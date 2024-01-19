https://crimea.ria.ru/20240119/boeviki-vsu-massovo-sdayutsya-v-plen-rossiyskim-silam-1134327459.html

Боевики ВСУ массово сдаются в плен российским силам

Боевики ВСУ массово сдаются в плен российским силам - РИА Новости Крым, 19.01.2024

Боевики ВСУ массово сдаются в плен российским силам

За неделю еще 21 военнослужащий украинской армии выбрали жизнь и сдались в плен российским войскам в зоне проведения специальной военной операции. Об этом... РИА Новости Крым, 19.01.2024

2024-01-19T16:57

2024-01-19T16:57

2024-01-19T16:57

министерство обороны рф

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. За неделю еще 21 военнослужащий украинской армии выбрали жизнь и сдались в плен российским войскам в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщили в Минобороны РФ.При этом в течение недели ВС России нанесли 17 групповых ударов высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми авиационными ракетными комплексами "Кинжал", а также беспилотными летательными аппаратами по предприятия военно-промышленного комплекса Украины.Авиацией ВКС и средствами противовоздушной обороны в течение недели сбили шесть тактических ракет "Точка-У", управляемая авиабомба JDAM, 11 реактивных снарядов РСЗО "Ольха", 62 реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS и "Ураган".За семь дней до этого в плен к российским военнослужащим сдались 48 украинских боевиков.Читайте также на РИА Новости Крым:Боевики ВСУ сдались в плен на Купянском направлении17 групповых ударов: поражены предприятия ВПК Украины и пункты наемниковНедельные потери ВСУ: почти 5 тысяч боевиков и 15 танков

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, потери всу , всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, новости сво, события в донбассе