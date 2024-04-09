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Ракета "Нептун" и большее 200 дронов ВСУ уничтожены за сутки - РИА Новости Крым, 09.04.2024
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Ракета "Нептун" и большее 200 дронов ВСУ уничтожены за сутки
Ракета "Нептун" и большее 200 дронов ВСУ уничтожены за сутки - РИА Новости Крым, 09.04.2024
Ракета "Нептун" и большее 200 дронов ВСУ уничтожены за сутки
Больше 200 вражеских дронов, ракета "Нептун" и пять реактивных снарядов западного образца уничтожены за сутки российскими ПВО. Об этом сообщили в Минобороны... РИА Новости Крым, 09.04.2024
2024-04-09T14:02
2024-04-09T14:10
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости Крым. Больше 200 вражеских дронов, ракета "Нептун" и пять реактивных снарядов западного образца уничтожены за сутки российскими ПВО. Об этом сообщили в Минобороны России.Кроме того, разбита радиолокационная станция противника.Утром во вторник украинская противокорабельная ракета "Нептун" была уничтожена в акватории Черного моря у побережья Крыма.Читайте также на РИА Новости Крым:"Нептун" у Крыма и 4 дрона уничтожены над регионами за ночьУкраинские диверсанты разгромлены под ХарьковомРоссийская ПВО сбила почти 300 беспилотников
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РИА Новости Крым
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96
news.crimea@rian.ru
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новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , пво, беспилотник (бпла, дрон), himars
Ракета "Нептун" и большее 200 дронов ВСУ уничтожены за сутки

Силы ПВО уничтожили ракету "Нептун", 5 реактивных снарядов HIMARS и 236 украинских дронов

14:02 09.04.2024 (обновлено: 14:10 09.04.2024)
 
© РИА Новости . Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1"
Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1 - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости Крым. Больше 200 вражеских дронов, ракета "Нептун" и пять реактивных снарядов западного образца уничтожены за сутки российскими ПВО. Об этом сообщили в Минобороны России.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты 236 украинских беспилотных летательных аппаратов, противокорабельная ракета "Нептун" и пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS", - сказано в сводке.
Кроме того, разбита радиолокационная станция противника.
"Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил РФ уничтожена радиолокационная станция, нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 131 районе", - добавили в военном ведомстве.
Утром во вторник украинская противокорабельная ракета "Нептун" была уничтожена в акватории Черного моря у побережья Крыма.
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