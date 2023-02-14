https://crimea.ria.ru/20230214/s-maya-v-krym-poedut-dopolnitelnye-poezda-1126968158.html

С мая в Крым поедут дополнительные поезда

С мая в Крым поедут дополнительные поезда - РИА Новости Крым, 14.02.2023

С мая в Крым поедут дополнительные поезда

С мая в Крым начнут ходить десять дополнительных поездов, в том числе из Мурманска и Челябинска. Об этом во время заседания комитета Госсовета республики по... РИА Новости Крым, 14.02.2023

2023-02-14T12:34

2023-02-14T12:34

2023-02-14T12:37

крым

поезд

гранд сервис экспресс

туризм в крыму

общество

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государственный совет рк (госсовет)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости Крым. С мая в Крым начнут ходить десять дополнительных поездов, в том числе из Мурманска и Челябинска. Об этом во время заседания комитета Госсовета республики по туризму, курортам и спорту заявил представитель перевозчика "Гранд Сервис Экспресс" Альберт Садретдинов.Откуда поедут "Таврии"По его словам, перевозчик пересмотрел маршрутную сеть и в полной мере задействовал все нитки железнодорожных путей. Изменения позволили организовать максимально быстрый провоз людей на полуостров. По оценкам компании, в 2023 году пассажиропоток в Крым возрастет до 5,5 млн человек, в том числе на 3 млн – в летний период. По словам представителя перевозчика, в настоящее время уже отмечается увеличение числа заявок на коллективные перевозки детей в Крым. В сравнении с прошлым годом их число увеличилось на 30%.Ранее перевозчик сообщил о приостановке продажи билетов на поезда в Крым из Москвы в связи с корректировкой расписания из-за ремонтных работ на железной дороге. С 30 января все желающие вновь могли приобрести документы на проезд в весенних поездах в Крым из Москвы.ПланыВ этом году поездами в Крым и в обратном направлении планируют перевезти порядка трех миллионов пассажиров, компания-перевозчик за счет привлечения новых вагонов рассчитывает увеличить количество пар поездов. Об этом ранее сообщил министр транспорта России Виталий Савельев.Всего же перевозчик намерен задействовать в этом году дополнительно около 680 пассажирских вагонов.Кроме того, Минтранс увеличит количество мультимодальных маршрутов до 53 маршрутов. Такие перевозки подразумевают приобретение "единого" билета с использованием автобусного и железнодорожного транспорта. Например, поездка в Крым реализуется через транспортно-пересадочный узел в Анапе.Читайте также на РИА Новости Крым:Продажа билетов на поезда из Москвы в Крым открыта в полном объемеСообщение с Крымом: как организуют перевозки на поездах в 2023 годуПассажирский трафик на поездах "Таврия" за год вырос почти вдвое

https://crimea.ria.ru/20230209/kakie-privilegii-poluchat-voennosluzhaschie-pri-pokupke-biletov-na-poezda-1126867371.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, поезд, гранд сервис экспресс, туризм в крыму, общество, новости крыма, государственный совет рк (госсовет)