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Российские войска нанесли удары по аэродромам базирования ВСУ - РИА Новости Крым, 11.06.2024
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Российские войска нанесли удары по аэродромам базирования ВСУ
Российские войска нанесли удары по аэродромам базирования ВСУ - РИА Новости Крым, 11.06.2024
Российские войска нанесли удары по аэродромам базирования ВСУ
Российские военные уничтожили за сутки два вражеских самолета и 45 беспилотников, а также сбили десяток американских HIMARS, сообщает во вторник Минобороны... РИА Новости Крым, 11.06.2024
2024-06-11T13:53
2024-06-11T13:57
новости сво
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
беспилотник (бпла, дрон)
himars
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости Крым. Российские военные уничтожили за сутки два вражеских самолета и 45 беспилотников, а также сбили десяток американских HIMARS, сообщает во вторник Минобороны России.Также российские летчики, операторы БПЛА, ракетчики и артиллеристы поразили скопления живой силы и военной техники противника в 107 районах, а силы противовоздушной обороны сбили 45 вражеских доронов, две французские управляемые авиационные бомбы Hammer, а также десять американских реактивных снарядов HIMARS.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 613 самолетов, 276 вертолетов, 25559 беспилотных летательных аппаратов, 528 зенитных ракетных комплексов, 16312 танков и других боевых бронированных машин, 1332 боевые машины реактивных систем залпового огня, 10332 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 22445 единиц специальной военной автомобильной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Бойцы "Днепра" сбили украинский штурмовик Су-25В небе над ДНР сбит украинский Су-25Российская ПВО сбила украинский самолет Су-27 и 228 беспилотников
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РИА Новости Крым
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4.7
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news.crimea@rian.ru
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новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, беспилотник (бпла, дрон), himars, всу (вооруженные силы украины), потери всу
Российские войска нанесли удары по аэродромам базирования ВСУ

На аэродромах базирования ВСУ уничтожены еще два украинских самолета и 45 дронов

13:53 11.06.2024 (обновлено: 13:57 11.06.2024)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВзрыв
Взрыв - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости Крым. Российские военные уничтожили за сутки два вражеских самолета и 45 беспилотников, а также сбили десяток американских HIMARS, сообщает во вторник Минобороны России.

"На аэродромах базирования уничтожены самолеты Су-27 и Су-25 воздушных сил Украины", – сказано в сводке российского оборонного ведомства.

Также российские летчики, операторы БПЛА, ракетчики и артиллеристы поразили скопления живой силы и военной техники противника в 107 районах, а силы противовоздушной обороны сбили 45 вражеских доронов, две французские управляемые авиационные бомбы Hammer, а также десять американских реактивных снарядов HIMARS.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 613 самолетов, 276 вертолетов, 25559 беспилотных летательных аппаратов, 528 зенитных ракетных комплексов, 16312 танков и других боевых бронированных машин, 1332 боевые машины реактивных систем залпового огня, 10332 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 22445 единиц специальной военной автомобильной техники.
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Новости СВОМинистерство обороны РФВооруженные силы РоссииБеспилотник (БПЛА, дрон)HIMARSВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУ
 
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