https://crimea.ria.ru/20240613/gruppirovka-sever-razgromila-dve-brigady-vsu-v-kharkovskoy-oblasti-1138080504.html

Группировка "Север" разгромила две бригады ВСУ в Харьковской области

Группировка "Север" разгромила две бригады ВСУ в Харьковской области - РИА Новости Крым, 13.06.2024

Группировка "Север" разгромила две бригады ВСУ в Харьковской области

Российская группировка войск "Север" нанесла удары по двум бригадам ВСУ в Харьковской области, противник потерял свыше 300 человек. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 13.06.2024

2024-06-13T14:08

2024-06-13T14:08

2024-06-13T14:08

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости Крым. Российская группировка войск "Север" нанесла удары по двум бригадам ВСУ в Харьковской области, противник потерял свыше 300 человек. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Кроме того, российские военнослужащие отразили восемь контратак штурмовых групп 36-й бригады морской пехоты ВСУ и 13-й бригады нацгвардии Украины.Накануне российские военные ликвидировали еще 1835 украинских боевиков, вражеские вооружения, в том числе западные, и склады боеприпасов ВСУ. Читайте также на РИА Новости Крым:Российские силы ПВО сбили четыре снаряда "Vampire" и HIMARSАрмия России громит оборону врага – за сутки уничтожены 1835 боевиков ВСУРаботает ПВО: сбиты еще 61 дрон ВСУ и 9 американских ATACMS

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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