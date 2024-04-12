https://crimea.ria.ru/20240412/na-ukraine-za-nedelyu-unichtozhili-pyat-zenitnykh-raketnykh-kompleksov-1136510199.html

На Украине за неделю уничтожили пять зенитных ракетных комплексов

На Украине за неделю уничтожили пять зенитных ракетных комплексов - РИА Новости Крым, 12.04.2024

На Украине за неделю уничтожили пять зенитных ракетных комплексов

Вооруженные силы РФ за прошедшую неделю уничтожили пять зенитных ракетных комплексов противника, в том числе франко-итальянских SAMP/T. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 12.04.2024

2024-04-12T15:52

2024-04-12T15:52

2024-04-12T15:52

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр – РИА Новости Крым. Вооруженные силы РФ за прошедшую неделю уничтожили пять зенитных ракетных комплексов противника, в том числе франко-итальянских SAMP/T. Об этом сообщает Минобороны РФ.Авиация и средства противовоздушной обороны в свою очередь за неделю сбили противокорабельную ракету "Нептун", 12 авиационных управляемых бомб Hammer (Франция) и JDAM (США), 25 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ураган", а также 1712 беспилотников.Также в течение недели сдался в плен 21 украинский военнослужащий.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 583 самолета, 270 вертолетов, 20604 беспилотных летательных аппарата, 500 зенитных ракетных комплексов, 15761 танк и других боевых бронированных машин, 1266 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8836 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 20910 единиц специальной военной автомобильной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Почти тысяча боевиков Зеленского уничтожены: потери ВСУ за суткиСилы ПВО сбили три французские бомбы Hammer и 172 украинских дронаРакета "Нептун" и больше 200 дронов ВСУ уничтожены за сутки

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