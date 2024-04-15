Формула шантажа: эксперт оценил слова Зеленского о трудностях для ВСУ
Заявлениями о трудной ситуации для ВСУ Зеленский и Сырский шантажируют Запад - эксперт
© Telegram Владимир ЗеленскийАлександр Сырский и Владимир Зеленский
© Telegram Владимир Зеленский
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр - РИА Новости Крым, Ирина Камышева. Синхронные заявления президента Украины Владимира Зеленского и главкома ВСУ Александра Сырского о сложной ситуации на фронте – не что иное, как шантаж и вымогательство. Такую точку зрения в комментарии РИА Новости Крым высказал доктор политических наук, профессор МГУ Андрей Манойло.
14 апреля Зеленский впервые в обращении к народу признал, что ситуация на передовой за последние дни усложнилась, "особенно на донецких направлениях". Главком Сырский накануне также написал в своем Telegram-канале, что обстановка на Восточном фронте "существенно обострилась" и ВСУ нужны высокотехнологичные виды вооружения.
"Почему они синхронно начали об этом заявлять – это, в принципе, понятно. Денег хотят от Запада и военной помощи. По всей видимости, потоки денег, которые туда идут, недостаточны, вот они и подняли вой. Это обыкновенная формула шантажа, что вот, дескать, если вы сейчас денег не дадите, фронт рухнет, и тогда русские дойдут до Берлина и Парижа, и их некому будет остановить", - объяснил Андрей Манойло.
С успехами российской армии на линии боевого соприкосновения это никак не связано, подчеркнул эксперт. Наступление российских войск началось несколько месяцев назад, и за последние дни ситуация кардинально не изменилась. Однако на этой неделе в Конгрессе США будут в очередной раз рассматривать вопрос выделения средств Израилю и Украине, и поэтому украинская элита решила напомнить о себе.
"Кончились деньги, они израсходовали очередную партию оружия, и соответственно, им нужно и то, и другое", - сказал эксперт.
В Сенате США на протяжении нескольких месяцев блокируется законопроект, который предусматривает выделение 118,3 миллиардов долларов на помощь Украине и Израилю. Компромиссный вариант документа, предложенный администрацией Байдена, включает также средства на урегулирование ситуации с нелегальными мигрантами на южной границе. Он вызвал резкую критику республиканцев, считающих предложенные меры недостаточными.
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