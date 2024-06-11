https://crimea.ria.ru/20240611/postavkami-oruzhiya-azovu-ssha-ravnyayut-sebya-s-natsistami---senator-1138016742.html

Поставками оружия "Азову"* США равняют себя с нацистами - сенатор

Поставками оружия "Азову"* США равняют себя с нацистами - сенатор - РИА Новости Крым, 11.06.2024

Поставками оружия "Азову"* США равняют себя с нацистами - сенатор

На фоне провалов ВСУ США не стесняются раздавать оружие даже нацистам, оказываясь с ними в одном ряду. Такое мнение выразил вице-спикер Совета Федерации... РИА Новости Крым, 11.06.2024

2024-06-11T11:09

2024-06-11T11:09

2024-06-11T14:10

полк "азов" (запрещенная в рф террористическая организация)

сша

константин косачев

россия

совет федерации

поставки западного оружия украине

новости сво

нацизм

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн - РИА Новости Крым. На фоне провалов ВСУ США не стесняются раздавать оружие даже нацистам, оказываясь с ними в одном ряду. Такое мнение выразил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, комментируя снятие американской администрацией запрета на поставки вооружений украинскому националистическому батальону "Азов"*.О том, что администрация Байдена разрешит украинскому нацбатальону "Азов"* использовать американское вооружение, накануне сообщило издание The Washington Post со ссылкой на Госдепартамент.По его мнению, это является прямой аналогией исторических событий, когда гитлеровцы на фоне поражений на советском фронте раздавали оружие местному населению на оккупированных территориях - так появились подразделения ВаффенСС в Латвии и Эстонии, а затем вооружали бандеровцев, сражавшихся против Красной Армии в рядах ОУН-УПА**."Еще одна позорная запись во всемирном реестре деяний, поощряющих нацизм", - констатировал вице-спикер Совфеда.После поражения Германии и ее союзников в Великой Отечественной войне правительства ряда западных стран не только открыли свои двери для бежавших из СССР пособников гитлеровского режима, но и создавали для них более комфортные условия жизни по сравнению с собственными гражданами, напомнил ранее директор Российского государственного архива новейшей истории Игорь Пермяков. По словам главы МИД России Сергей Лаврова, нацизм остается одним из инструментов, который Запад использует в своем противостоянии с РФ.*Запрещенная в России террористическая организация**Запрещенная в России экстремистская организацияЧитайте также на РИА Новости Крым:Расстрелял машину с детьми: боевик "Азова"* получил пожизненноеБоевик "Азова"* получил 25 лет колонии за расстрел мирного жителяМедведев заявил о "Нюрнберге 2.0" для Киева и его западных спонсоров

сша

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

полк "азов" (запрещенная в рф террористическая организация), сша, константин косачев, россия, совет федерации, поставки западного оружия украине, новости сво, нацизм