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Группировка "Север" разгромила две бригады ВСУ в Харьковской области - РИА Новости Крым, 13.06.2024
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Группировка "Север" разгромила две бригады ВСУ в Харьковской области
Группировка "Север" разгромила две бригады ВСУ в Харьковской области - РИА Новости Крым, 13.06.2024
Группировка "Север" разгромила две бригады ВСУ в Харьковской области
Российская группировка войск "Север" нанесла удары по двум бригадам ВСУ в Харьковской области, противник потерял свыше 300 человек. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 13.06.2024
2024-06-13T14:08
2024-06-13T14:08
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости Крым. Российская группировка войск "Север" нанесла удары по двум бригадам ВСУ в Харьковской области, противник потерял свыше 300 человек. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Кроме того, российские военнослужащие отразили восемь контратак штурмовых групп 36-й бригады морской пехоты ВСУ и 13-й бригады нацгвардии Украины.Накануне российские военные ликвидировали еще 1835 украинских боевиков, вражеские вооружения, в том числе западные, и склады боеприпасов ВСУ. Читайте также на РИА Новости Крым:Российские силы ПВО сбили четыре снаряда "Vampire" и HIMARSАрмия России громит оборону врага – за сутки уничтожены 1835 боевиков ВСУРаботает ПВО: сбиты еще 61 дрон ВСУ и 9 американских ATACMS
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РИА Новости Крым
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россия, новости сво, потери всу , всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, министерство обороны рф, новости
Группировка "Север" разгромила две бригады ВСУ в Харьковской области

Группировка "Север" нанесла удары по двум бригадам ВСУ в Харьковской области

14:08 13.06.2024
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВоеннослужащий штурмового подразделения 27 мотострелковой бригады 1-й гвардейской танковой армии группировки войск Запад
Военнослужащий штурмового подразделения 27 мотострелковой бригады 1-й гвардейской танковой армии группировки войск Запад - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости Крым. Российская группировка войск "Север" нанесла удары по двум бригадам ВСУ в Харьковской области, противник потерял свыше 300 человек. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделениями группировки войск "Север" заняты более выгодные позиции. Нанесено поражение формированиям 57-й мотопехотной бригады ВСУ и 127-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Терновая, Волчанские Хутора, Тихое и Волчанск Харьковской области", - говорится в сообщении.
Кроме того, российские военнослужащие отразили восемь контратак штурмовых групп 36-й бригады морской пехоты ВСУ и 13-й бригады нацгвардии Украины.
"Потери противника составили до 305 военнослужащих, а также пять автомобилей, 155-мм гаубица М777 производства США, 152-мм орудие Д-20 и боевая машина БМ-21 "Град", - отметили в оборонном ведомстве.
Накануне российские военные ликвидировали еще 1835 украинских боевиков, вражеские вооружения, в том числе западные, и склады боеприпасов ВСУ.
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РоссияНовости СВОПотери ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)Вооруженные силы РоссииМинистерство обороны РФНовости
 
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