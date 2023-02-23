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Когда закончат ремонт железнодорожной части Крымского моста - РИА Новости Крым, 23.02.2023
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Когда закончат ремонт железнодорожной части Крымского моста
Когда закончат ремонт железнодорожной части Крымского моста - РИА Новости Крым, 23.02.2023
Когда закончат ремонт железнодорожной части Крымского моста
Завершить восстановительные работы на поврежденной железнодорожной части Крымского моста планируется в июле. Об этом заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин. РИА Новости Крым, 23.02.2023
2023-02-23T13:24
2023-02-23T13:24
крым
крымский мост
марат хуснуллин
транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев - РИА Новости Крым. Завершить восстановительные работы на поврежденной железнодорожной части Крымского моста планируется в июле. Об этом заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин.И отметил, что завершение всех работ запланировано в июле 2023 года.В четверг утром открыто автомобильное движение по всем полосам Крымского моста, рабочим удалось завершить работы на 39 дней раньше срока. Сначала специалисты восстановили правую автодорожную часть, где заменили четыре поврежденных пролета. Затем дорожники приступили к ремонту левой. Над восстановлением автодорожной части трудилось 500 человек.На Крымском мосту 8 октября взорвался грузовой автомобиль, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета. Погибли четыре человека. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом. ФСБ России заявила, что его организатор — Главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководитель Кирилл Буданов.Читайте также на РИА Новости Крым:С мая в Крым поедут дополнительные поездаДля грузовых поездов в Крым ввели единый тариф: что будет с ценамиХуснуллин рассказал о темпах ремонта Крымского моста
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крым, крымский мост, марат хуснуллин, транспорт
Когда закончат ремонт железнодорожной части Крымского моста

Хуснуллин: завершить ремонт железнодорожной части Крымского моста планируется в июле

13:24 23.02.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 23.02.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев - РИА Новости Крым. Завершить восстановительные работы на поврежденной железнодорожной части Крымского моста планируется в июле. Об этом заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин.
"В настоящее время осуществляется сборка конструктивных элементов и идет подготовка для их монтажа. Работы ведутся круглосуточно в две смены, задействовано 305 человек и 32 единиц техники. Весь необходимый объем металлоконструкций – а это 524 тонны – поставлен, и больше половины пролетных строений уже собрано", – сообщил он.
И отметил, что завершение всех работ запланировано в июле 2023 года.
В четверг утром открыто автомобильное движение по всем полосам Крымского моста, рабочим удалось завершить работы на 39 дней раньше срока. Сначала специалисты восстановили правую автодорожную часть, где заменили четыре поврежденных пролета. Затем дорожники приступили к ремонту левой. Над восстановлением автодорожной части трудилось 500 человек.
На Крымском мосту 8 октября взорвался грузовой автомобиль, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета. Погибли четыре человека. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом. ФСБ России заявила, что его организатор — Главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководитель Кирилл Буданов.
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КрымКрымский мостМарат ХуснуллинТранспорт
 
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