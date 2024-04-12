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На Украине за неделю уничтожили пять зенитных ракетных комплексов
На Украине за неделю уничтожили пять зенитных ракетных комплексов - РИА Новости Крым, 12.04.2024
На Украине за неделю уничтожили пять зенитных ракетных комплексов
Вооруженные силы РФ за прошедшую неделю уничтожили пять зенитных ракетных комплексов противника, в том числе франко-итальянских SAMP/T. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 12.04.2024
2024-04-12T15:52
2024-04-12T15:52
2024-04-12T15:52
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр – РИА Новости Крым. Вооруженные силы РФ за прошедшую неделю уничтожили пять зенитных ракетных комплексов противника, в том числе франко-итальянских SAMP/T. Об этом сообщает Минобороны РФ.Авиация и средства противовоздушной обороны в свою очередь за неделю сбили противокорабельную ракету "Нептун", 12 авиационных управляемых бомб Hammer (Франция) и JDAM (США), 25 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ураган", а также 1712 беспилотников.Также в течение недели сдался в плен 21 украинский военнослужащий.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 583 самолета, 270 вертолетов, 20604 беспилотных летательных аппарата, 500 зенитных ракетных комплексов, 15761 танк и других боевых бронированных машин, 1266 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8836 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 20910 единиц специальной военной автомобильной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Почти тысяча боевиков Зеленского уничтожены: потери ВСУ за суткиСилы ПВО сбили три французские бомбы Hammer и 172 украинских дронаРакета "Нептун" и больше 200 дронов ВСУ уничтожены за сутки
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новости сво, всу (вооруженные силы украины), потери всу , украина, россия, министерство обороны рф, новости
На Украине за неделю уничтожили пять зенитных ракетных комплексов
Военные России за неделю уничтожили 5 украинских зенитных ракетных комплексов в зоне СВО
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр – РИА Новости Крым. Вооруженные силы РФ за прошедшую неделю уничтожили пять зенитных ракетных комплексов противника, в том числе франко-итальянских SAMP/T. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"Ракетными войсками, артиллерией и беспилотными летательными аппаратами группировок войск за неделю уничтожены пять пусковых установок зенитных ракетных комплексов SAMP/T франко-итальянского производства, С-300 и С-125, а также две радиолокационные станции обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18", - говорится в сообщении.
Авиация и средства противовоздушной обороны в свою очередь за неделю сбили противокорабельную ракету "Нептун", 12 авиационных управляемых бомб Hammer (Франция) и JDAM (США), 25 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ураган", а также 1712 беспилотников.
Также в течение недели сдался в плен 21 украинский военнослужащий.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 583 самолета, 270 вертолетов, 20604 беспилотных летательных аппарата, 500 зенитных ракетных комплексов, 15761 танк и других боевых бронированных машин, 1266 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8836 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 20910 единиц специальной военной автомобильной техники.
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