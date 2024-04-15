https://crimea.ria.ru/20240415/formula-shantazha-ekspert-otsenil-slova-zelenskogo-o-trudnostyakh-dlya-vsu-1136560904.html

Формула шантажа: эксперт оценил слова Зеленского о трудностях для ВСУ

Формула шантажа: эксперт оценил слова Зеленского о трудностях для ВСУ - РИА Новости Крым, 15.04.2024

Формула шантажа: эксперт оценил слова Зеленского о трудностях для ВСУ

Синхронные заявления президента Украины Владимира Зеленского и главкома ВСУ Александра Сырского о сложной ситуации на фронте – не что иное, как шантаж и... РИА Новости Крым, 15.04.2024

2024-04-15T13:15

2024-04-15T13:15

2024-04-15T13:15

эксклюзивы риа новости крым

мнения

андрей манойло

владимир зеленский (президент украины)

александр сырский

всу (вооруженные силы украины)

новости сво

украина

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/08/1134808615_271:193:877:534_1920x0_80_0_0_d8ba3fb26326875cc9039b786d3f567f.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр - РИА Новости Крым, Ирина Камышева. Синхронные заявления президента Украины Владимира Зеленского и главкома ВСУ Александра Сырского о сложной ситуации на фронте – не что иное, как шантаж и вымогательство. Такую точку зрения в комментарии РИА Новости Крым высказал доктор политических наук, профессор МГУ Андрей Манойло.14 апреля Зеленский впервые в обращении к народу признал, что ситуация на передовой за последние дни усложнилась, "особенно на донецких направлениях". Главком Сырский накануне также написал в своем Telegram-канале, что обстановка на Восточном фронте "существенно обострилась" и ВСУ нужны высокотехнологичные виды вооружения.С успехами российской армии на линии боевого соприкосновения это никак не связано, подчеркнул эксперт. Наступление российских войск началось несколько месяцев назад, и за последние дни ситуация кардинально не изменилась. Однако на этой неделе в Конгрессе США будут в очередной раз рассматривать вопрос выделения средств Израилю и Украине, и поэтому украинская элита решила напомнить о себе."Кончились деньги, они израсходовали очередную партию оружия, и соответственно, им нужно и то, и другое", - сказал эксперт.В Сенате США на протяжении нескольких месяцев блокируется законопроект, который предусматривает выделение 118,3 миллиардов долларов на помощь Украине и Израилю. Компромиссный вариант документа, предложенный администрацией Байдена, включает также средства на урегулирование ситуации с нелегальными мигрантами на южной границе. Он вызвал резкую критику республиканцев, считающих предложенные меры недостаточными.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым никогда не выйдет из состава России - конгресс СШАВ Британии заметили очевидное: почему Россия продолжает спецоперациюДаже если бы мы хотели: Дуда отказал Зеленскому в поставках Patriot

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мнения, андрей манойло, владимир зеленский (президент украины), александр сырский, всу (вооруженные силы украины), новости сво, украина, политика