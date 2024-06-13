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Группировка "Север" разгромила две бригады ВСУ в Харьковской области
Группировка "Север" разгромила две бригады ВСУ в Харьковской области - РИА Новости Крым, 13.06.2024
Группировка "Север" разгромила две бригады ВСУ в Харьковской области
Российская группировка войск "Север" нанесла удары по двум бригадам ВСУ в Харьковской области, противник потерял свыше 300 человек. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 13.06.2024
2024-06-13T14:08
2024-06-13T14:08
2024-06-13T14:08
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости Крым. Российская группировка войск "Север" нанесла удары по двум бригадам ВСУ в Харьковской области, противник потерял свыше 300 человек. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Кроме того, российские военнослужащие отразили восемь контратак штурмовых групп 36-й бригады морской пехоты ВСУ и 13-й бригады нацгвардии Украины.Накануне российские военные ликвидировали еще 1835 украинских боевиков, вражеские вооружения, в том числе западные, и склады боеприпасов ВСУ. Читайте также на РИА Новости Крым:Российские силы ПВО сбили четыре снаряда "Vampire" и HIMARSАрмия России громит оборону врага – за сутки уничтожены 1835 боевиков ВСУРаботает ПВО: сбиты еще 61 дрон ВСУ и 9 американских ATACMS
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россия, новости сво, потери всу , всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, министерство обороны рф, новости
Группировка "Север" разгромила две бригады ВСУ в Харьковской области
Группировка "Север" нанесла удары по двум бригадам ВСУ в Харьковской области