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Более 2000 украинских боевиков уничтожены за сутки в зоне спецоперации - РИА Новости Крым, 11.06.2024
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Более 2000 украинских боевиков уничтожены за сутки в зоне спецоперации
Более 2000 украинских боевиков уничтожены за сутки в зоне спецоперации - РИА Новости Крым, 11.06.2024
Более 2000 украинских боевиков уничтожены за сутки в зоне спецоперации
Российские военные продолжают пробивать оборону врага, за сутки уничтожены более 2000 украинских боевиков, сообщает во вторник Минобороны России. РИА Новости Крым, 11.06.2024
2024-06-11T14:19
2024-06-11T14:23
новости сво
министерство обороны рф
новые регионы россии
харьковская область
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн - РИА Новости Крым. Российские военные продолжают пробивать оборону врага, за сутки уничтожены более 2000 украинских боевиков, сообщает во вторник Минобороны России.На Северном направлении продолжено продвижение вглубь обороны противника, отражены две контратаки, уничтожены свыше 260 военнослужащих, два автомобиля, немецкая САУ Panzerhaubitze-2000, САУ "Акация", гаубица Д-20, боевая машина РСЗО "Град", станция радиоэлектронной борьбы "Нота",полевой склад боеприпасов ВСУ.На Южном фронте российские войска улучшили положение по переднему краю. Противник потерял более 740 военнослужащих, два бронетранспортера, 12 автомобилей, гаубицы М777 "Мста-Б", четыре гаубицы Д-20, САУ "Гвоздика" и два американских орудия М11. Также уничтожен склад боеприпасов ВСУ.На центральном участке ВС РФ улучшили тактическое положение, отразили пять контратак, уничтожили до 350 военнослужащих, американскую БМП Bradley, гаубицу М777 и Д-20, по три гаубицы "Мста-Б" и Д-30.На востоке заняты более выгодные рубежи. ВСУ потеряли до 135 военнослужащих, танк, пять автомобилей, гаубицы М198 и "Мста-Б".Подразделениями группировки войск "Днепр" уничтожили до 105 военнослужащих, восемь автомобилей, гаубицу "Мста-Б", две гаубицы Д-20 и американское орудие М119.На западном направлении уничтожены 560 военнослужащих ВСУ, пять автомобилей, польская САУ Krab, гаубица М777, две гаубицы Д-30, две станции РЭБ, два склада артиллерийских боеприпасов ВСУ и, как сообщалось, освобождены два населенных пункта – Артемовка Луганской Народной Республики и Тимковка Харьковской областиЧитайте также на РИА Новости Крым:Российские войска нанесли удары по аэродромам базирования ВСУКатастрофические потери ВСУ: армия России улучшает положениеАрмия России рвет оборону врага - уничтожены еще 1,5 тысяч боевиков ВСУ
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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новости сво, министерство обороны рф, новые регионы россии, харьковская область, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу
Более 2000 украинских боевиков уничтожены за сутки в зоне спецоперации

Потери ВСУ за сутки в зоне спецоперации превысили 2000 человек – Минобороны

14:19 11.06.2024 (обновлено: 14:23 11.06.2024)
 
© Telegram Владимир ЗеленскийПотери ВСУ
Потери ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн - РИА Новости Крым. Российские военные продолжают пробивать оборону врага, за сутки уничтожены более 2000 украинских боевиков, сообщает во вторник Минобороны России.
На Северном направлении продолжено продвижение вглубь обороны противника, отражены две контратаки, уничтожены свыше 260 военнослужащих, два автомобиля, немецкая САУ Panzerhaubitze-2000, САУ "Акация", гаубица Д-20, боевая машина РСЗО "Град", станция радиоэлектронной борьбы "Нота",полевой склад боеприпасов ВСУ.
На Южном фронте российские войска улучшили положение по переднему краю. Противник потерял более 740 военнослужащих, два бронетранспортера, 12 автомобилей, гаубицы М777 "Мста-Б", четыре гаубицы Д-20, САУ "Гвоздика" и два американских орудия М11. Также уничтожен склад боеприпасов ВСУ.
На центральном участке ВС РФ улучшили тактическое положение, отразили пять контратак, уничтожили до 350 военнослужащих, американскую БМП Bradley, гаубицу М777 и Д-20, по три гаубицы "Мста-Б" и Д-30.
На востоке заняты более выгодные рубежи. ВСУ потеряли до 135 военнослужащих, танк, пять автомобилей, гаубицы М198 и "Мста-Б".
Подразделениями группировки войск "Днепр" уничтожили до 105 военнослужащих, восемь автомобилей, гаубицу "Мста-Б", две гаубицы Д-20 и американское орудие М119.
На западном направлении уничтожены 560 военнослужащих ВСУ, пять автомобилей, польская САУ Krab, гаубица М777, две гаубицы Д-30, две станции РЭБ, два склада артиллерийских боеприпасов ВСУ и, как сообщалось, освобождены два населенных пункта – Артемовка Луганской Народной Республики и Тимковка Харьковской области
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Новости СВОМинистерство обороны РФНовые регионы РоссииХарьковская областьВооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУ
 
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