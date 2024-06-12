США нагнетают радикальные настроения в Европе
США и их союзники пытаются нагнетать неонацистские настроения в Европе - Лавров
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости Крым. Америка и ее союзники всерьез пытаются нагнетать ультрарадикальные настроения не только на Украине, но и внутри Европейского союза. Об этом на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Кубы Бруно Родригесом заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Он отметил, что это становится угрозой возрождения нацизма в мире.
"Угроза такого развития событий, к сожалению, существует в результате политики Соединенных Штатов, их европейских союзников, которые пытаются всячески нагнетать националистические ультрарадикальные настроения и прямые неонацистские настроения, в том числе на Украине, которую используют для войны против Российской Федерации, но также и в целом ряде стран Евросоюза, которые являют собой, согласно заявлениям Брюсселя, образец демократии", - сказал Лавров.
В начале июня глава российского внешнеполитического ведомства подчеркивал, что одной из важнейших задач российской дипломатии является борьба с попытками переписать историю Великой Отечественной войны и ее итогов, а также с героизацией нацизма, который Запад использует в своем противостоянии с РФ.
По его мнению, именно с попустительства Запада, США и Евросоюза стало возможным, чтобы бывшие бойцы преступной Ваффен-СС, бежавшие и выжившие после преследований, могли сегодня гордо шествовать по столицам стран Прибалтики.
Любые призывы не трогать и не вспоминать оставшихся в живых бывших нацистов Лавров назвал плохо замаскированной под милосердие попыткой возродить нацизм в новых поколениях.
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