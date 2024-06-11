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Более 2000 украинских боевиков уничтожены за сутки в зоне спецоперации

Более 2000 украинских боевиков уничтожены за сутки в зоне спецоперации - РИА Новости Крым, 11.06.2024

Более 2000 украинских боевиков уничтожены за сутки в зоне спецоперации

Российские военные продолжают пробивать оборону врага, за сутки уничтожены более 2000 украинских боевиков, сообщает во вторник Минобороны России. РИА Новости Крым, 11.06.2024

2024-06-11T14:19

2024-06-11T14:19

2024-06-11T14:23

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн - РИА Новости Крым. Российские военные продолжают пробивать оборону врага, за сутки уничтожены более 2000 украинских боевиков, сообщает во вторник Минобороны России.На Северном направлении продолжено продвижение вглубь обороны противника, отражены две контратаки, уничтожены свыше 260 военнослужащих, два автомобиля, немецкая САУ Panzerhaubitze-2000, САУ "Акация", гаубица Д-20, боевая машина РСЗО "Град", станция радиоэлектронной борьбы "Нота",полевой склад боеприпасов ВСУ.На Южном фронте российские войска улучшили положение по переднему краю. Противник потерял более 740 военнослужащих, два бронетранспортера, 12 автомобилей, гаубицы М777 "Мста-Б", четыре гаубицы Д-20, САУ "Гвоздика" и два американских орудия М11. Также уничтожен склад боеприпасов ВСУ.На центральном участке ВС РФ улучшили тактическое положение, отразили пять контратак, уничтожили до 350 военнослужащих, американскую БМП Bradley, гаубицу М777 и Д-20, по три гаубицы "Мста-Б" и Д-30.На востоке заняты более выгодные рубежи. ВСУ потеряли до 135 военнослужащих, танк, пять автомобилей, гаубицы М198 и "Мста-Б".Подразделениями группировки войск "Днепр" уничтожили до 105 военнослужащих, восемь автомобилей, гаубицу "Мста-Б", две гаубицы Д-20 и американское орудие М119.На западном направлении уничтожены 560 военнослужащих ВСУ, пять автомобилей, польская САУ Krab, гаубица М777, две гаубицы Д-30, две станции РЭБ, два склада артиллерийских боеприпасов ВСУ и, как сообщалось, освобождены два населенных пункта – Артемовка Луганской Народной Республики и Тимковка Харьковской областиЧитайте также на РИА Новости Крым:Российские войска нанесли удары по аэродромам базирования ВСУКатастрофические потери ВСУ: армия России улучшает положениеАрмия России рвет оборону врага - уничтожены еще 1,5 тысяч боевиков ВСУ

новые регионы россии

харьковская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, новые регионы россии, харьковская область, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу