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Ядерные учения РФ - военные произвели электронные ракетные пуски - РИА Новости Крым, 13.06.2024
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Ядерные учения РФ - военные произвели электронные ракетные пуски
Ядерные учения РФ - военные произвели электронные ракетные пуски - РИА Новости Крым, 13.06.2024
Ядерные учения РФ - военные произвели электронные ракетные пуски
Российские военные произвели электронные ракетные пуски в ходе второго этапа учений нестратегических ядерных сил. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 13.06.2024
2024-06-13T09:37
2024-06-13T09:35
министерство обороны рф
учения
вооруженные силы россии
тактическое ядерное оружие (тяо)
армия и флот
россия
безопасность
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости Крым. Российские военные произвели электронные ракетные пуски в ходе второго этапа учений нестратегических ядерных сил. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Отмечается, что личный состав, задействованный в учении экипажей Военно-морского флота, осуществил выходы в море в назначенный район патрулирования. Ранее были отработаны задачи по получению специальных учебных боеприпасов для снаряжения ракет-носителей морского и наземного базирования.О начале второго этапа учений нестратегических ядерных сил России в Минобороны РФ сообщили 11 июня. В ходе учения военные отрабатывают вопросы совместной подготовки частей Вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь к боевому применению нестратегического ядерного оружия. Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что подготовка к учениям ядерных сил стала вынужденным ответом на агрессивную риторику стран коллективного Запада. Военные учения с практической отработкой вопросов подготовки и применение нестратегического ядерного оружия – это адекватная реакция на активное участие военных НАТО в боях на Украине и фактическое разрешение Киеву бить ракетками по российским гражданским объектам, заявил ранее секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.Тактическое ядерное оружие, в отличие от стратегического, предназначено для точечных ударов по расположению противника. В стратегическом ядерном оружии мощность в тротиловом эквиваленте гораздо выше. Главная задача тактического ядерного вооружения — максимальная боевая эффективность при минимальных размерах боеприпаса.Для доставки боевой части тактического оружия используются артиллерийские снаряды и установки, наземные и корабельные ракетные комплексы, противоракетные системы, морские мины и торпедное оружие. Доставить боеприпас на 500 километров могут российские системы "Искандер-М", на расстояние до 4500 км — "Калибр". Каждая ракета сможет нести ядерную часть заряда, эквивалентного 50 килотоннам в тротиловом эквиваленте. Для сравнения, при бомбардировке Хиросимы была использована авиабомба мощностью 13 килотонн.Нанести удар тактическим ядерным оружием возможно и с боевого самолета, радиус действия которого достигает 8000 километров, при оснащении его ракетами большой дальности полета до 600 километров. К таким самолетам относятся истребители Су-34, Ил-38, Ту-142 и сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3.Мощности одной тактической ядерной ракеты хватит заменить сотню обычных снарядов, которые используют при уничтожении отдельных объектов. Для разгрома, например, скопления техники или живой силы противника будет достаточно одного ядерного тактического снаряда.Читайте также на РИА Новости Крым:Зачем Россия и Белоруссия проводят совместные учения ядерных сил - ПутинПять минут до Вашингтона: в США испугались атомной подлодки РФ на КубеВооруженные силы Белоруссии готовы к применению ядерного оружия - Генштаб
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министерство обороны рф, учения, вооруженные силы россии, тактическое ядерное оружие (тяо), армия и флот, россия, безопасность, новости
Ядерные учения РФ - военные произвели электронные ракетные пуски

ВС РФ произвели электронные ракетные пуски в рамках учений нестратегических ядерных сил

09:37 13.06.2024
 
© Министерство обороны РФВторой этап учений нестратегических ядерных сил России
Второй этап учений нестратегических ядерных сил России
© Министерство обороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости Крым. Российские военные произвели электронные ракетные пуски в ходе второго этапа учений нестратегических ядерных сил. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"В рамках второго этапа учений нестратегических ядерных сил личный состав ракетного соединения Ленинградского военного округа отработал учебно-боевые задачи по скрытному выдвижению в назначенный позиционный район и осуществил электронные ракетные пуски по условным целям противника", - сказано в сообщении российского оборонного ведомства.
Отмечается, что личный состав, задействованный в учении экипажей Военно-морского флота, осуществил выходы в море в назначенный район патрулирования. Ранее были отработаны задачи по получению специальных учебных боеприпасов для снаряжения ракет-носителей морского и наземного базирования.
О начале второго этапа учений нестратегических ядерных сил России в Минобороны РФ сообщили 11 июня. В ходе учения военные отрабатывают вопросы совместной подготовки частей Вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь к боевому применению нестратегического ядерного оружия.
Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что подготовка к учениям ядерных сил стала вынужденным ответом на агрессивную риторику стран коллективного Запада. Военные учения с практической отработкой вопросов подготовки и применение нестратегического ядерного оружия – это адекватная реакция на активное участие военных НАТО в боях на Украине и фактическое разрешение Киеву бить ракетками по российским гражданским объектам, заявил ранее секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.
Тактическое ядерное оружие, в отличие от стратегического, предназначено для точечных ударов по расположению противника. В стратегическом ядерном оружии мощность в тротиловом эквиваленте гораздо выше. Главная задача тактического ядерного вооружения — максимальная боевая эффективность при минимальных размерах боеприпаса.
Для доставки боевой части тактического оружия используются артиллерийские снаряды и установки, наземные и корабельные ракетные комплексы, противоракетные системы, морские мины и торпедное оружие. Доставить боеприпас на 500 километров могут российские системы "Искандер-М", на расстояние до 4500 км — "Калибр". Каждая ракета сможет нести ядерную часть заряда, эквивалентного 50 килотоннам в тротиловом эквиваленте. Для сравнения, при бомбардировке Хиросимы была использована авиабомба мощностью 13 килотонн.
Нанести удар тактическим ядерным оружием возможно и с боевого самолета, радиус действия которого достигает 8000 километров, при оснащении его ракетами большой дальности полета до 600 километров. К таким самолетам относятся истребители Су-34, Ил-38, Ту-142 и сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3.
Мощности одной тактической ядерной ракеты хватит заменить сотню обычных снарядов, которые используют при уничтожении отдельных объектов. Для разгрома, например, скопления техники или живой силы противника будет достаточно одного ядерного тактического снаряда.
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