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Армия России уничтожила склад боеприпасов и зенитную установку ВСУ - РИА Новости Крым, 14.04.2024
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Армия России уничтожила склад боеприпасов и зенитную установку ВСУ
Армия России уничтожила склад боеприпасов и зенитную установку ВСУ - РИА Новости Крым, 14.04.2024
Армия России уничтожила склад боеприпасов и зенитную установку ВСУ
В зоне специальной военной операции уничтожен склад боеприпасов ВСУ и зенитная установка германского производства. Об этом сообщается в сводке Минобороны. РИА Новости Крым, 14.04.2024
2024-04-14T14:40
2024-04-14T14:40
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр - РИА Новости Крым. В зоне специальной военной операции уничтожен склад боеприпасов ВСУ и зенитная установка германского производства. Об этом сообщается в сводке Минобороны.Также за прошедшие сутки средствами ПВО в течение суток сбит 41 украинский беспилотный летательный аппарат, три французских управляемых авиационных бомбы "Hammer" и JDAM производства США, а также реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS.Сообщается также, что ВСУ за сутки понесли колоссальные потери на всех направлениях – более 1200 боевиков. Российским войскам удалось продвинуться вперед на Купянском, Донецком, Южно-Донецком и Авдеевском направлениях.Читайте также на РИА Новости Крым:Число погибших в результате атаки ВСУ на Токмак увеличилось до 16 человекАтака ВСУ на Краснодарский край: сбиты 10 дроновЭлитные десантники ВСУ сдались в плен российским войскам
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Армия России уничтожила склад боеприпасов и зенитную установку ВСУ

Армией России уничтожен украинский склад боеприпасов и зенитная установка производства ФРГ

14:40 14.04.2024
 
© Министерство обороны РФВзрыв
Взрыв
© Министерство обороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр - РИА Новости Крым. В зоне специальной военной операции уничтожен склад боеприпасов ВСУ и зенитная установка германского производства. Об этом сообщается в сводке Минобороны.

"Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил России уничтожена пусковая установка зенитного ракетного комплекса "IRIS-T" производства ФРГ и склад боеприпасов, а также нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 129 районах"- говорится в сообщении.

Также за прошедшие сутки средствами ПВО в течение суток сбит 41 украинский беспилотный летательный аппарат, три французских управляемых авиационных бомбы "Hammer" и JDAM производства США, а также реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS.
Сообщается также, что ВСУ за сутки понесли колоссальные потери на всех направлениях – более 1200 боевиков. Российским войскам удалось продвинуться вперед на Купянском, Донецком, Южно-Донецком и Авдеевском направлениях.
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