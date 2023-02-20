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Продажа билетов на поезда в Крым и Севастополь временно изменится
Продажа билетов на поезда в Крым и Севастополь временно изменится - РИА Новости Крым, 20.02.2023
Продажа билетов на поезда в Крым и Севастополь временно изменится
Маршруты поездов из Москвы и Санкт-Петербурга в города Крыма и Севастополь скорректируют в связи с масштабной реконструкцией ж/д-инфраструктуры, из-за этого... РИА Новости Крым, 20.02.2023
2023-02-20T19:41
2023-02-20T19:41
2023-02-20T19:41
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. Маршруты поездов из Москвы и Санкт-Петербурга в города Крыма и Севастополь скорректируют в связи с масштабной реконструкцией ж/д-инфраструктуры, из-за этого расписание изменится, и продажу билетов будут открывать позже – не за 90, а за 45 суток. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД.Отмечается, что изменения коснутся поездов, курсирующих в сообщении с Москвой, Санкт-Петербургом, некоторыми городами Краснодарского края, Приволжья, Урала, Северного Кавказа и пр.В частности, новая глубина продаж будет действовать для поездов, курсирующих из Москвы и Санкт-Петербурга в города Республики Крым и город Севастополь и в обратную сторону с датами отправления с начальных станций начиная, соответственно, с 19 и 17 мая.Так, за 45 суток будет открываться продажа билетов на три поезда из Санкт-Петербурга: в Севастополь (№7/8), в Симферополь (№169/170) и в Евпаторию (№179/180).Вдвое сокращается глубина продаж на поезда: №27/28 и №165/166 направлением Москва – Симферополь, №161/162 и №163/164 Москва – Феодосия, а также и №173/174 Москва – Евпатория и №91/92 Москва – Севастополь.Продажа билетов на другие поезда "Таврия" будет открываться по-прежнему за 90 суток, уточнили в компании.По состоянию на 20 февраля продажи билетов на поезда сообщением с Москвой до 18 мая, с Петербургом – до 16 мая, с остальными регионами – до 20 мая включительно.Читайте также на РИА Новости Крым:Откуда будут ходить поезда в Крым летом 2023 года Для грузовых поездов в Крым ввели единый тариф: что будет с ценами Какие привилегии получат военнослужащие при покупке билетов на поезда
https://crimea.ria.ru/20230216/dlya-gruzovykh-poezdov-v-krym-vveli-edinyy-tarif-chto-budet-s-tsenami-1127029983.html
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Продажа билетов на поезда в Крым и Севастополь временно изменится
Билеты на поезда в Крым из Москвы и Санкт-Петербурга будут продаваться за 45 суток
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. Маршруты поездов из Москвы и Санкт-Петербурга в города Крыма и Севастополь скорректируют в связи с масштабной реконструкцией ж/д-инфраструктуры, из-за этого расписание изменится, и продажу билетов будут открывать позже – не за 90, а за 45 суток. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД.
"В связи с проведением масштабных работ по реконструкции железнодорожной инфраструктуры в Центральном транспортном узле с 17 мая сокращается глубина продажи билетов до 45 суток с начальных станций", – говорится в сообщении.
Отмечается, что изменения коснутся поездов, курсирующих в сообщении с Москвой, Санкт-Петербургом, некоторыми городами Краснодарского края, Приволжья, Урала, Северного Кавказа и пр.
В частности, новая глубина продаж будет действовать для поездов, курсирующих из Москвы и Санкт-Петербурга в города Республики Крым и город Севастополь и в обратную сторону с датами отправления с начальных станций начиная, соответственно, с 19 и 17 мая.
Так, за 45 суток будет открываться продажа билетов на три поезда из Санкт-Петербурга: в Севастополь (№7/8), в Симферополь (№169/170) и в Евпаторию (№179/180).
Вдвое сокращается глубина продаж на поезда: №27/28 и №165/166 направлением Москва – Симферополь, №161/162 и №163/164 Москва – Феодосия, а также и №173/174 Москва – Евпатория и №91/92 Москва – Севастополь.
Продажа билетов на другие поезда "Таврия" будет открываться по-прежнему за 90 суток, уточнили в компании.
По состоянию на 20 февраля продажи билетов на поезда сообщением с Москвой до 18 мая, с Петербургом – до 16 мая, с остальными регионами – до 20 мая включительно.
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