "Нашему начальству на нас безразлично, оно не хочет идти на позиции оценить обстановку", - рассказал в видеоролике, распространенном Минобороны РФ, пленный по имени Александр.Сдавшиеся в плен заявили о плохом планировании боевых действий, низкой подготовке командиров, что приводит к колоссальным потерям в живой силе и технике и паническим настроениям в подразделениях. 10 февраля 36 военнослужащих украинской армии сдались в плен российским войскам в зоне проведения специальной военной операции. В январе еще 21 военнослужащий украинской армии выбрали жизнь и сдались в плен. За семь дней до этого в плен к российским военнослужащим сдались 48 украинских боевиков.Читайте также на РИА Новости Крым:Боевики ВСУ сдались в плен на Купянском направленииБолее 200 украинских дронов и авиабомба JDAM уничтожены за суткиОсвобожден населенный пункт Первомайское в ДНР

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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