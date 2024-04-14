https://crimea.ria.ru/20240414/armiya-rossii-unichtozhila-sklad-boepripasov-i-zenitnuyu-ustanovku-vsu-1136544858.html

Армия России уничтожила склад боеприпасов и зенитную установку ВСУ

Армия России уничтожила склад боеприпасов и зенитную установку ВСУ - РИА Новости Крым, 14.04.2024

Армия России уничтожила склад боеприпасов и зенитную установку ВСУ

В зоне специальной военной операции уничтожен склад боеприпасов ВСУ и зенитная установка германского производства. Об этом сообщается в сводке Минобороны. РИА Новости Крым, 14.04.2024

2024-04-14T14:40

2024-04-14T14:40

2024-04-14T14:40

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр - РИА Новости Крым. В зоне специальной военной операции уничтожен склад боеприпасов ВСУ и зенитная установка германского производства. Об этом сообщается в сводке Минобороны.Также за прошедшие сутки средствами ПВО в течение суток сбит 41 украинский беспилотный летательный аппарат, три французских управляемых авиационных бомбы "Hammer" и JDAM производства США, а также реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS.Сообщается также, что ВСУ за сутки понесли колоссальные потери на всех направлениях – более 1200 боевиков. Российским войскам удалось продвинуться вперед на Купянском, Донецком, Южно-Донецком и Авдеевском направлениях.Читайте также на РИА Новости Крым:Число погибших в результате атаки ВСУ на Токмак увеличилось до 16 человекАтака ВСУ на Краснодарский край: сбиты 10 дроновЭлитные десантники ВСУ сдались в плен российским войскам

https://crimea.ria.ru/20240414/ukraina-ponesla-kolossalnye-poteri--za-sutki-bolee-1200-boevikov-1136544432.html

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2024

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