https://crimea.ria.ru/20240612/ssha-nagnetayut-radikalnye-nastroeniya-v-evrope-1138058872.html

США нагнетают радикальные настроения в Европе

США нагнетают радикальные настроения в Европе - РИА Новости Крым, 12.06.2024

США нагнетают радикальные настроения в Европе

Америка и ее союзники всерьез пытаются нагнетать ультрарадикальные настроения не только на Украине, но и внутри Европейского союза. Об этом на пресс-конференции РИА Новости Крым, 12.06.2024

2024-06-12T15:34

2024-06-12T15:34

2024-06-12T15:34

сергей лавров

министерство иностранных дел рф (мид рф)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости Крым. Америка и ее союзники всерьез пытаются нагнетать ультрарадикальные настроения не только на Украине, но и внутри Европейского союза. Об этом на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Кубы Бруно Родригесом заявил глава МИД России Сергей Лавров.Он отметил, что это становится угрозой возрождения нацизма в мире.В начале июня глава российского внешнеполитического ведомства подчеркивал, что одной из важнейших задач российской дипломатии является борьба с попытками переписать историю Великой Отечественной войны и ее итогов, а также с героизацией нацизма, который Запад использует в своем противостоянии с РФ.По его мнению, именно с попустительства Запада, США и Евросоюза стало возможным, чтобы бывшие бойцы преступной Ваффен-СС, бежавшие и выжившие после преследований, могли сегодня гордо шествовать по столицам стран Прибалтики. Любые призывы не трогать и не вспоминать оставшихся в живых бывших нацистов Лавров назвал плохо замаскированной под милосердие попыткой возродить нацизм в новых поколениях.Читайте также на РИА Новости Крым:США готовились к войне с Россией на Украине с 1990-х годов – экспертПоставками оружия "Азову"* США равняют себя с нацистами - сенаторМедведев заявил о "Нюрнберге 2.0" для Киева и его западных спонсоров

https://crimea.ria.ru/20240509/pravda-o-vtoroy-mirovoy-voyne-meshaet-kolonializmu-zapada--putin-1137153311.html

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сша

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сергей лавров, министерство иностранных дел рф (мид рф), россия, сша, европа, европейский союз (ес), неонацизм, в мире, новости, украина