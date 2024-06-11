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Зачем германский военный концерн Rheinmetall зашел на Украину - РИА Новости Крым, 11.06.2024
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Зачем германский военный концерн Rheinmetall зашел на Украину
Зачем германский военный концерн Rheinmetall зашел на Украину - РИА Новости Крым, 11.06.2024
Зачем германский военный концерн Rheinmetall зашел на Украину
Появление совместного украино-германского танкового предприятия не повлияет на ход спецоперации, поскольку речь идет только о ремонте бронетехники в... РИА Новости Крым, 11.06.2024
2024-06-11T17:11
2024-06-11T17:11
алексей анпилогов
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германия
украина
нато
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Появление совместного украино-германского танкового предприятия не повлияет на ход спецоперации, поскольку речь идет только о ремонте бронетехники в незначительных объемах, а не о производстве. Таким образом Германия хочет закрепиться на Украине в надежде, что после завершения конфликта оставшиеся территории страны будут переходить на стандарты вооружений НАТО. Такое мнение РИА Новости Крым высказал военный эксперт, политолог Алексей Анпилогов.На Украине начал работу первый совместный проект "Укроборонпрома" и германского концерна Rheinmetall, сообщил во вторник украинский министр по стратегической промышленности Александр Камышин в своем Telegram-канале. По его словам, речь идет о цехе по ремонту и производству бронетехники, где украинские специалисты работают под наблюдением коллег из ФРГ.По его словам, даже производство на мощностях предприятия в Германии не соизмеримо с объемом поставок российской бронетехники и теми потерями, которые ВСУ понесли во время прошлогоднего так называемого контрнаступления."Поэтому крайне скептически отношусь к тому, что производство будет налажено на Украине. Это будет мелкий и средний ремонт. Действительно, у Leopard оказалась ненадежная ходовая часть. Танки приходилось ремонтировать в Польше. Это достаточно далеко и поэтому украинцы могли наладить вот такое ремонтное производство поближе к линии фронта, чтобы сократить потери во времени", – продолжает эксперт.По его мнению, появление такого предприятия никак не повлияет на развитие событий в зоне боевого соприкосновения из-за многократного превосходства РФ. Он также уверен, что Rheinmetall зашел на Украину скорее не для текущей помощи ВСУ, а для того, чтобы "заякориться" в надежде на то, что после завершения конфликта оставшиеся от Украины территории, скорее всего, будут переходить на стандарты вооружений НАТО. При этом для России этот завод становится законной целью, подчеркнул Анпилогов.Ни США, ни Евросоюз не станут вкладывать серьезные деньги в производство артиллерийских боеприпасов и других видов вооружения на территории Украины, поскольку такой завод станет законной целью для ВКС Российской Федерации, заявлял ранее Алексей Анпилогов.Читайте также на РИА Новости Крым:Горят танки Leopard: ВСУ потеряли больше 1000 боевиковСнарядный голод на Украине: эксперт оценил заявления КиеваМиллион за Leopard: военные ВС РФ получили сертификаты за подбитый танк
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алексей анпилогов, мнения, германия, украина, нато, поставки западного оружия украине
Зачем германский военный концерн Rheinmetall зашел на Украину

ФРГ ждет окончания конфликта на Украине и перехода оставшихся территорий на стандарты НАТО

17:11 11.06.2024
 
© AP Photo Fabian BimmerТанк Leopard 2 на производственной линии концерна Rheinmetall
Танк Leopard 2 на производственной линии концерна Rheinmetall - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
© AP Photo Fabian Bimmer
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Появление совместного украино-германского танкового предприятия не повлияет на ход спецоперации, поскольку речь идет только о ремонте бронетехники в незначительных объемах, а не о производстве. Таким образом Германия хочет закрепиться на Украине в надежде, что после завершения конфликта оставшиеся территории страны будут переходить на стандарты вооружений НАТО. Такое мнение РИА Новости Крым высказал военный эксперт, политолог Алексей Анпилогов.
На Украине начал работу первый совместный проект "Укроборонпрома" и германского концерна Rheinmetall, сообщил во вторник украинский министр по стратегической промышленности Александр Камышин в своем Telegram-канале. По его словам, речь идет о цехе по ремонту и производству бронетехники, где украинские специалисты работают под наблюдением коллег из ФРГ.

"Речь, скорее всего, идет о ремонтном цехе. Ни о каком производстве бронетехники, боевых танков речь не идет, поскольку сам Rheinmetall сейчас с трудом осваивает заново производство Leopard и собирается выйти на цифры от единиц до десятка танков в течение 2 -3 месяцев", – комментирует тему Анпилогов.

По его словам, даже производство на мощностях предприятия в Германии не соизмеримо с объемом поставок российской бронетехники и теми потерями, которые ВСУ понесли во время прошлогоднего так называемого контрнаступления.
"Поэтому крайне скептически отношусь к тому, что производство будет налажено на Украине. Это будет мелкий и средний ремонт. Действительно, у Leopard оказалась ненадежная ходовая часть. Танки приходилось ремонтировать в Польше. Это достаточно далеко и поэтому украинцы могли наладить вот такое ремонтное производство поближе к линии фронта, чтобы сократить потери во времени", – продолжает эксперт.
По его мнению, появление такого предприятия никак не повлияет на развитие событий в зоне боевого соприкосновения из-за многократного превосходства РФ. Он также уверен, что Rheinmetall зашел на Украину скорее не для текущей помощи ВСУ, а для того, чтобы "заякориться" в надежде на то, что после завершения конфликта оставшиеся от Украины территории, скорее всего, будут переходить на стандарты вооружений НАТО. При этом для России этот завод становится законной целью, подчеркнул Анпилогов.

"Действия РФ – выяснить, где расположено это ремонтное предприятие и при получении этих данных просто разбомбить его. Это законная военная цель", – заключает эксперт.

Ни США, ни Евросоюз не станут вкладывать серьезные деньги в производство артиллерийских боеприпасов и других видов вооружения на территории Украины, поскольку такой завод станет законной целью для ВКС Российской Федерации, заявлял ранее Алексей Анпилогов.
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Эксклюзивы РИА Новости КрымАлексей АнпилоговМненияГерманияУкраинаНАТОПоставки западного оружия Украине
 
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