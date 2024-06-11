Рейтинг@Mail.ru
Поставками оружия "Азову"* США равняют себя с нацистами - сенатор - РИА Новости Крым, 11.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240611/postavkami-oruzhiya-azovu-ssha-ravnyayut-sebya-s-natsistami---senator-1138016742.html
Поставками оружия "Азову"* США равняют себя с нацистами - сенатор
Поставками оружия "Азову"* США равняют себя с нацистами - сенатор - РИА Новости Крым, 11.06.2024
Поставками оружия "Азову"* США равняют себя с нацистами - сенатор
На фоне провалов ВСУ США не стесняются раздавать оружие даже нацистам, оказываясь с ними в одном ряду. Такое мнение выразил вице-спикер Совета Федерации... РИА Новости Крым, 11.06.2024
2024-06-11T11:09
2024-06-11T14:10
полк "азов" (запрещенная в рф террористическая организация)
сша
константин косачев
россия
совет федерации
поставки западного оружия украине
новости сво
нацизм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111109/91/1111099164_0:85:3340:1964_1920x0_80_0_0_f1b854bd8ed3a31682b7005c704995db.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн - РИА Новости Крым. На фоне провалов ВСУ США не стесняются раздавать оружие даже нацистам, оказываясь с ними в одном ряду. Такое мнение выразил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, комментируя снятие американской администрацией запрета на поставки вооружений украинскому националистическому батальону "Азов"*.О том, что администрация Байдена разрешит украинскому нацбатальону "Азов"* использовать американское вооружение, накануне сообщило издание The Washington Post со ссылкой на Госдепартамент.По его мнению, это является прямой аналогией исторических событий, когда гитлеровцы на фоне поражений на советском фронте раздавали оружие местному населению на оккупированных территориях - так появились подразделения ВаффенСС в Латвии и Эстонии, а затем вооружали бандеровцев, сражавшихся против Красной Армии в рядах ОУН-УПА**."Еще одна позорная запись во всемирном реестре деяний, поощряющих нацизм", - констатировал вице-спикер Совфеда.После поражения Германии и ее союзников в Великой Отечественной войне правительства ряда западных стран не только открыли свои двери для бежавших из СССР пособников гитлеровского режима, но и создавали для них более комфортные условия жизни по сравнению с собственными гражданами, напомнил ранее директор Российского государственного архива новейшей истории Игорь Пермяков. По словам главы МИД России Сергей Лаврова, нацизм остается одним из инструментов, который Запад использует в своем противостоянии с РФ.*Запрещенная в России террористическая организация**Запрещенная в России экстремистская организацияЧитайте также на РИА Новости Крым:Расстрелял машину с детьми: боевик "Азова"* получил пожизненноеБоевик "Азова"* получил 25 лет колонии за расстрел мирного жителяМедведев заявил о "Нюрнберге 2.0" для Киева и его западных спонсоров
сша
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111109/91/1111099164_305:0:3036:2048_1920x0_80_0_0_625d3bfe278946331d606b68b2da185b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
полк "азов" (запрещенная в рф террористическая организация), сша, константин косачев, россия, совет федерации, поставки западного оружия украине, новости сво, нацизм
Поставками оружия "Азову"* США равняют себя с нацистами - сенатор

Косачев: США становятся в один ряд с нацистами "Азова"*

11:09 11.06.2024 (обновлено: 14:10 11.06.2024)
 
© РИА Новости . Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев. Архивное фото
Председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
© РИА Новости . Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн - РИА Новости Крым. На фоне провалов ВСУ США не стесняются раздавать оружие даже нацистам, оказываясь с ними в одном ряду. Такое мнение выразил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, комментируя снятие американской администрацией запрета на поставки вооружений украинскому националистическому батальону "Азов"*.
О том, что администрация Байдена разрешит украинскому нацбатальону "Азов"* использовать американское вооружение, накануне сообщило издание The Washington Post со ссылкой на Госдепартамент.
"На третьем году вооруженного конфликта на Украине поддерживающие Киев американцы, видя череду поражений ВСУ, идут на раздачу оружия тем самым боевикам "Азова"*, которых сами же признали в 2017 году нацистами. Тем самым равняя самих себя с нацистами "Азова"*, боевиками ВСУ и утратившим легитимность киевским режимом", - написал Косачав в своем Telegram-канале.
По его мнению, это является прямой аналогией исторических событий, когда гитлеровцы на фоне поражений на советском фронте раздавали оружие местному населению на оккупированных территориях - так появились подразделения ВаффенСС в Латвии и Эстонии, а затем вооружали бандеровцев, сражавшихся против Красной Армии в рядах ОУН-УПА**.
"Еще одна позорная запись во всемирном реестре деяний, поощряющих нацизм", - констатировал вице-спикер Совфеда.
После поражения Германии и ее союзников в Великой Отечественной войне правительства ряда западных стран не только открыли свои двери для бежавших из СССР пособников гитлеровского режима, но и создавали для них более комфортные условия жизни по сравнению с собственными гражданами, напомнил ранее директор Российского государственного архива новейшей истории Игорь Пермяков. По словам главы МИД России Сергей Лаврова, нацизм остается одним из инструментов, который Запад использует в своем противостоянии с РФ.
*Запрещенная в России террористическая организация
**Запрещенная в России экстремистская организация
Читайте также на РИА Новости Крым:
Расстрелял машину с детьми: боевик "Азова"* получил пожизненное
Боевик "Азова"* получил 25 лет колонии за расстрел мирного жителя
Медведев заявил о "Нюрнберге 2.0" для Киева и его западных спонсоров
 
Полк "Азов" (запрещенная в РФ террористическая организация)СШАКонстантин КосачевРоссияСовет ФедерацииПоставки западного оружия УкраинеНовости СВОНацизм
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:41В Крыму СК проверяет информацию о насилии над ребенком в детском саду
14:19Более 2000 украинских боевиков уничтожены за сутки в зоне спецоперации
14:07В какую сумму обойдутся выборы в парламент Крыма
14:02Вице-президент Малави погиб в авиакатастрофе
13:53Российские войска нанесли удары по аэродромам базирования ВСУ
13:39Военная разведка Украины однозначно причастна к теракту в "Крокусе" – ФСБ
13:24ВС России освободили Артемовку в ЛНР и Тимковку в Харьковской области
13:03НАК назвал число предотвращенных в России терактов с начала спецоперации
12:56Украинскую шпионку приговорили к 13 годам колонии - прокуратура Крыма
12:52Диверсии и теракты в России происходят при поддержке США и НАТО – ФСБ
12:34Сделано в России: в Симферополе открылась фотовыставка "России сегодня"
12:18Из Керчи в Ялту налегке: как идет строительство дороги в обход Алушты
12:11Экс-разведчик США оценил шансы "мирной" конференции в Швейцарии
12:01ВСУ ударили по хлебопекарне и водоканалу в Херсонской области
11:53В МИД оценили возможность изменения ядерной доктрины России
11:09Поставками оружия "Азову"* США равняют себя с нацистами - сенатор
10:53В горах Крыма спасли мотоциклиста с травмой ноги
10:25Похитили 60 миллионов: в Карачаево-Черкесии задержали банду чиновников
09:55Как Россия проводит учения с нестратегическим ядерным оружием
09:33В двух областях Украины повреждены инфраструктурные объекты
Лента новостейМолния