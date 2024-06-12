https://crimea.ria.ru/20240612/peredal-kievu-mig-eks-glavu-minoborony-slovakii-podozrevayut-v-gosizmene-1138060873.html

Передал Киеву МиГ: экс-главу минобороны Словакии подозревают в госизмене

Передал Киеву МиГ: экс-главу минобороны Словакии подозревают в госизмене - РИА Новости Крым, 12.06.2024

Передал Киеву МиГ: экс-главу минобороны Словакии подозревают в госизмене

Минобороны Словакии подозревает бывшего главу ведомства Ярослава Надя в государственной измене после его решения передать Украине истребители Миг-29. Об этом со РИА Новости Крым, 12.06.2024

2024-06-12T17:11

2024-06-12T17:11

2024-06-12T17:11

словакия

в мире

авиация

новости

украина

поставки западного оружия украине

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/0c/1138060759_0:119:1025:695_1920x0_80_0_0_13aa7238710f4f488eee6fe82cd063b8.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости Крым. Минобороны Словакии подозревает бывшего главу ведомства Ярослава Надя в государственной измене после его решения передать Украине истребители Миг-29. Об этом со ссылкой на действующего главу военного ведомства Роберта Калиняка пишет РИА Новости.Он заявил, что поставка самолетов Киеву была бесплатной, при этом самой Словакии нечем заменить истребители, и таким образом страна лишилась всей системы противовоздушной обороны.В марте 2023-го правительство Словакии передало Украине 13 истребителей МиГ-29 и часть системы ПВО "Куб". Партия нынешнего премьера республики Роберта Фицо добивалась расследования по этому делу, утверждая, что полномочий принимать такие решения у руководителей, которые получили вотум недоверия еще в 2022 году, не было. Экс-министр обороны Ярослав Надь при этом заверял, что специалисты провели необходимый юридический анализ этой процедуры.Во вторник государственный секретарь Минобороны Словакии Игор Мелихер заявил, что МиГ-29 в 2023 году отправили на Украину незаконно, а в отношении экс-главы ведомства Ярослава Надя готовятся правовые меры. Он отмечал, что конституция республики запрещает правительству в отставке принимать принципиальные решения в сфере внешней политики — к ним относится и передача Киеву самолетов стоимостью более 500 миллионов евро.Как сообщил словацкий омбудсмен Роберт Доброводский, оборонному ведомству страны не удалось найти юридический анализ, подтверждающий законность отправки истребителей Украине.Читайте также на РИА Новости Крым:США нагнетают радикальные настроения в ЕвропеЗачем германский военный концерн Rheinmetall зашел на УкраинуПоставками оружия "Азову"* США равняют себя с нацистами - сенатор

словакия

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

словакия, в мире, авиация, новости, украина, поставки западного оружия украине