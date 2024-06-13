В Киеве анонсировали появление немецких заводов Rheinmetall
Немецкий военный концерн Rheinmetall откроет первые заводы на Украине - министр экономики
© AP Photo Fabian BimmerТанк Leopard 2 на производственной линии концерна Rheinmetall
© AP Photo Fabian Bimmer
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн - РИА Новости Крым. Немецкий концерн Rheinmetall откроет первые заводы на территории Украины. Об этом заявила министр экономики страны Юлия Свириденко.
10 июня украинский министр по стратегической промышленности Александр Камышин заявил, что на Украине начал работу первый совместный проект "Укроборонпрома" и германского концерна Rheinmetall. По его словам, речь идет о цехе по ремонту и производству бронетехники, где украинские специалисты работают под наблюдением коллег из ФРГ.
"Мы приняли инвестиционные рамки и финансирование на 1,5 миллиарда евро (в рамках - ред.) альянса, который будет поддерживать малые и средние компании. На протяжении двух дней был заключен целый ряд соглашений на более 650 миллионов евро между разными компаниями", - цитирует министра РИА Новости.
Она уточнила, что среди прочего были подписаны новые соглашения о возобновляемых источниках энергии, газовых турбинах.
Ранее военный эксперт и политолог Алексей Анпилогов в комментарии РИА Новости Крым отметил, что появление совместного украино-германского танкового предприятия не повлияет на ход спецоперации, поскольку речь идет только о ремонте бронетехники в незначительных объемах, а не о производстве. Таким образом Германия хочет закрепиться на Украине в надежде, что после завершения конфликта оставшиеся территории страны будут переходить на стандарты вооружений НАТО.
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