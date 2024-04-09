https://crimea.ria.ru/20240409/raketa-neptun-i-bolshee-200-dronov-vsu-unichtozheny-za-stuki-1136396729.html

Ракета "Нептун" и большее 200 дронов ВСУ уничтожены за сутки

Ракета "Нептун" и большее 200 дронов ВСУ уничтожены за сутки - РИА Новости Крым, 09.04.2024

Ракета "Нептун" и большее 200 дронов ВСУ уничтожены за сутки

Больше 200 вражеских дронов, ракета "Нептун" и пять реактивных снарядов западного образца уничтожены за сутки российскими ПВО. Об этом сообщили в Минобороны... РИА Новости Крым, 09.04.2024

2024-04-09T14:02

2024-04-09T14:02

2024-04-09T14:10

новости сво

министерство обороны рф

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

пво

беспилотник (бпла, дрон)

himars

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости Крым. Больше 200 вражеских дронов, ракета "Нептун" и пять реактивных снарядов западного образца уничтожены за сутки российскими ПВО. Об этом сообщили в Минобороны России.Кроме того, разбита радиолокационная станция противника.Утром во вторник украинская противокорабельная ракета "Нептун" была уничтожена в акватории Черного моря у побережья Крыма.Читайте также на РИА Новости Крым:"Нептун" у Крыма и 4 дрона уничтожены над регионами за ночьУкраинские диверсанты разгромлены под ХарьковомРоссийская ПВО сбила почти 300 беспилотников

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , пво, беспилотник (бпла, дрон), himars