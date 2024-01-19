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Боевики ВСУ массово сдаются в плен российским силам - РИА Новости Крым, 19.01.2024
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Боевики ВСУ массово сдаются в плен российским силам
Боевики ВСУ массово сдаются в плен российским силам - РИА Новости Крым, 19.01.2024
Боевики ВСУ массово сдаются в плен российским силам
За неделю еще 21 военнослужащий украинской армии выбрали жизнь и сдались в плен российским войскам в зоне проведения специальной военной операции. Об этом... РИА Новости Крым, 19.01.2024
2024-01-19T16:57
2024-01-19T16:57
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. За неделю еще 21 военнослужащий украинской армии выбрали жизнь и сдались в плен российским войскам в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщили в Минобороны РФ.При этом в течение недели ВС России нанесли 17 групповых ударов высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми авиационными ракетными комплексами "Кинжал", а также беспилотными летательными аппаратами по предприятия военно-промышленного комплекса Украины.Авиацией ВКС и средствами противовоздушной обороны в течение недели сбили шесть тактических ракет "Точка-У", управляемая авиабомба JDAM, 11 реактивных снарядов РСЗО "Ольха", 62 реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS и "Ураган".За семь дней до этого в плен к российским военнослужащим сдались 48 украинских боевиков.Читайте также на РИА Новости Крым:Боевики ВСУ сдались в плен на Купянском направлении17 групповых ударов: поражены предприятия ВПК Украины и пункты наемниковНедельные потери ВСУ: почти 5 тысяч боевиков и 15 танков
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РИА Новости Крым
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96
news.crimea@rian.ru
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министерство обороны рф, потери всу , всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, новости сво, события в донбассе
Боевики ВСУ массово сдаются в плен российским силам

Еще 20 украинских боевиков сдались в плен в зоне спецоперации за неделю - Минобороны

16:57 19.01.2024
 
© Telegram Владимир ЗеленскийБоевик ВСУ в танке
Боевик ВСУ в танке
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. За неделю еще 21 военнослужащий украинской армии выбрали жизнь и сдались в плен российским войскам в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"В течение недели сдался в плен 21 украинский военнослужащий. Из них 14 человек на Южно-Донецком направлении", - говорится в сводке военного ведомства.
При этом в течение недели ВС России нанесли 17 групповых ударов высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми авиационными ракетными комплексами "Кинжал", а также беспилотными летательными аппаратами по предприятия военно-промышленного комплекса Украины.
Авиацией ВКС и средствами противовоздушной обороны в течение недели сбили шесть тактических ракет "Точка-У", управляемая авиабомба JDAM, 11 реактивных снарядов РСЗО "Ольха", 62 реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS и "Ураган".
За семь дней до этого в плен к российским военнослужащим сдались 48 украинских боевиков.
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