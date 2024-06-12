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США нагнетают радикальные настроения в Европе - РИА Новости Крым, 12.06.2024
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США нагнетают радикальные настроения в Европе
США нагнетают радикальные настроения в Европе - РИА Новости Крым, 12.06.2024
США нагнетают радикальные настроения в Европе
Америка и ее союзники всерьез пытаются нагнетать ультрарадикальные настроения не только на Украине, но и внутри Европейского союза. Об этом на пресс-конференции РИА Новости Крым, 12.06.2024
2024-06-12T15:34
2024-06-12T15:34
сергей лавров
министерство иностранных дел рф (мид рф)
россия
сша
европа
европейский союз (ес)
неонацизм
в мире
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости Крым. Америка и ее союзники всерьез пытаются нагнетать ультрарадикальные настроения не только на Украине, но и внутри Европейского союза. Об этом на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Кубы Бруно Родригесом заявил глава МИД России Сергей Лавров.Он отметил, что это становится угрозой возрождения нацизма в мире.В начале июня глава российского внешнеполитического ведомства подчеркивал, что одной из важнейших задач российской дипломатии является борьба с попытками переписать историю Великой Отечественной войны и ее итогов, а также с героизацией нацизма, который Запад использует в своем противостоянии с РФ.По его мнению, именно с попустительства Запада, США и Евросоюза стало возможным, чтобы бывшие бойцы преступной Ваффен-СС, бежавшие и выжившие после преследований, могли сегодня гордо шествовать по столицам стран Прибалтики. Любые призывы не трогать и не вспоминать оставшихся в живых бывших нацистов Лавров назвал плохо замаскированной под милосердие попыткой возродить нацизм в новых поколениях.Читайте также на РИА Новости Крым:США готовились к войне с Россией на Украине с 1990-х годов – экспертПоставками оружия "Азову"* США равняют себя с нацистами - сенаторМедведев заявил о "Нюрнберге 2.0" для Киева и его западных спонсоров
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Новости
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сергей лавров, министерство иностранных дел рф (мид рф), россия, сша, европа, европейский союз (ес), неонацизм, в мире, новости, украина
США нагнетают радикальные настроения в Европе

США и их союзники пытаются нагнетать неонацистские настроения в Европе - Лавров

15:34 12.06.2024
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости Крым. Америка и ее союзники всерьез пытаются нагнетать ультрарадикальные настроения не только на Украине, но и внутри Европейского союза. Об этом на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Кубы Бруно Родригесом заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Он отметил, что это становится угрозой возрождения нацизма в мире.
"Угроза такого развития событий, к сожалению, существует в результате политики Соединенных Штатов, их европейских союзников, которые пытаются всячески нагнетать националистические ультрарадикальные настроения и прямые неонацистские настроения, в том числе на Украине, которую используют для войны против Российской Федерации, но также и в целом ряде стран Евросоюза, которые являют собой, согласно заявлениям Брюсселя, образец демократии", - сказал Лавров.
В начале июня глава российского внешнеполитического ведомства подчеркивал, что одной из важнейших задач российской дипломатии является борьба с попытками переписать историю Великой Отечественной войны и ее итогов, а также с героизацией нацизма, который Запад использует в своем противостоянии с РФ.
По его мнению, именно с попустительства Запада, США и Евросоюза стало возможным, чтобы бывшие бойцы преступной Ваффен-СС, бежавшие и выжившие после преследований, могли сегодня гордо шествовать по столицам стран Прибалтики.
Любые призывы не трогать и не вспоминать оставшихся в живых бывших нацистов Лавров назвал плохо замаскированной под милосердие попыткой возродить нацизм в новых поколениях.
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