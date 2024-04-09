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Ракета "Нептун" и большее 200 дронов ВСУ уничтожены за сутки
Ракета "Нептун" и большее 200 дронов ВСУ уничтожены за сутки - РИА Новости Крым, 09.04.2024
Ракета "Нептун" и большее 200 дронов ВСУ уничтожены за сутки
Больше 200 вражеских дронов, ракета "Нептун" и пять реактивных снарядов западного образца уничтожены за сутки российскими ПВО. Об этом сообщили в Минобороны... РИА Новости Крым, 09.04.2024
2024-04-09T14:02
2024-04-09T14:02
2024-04-09T14:10
новости сво
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
пво
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости Крым. Больше 200 вражеских дронов, ракета "Нептун" и пять реактивных снарядов западного образца уничтожены за сутки российскими ПВО. Об этом сообщили в Минобороны России.Кроме того, разбита радиолокационная станция противника.Утром во вторник украинская противокорабельная ракета "Нептун" была уничтожена в акватории Черного моря у побережья Крыма.Читайте также на РИА Новости Крым:"Нептун" у Крыма и 4 дрона уничтожены над регионами за ночьУкраинские диверсанты разгромлены под ХарьковомРоссийская ПВО сбила почти 300 беспилотников
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новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , пво, беспилотник (бпла, дрон), himars
Ракета "Нептун" и большее 200 дронов ВСУ уничтожены за сутки
Силы ПВО уничтожили ракету "Нептун", 5 реактивных снарядов HIMARS и 236 украинских дронов
14:02 09.04.2024 (обновлено: 14:10 09.04.2024)