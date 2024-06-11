https://crimea.ria.ru/20240611/rossiyskie-voyska-nanesli-udary-po-aerodromam-bazirovaniya-vsu-1138031099.html

Российские войска нанесли удары по аэродромам базирования ВСУ

Российские войска нанесли удары по аэродромам базирования ВСУ - РИА Новости Крым, 11.06.2024

Российские войска нанесли удары по аэродромам базирования ВСУ

Российские военные уничтожили за сутки два вражеских самолета и 45 беспилотников, а также сбили десяток американских HIMARS, сообщает во вторник Минобороны... РИА Новости Крым, 11.06.2024

2024-06-11T13:53

2024-06-11T13:53

2024-06-11T13:57

новости сво

министерство обороны рф

вооруженные силы россии

беспилотник (бпла, дрон)

himars

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости Крым. Российские военные уничтожили за сутки два вражеских самолета и 45 беспилотников, а также сбили десяток американских HIMARS, сообщает во вторник Минобороны России.Также российские летчики, операторы БПЛА, ракетчики и артиллеристы поразили скопления живой силы и военной техники противника в 107 районах, а силы противовоздушной обороны сбили 45 вражеских доронов, две французские управляемые авиационные бомбы Hammer, а также десять американских реактивных снарядов HIMARS.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 613 самолетов, 276 вертолетов, 25559 беспилотных летательных аппаратов, 528 зенитных ракетных комплексов, 16312 танков и других боевых бронированных машин, 1332 боевые машины реактивных систем залпового огня, 10332 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 22445 единиц специальной военной автомобильной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Бойцы "Днепра" сбили украинский штурмовик Су-25В небе над ДНР сбит украинский Су-25Российская ПВО сбила украинский самолет Су-27 и 228 беспилотников

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, беспилотник (бпла, дрон), himars, всу (вооруженные силы украины), потери всу