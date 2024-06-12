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Передал Киеву МиГ: экс-главу минобороны Словакии подозревают в госизмене - РИА Новости Крым, 12.06.2024
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Передал Киеву МиГ: экс-главу минобороны Словакии подозревают в госизмене
Передал Киеву МиГ: экс-главу минобороны Словакии подозревают в госизмене - РИА Новости Крым, 12.06.2024
Передал Киеву МиГ: экс-главу минобороны Словакии подозревают в госизмене
Минобороны Словакии подозревает бывшего главу ведомства Ярослава Надя в государственной измене после его решения передать Украине истребители Миг-29. Об этом со РИА Новости Крым, 12.06.2024
2024-06-12T17:11
2024-06-12T17:11
словакия
в мире
авиация
новости
украина
поставки западного оружия украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости Крым. Минобороны Словакии подозревает бывшего главу ведомства Ярослава Надя в государственной измене после его решения передать Украине истребители Миг-29. Об этом со ссылкой на действующего главу военного ведомства Роберта Калиняка пишет РИА Новости.Он заявил, что поставка самолетов Киеву была бесплатной, при этом самой Словакии нечем заменить истребители, и таким образом страна лишилась всей системы противовоздушной обороны.В марте 2023-го правительство Словакии передало Украине 13 истребителей МиГ-29 и часть системы ПВО "Куб". Партия нынешнего премьера республики Роберта Фицо добивалась расследования по этому делу, утверждая, что полномочий принимать такие решения у руководителей, которые получили вотум недоверия еще в 2022 году, не было. Экс-министр обороны Ярослав Надь при этом заверял, что специалисты провели необходимый юридический анализ этой процедуры.Во вторник государственный секретарь Минобороны Словакии Игор Мелихер заявил, что МиГ-29 в 2023 году отправили на Украину незаконно, а в отношении экс-главы ведомства Ярослава Надя готовятся правовые меры. Он отмечал, что конституция республики запрещает правительству в отставке принимать принципиальные решения в сфере внешней политики — к ним относится и передача Киеву самолетов стоимостью более 500 миллионов евро.Как сообщил словацкий омбудсмен Роберт Доброводский, оборонному ведомству страны не удалось найти юридический анализ, подтверждающий законность отправки истребителей Украине.Читайте также на РИА Новости Крым:США нагнетают радикальные настроения в ЕвропеЗачем германский военный концерн Rheinmetall зашел на УкраинуПоставками оружия "Азову"* США равняют себя с нацистами - сенатор
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РИА Новости Крым
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словакия, в мире, авиация, новости, украина, поставки западного оружия украине
Передал Киеву МиГ: экс-главу минобороны Словакии подозревают в госизмене

Экс-главу минобороны Словакии заподозрили в госизмене после передачи МиГ-29 Украине

17:11 12.06.2024
 
© AP Photo SASA RADICИстребитель МиГ-29 югославских ВВС
Истребитель МиГ-29 югославских ВВС - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
© AP Photo SASA RADIC
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости Крым. Минобороны Словакии подозревает бывшего главу ведомства Ярослава Надя в государственной измене после его решения передать Украине истребители Миг-29. Об этом со ссылкой на действующего главу военного ведомства Роберта Калиняка пишет РИА Новости.
Он заявил, что поставка самолетов Киеву была бесплатной, при этом самой Словакии нечем заменить истребители, и таким образом страна лишилась всей системы противовоздушной обороны.
"Министерство обороны подаст заявление в правоохранительные органы. Ослабление таким образом Вооруженных сил вразрез с конституцией иначе как государственной изменой назвать нельзя", — сказал он журналистам.
В марте 2023-го правительство Словакии передало Украине 13 истребителей МиГ-29 и часть системы ПВО "Куб". Партия нынешнего премьера республики Роберта Фицо добивалась расследования по этому делу, утверждая, что полномочий принимать такие решения у руководителей, которые получили вотум недоверия еще в 2022 году, не было. Экс-министр обороны Ярослав Надь при этом заверял, что специалисты провели необходимый юридический анализ этой процедуры.
Во вторник государственный секретарь Минобороны Словакии Игор Мелихер заявил, что МиГ-29 в 2023 году отправили на Украину незаконно, а в отношении экс-главы ведомства Ярослава Надя готовятся правовые меры. Он отмечал, что конституция республики запрещает правительству в отставке принимать принципиальные решения в сфере внешней политики — к ним относится и передача Киеву самолетов стоимостью более 500 миллионов евро.
Как сообщил словацкий омбудсмен Роберт Доброводский, оборонному ведомству страны не удалось найти юридический анализ, подтверждающий законность отправки истребителей Украине.
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