https://crimea.ria.ru/20230223/kogda-zakonchat-remont-zheleznodorozhnoy-chasti-krymskogo-mosta-1127164734.html

Когда закончат ремонт железнодорожной части Крымского моста

Когда закончат ремонт железнодорожной части Крымского моста - РИА Новости Крым, 23.02.2023

Когда закончат ремонт железнодорожной части Крымского моста

Завершить восстановительные работы на поврежденной железнодорожной части Крымского моста планируется в июле. Об этом заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин. РИА Новости Крым, 23.02.2023

2023-02-23T13:24

2023-02-23T13:24

2023-02-23T13:24

крым

крымский мост

марат хуснуллин

транспорт

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев - РИА Новости Крым. Завершить восстановительные работы на поврежденной железнодорожной части Крымского моста планируется в июле. Об этом заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин.И отметил, что завершение всех работ запланировано в июле 2023 года.В четверг утром открыто автомобильное движение по всем полосам Крымского моста, рабочим удалось завершить работы на 39 дней раньше срока. Сначала специалисты восстановили правую автодорожную часть, где заменили четыре поврежденных пролета. Затем дорожники приступили к ремонту левой. Над восстановлением автодорожной части трудилось 500 человек.На Крымском мосту 8 октября взорвался грузовой автомобиль, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета. Погибли четыре человека. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом. ФСБ России заявила, что его организатор — Главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководитель Кирилл Буданов.Читайте также на РИА Новости Крым:С мая в Крым поедут дополнительные поездаДля грузовых поездов в Крым ввели единый тариф: что будет с ценамиХуснуллин рассказал о темпах ремонта Крымского моста

крым

крымский мост

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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