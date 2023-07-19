https://crimea.ria.ru/20230719/poedut-li-turisty-v-krym-posle-chp-na-mostu---ekspert-1130153575.html

Поедут ли туристы в Крым после ЧП на мосту - эксперт

Поедут ли туристы в Крым после ЧП на мосту - эксперт - РИА Новости Крым, 19.07.2023

Поедут ли туристы в Крым после ЧП на мосту - эксперт

Текущий сезон в Крыму не простой, однако снижение цен и уникальность региона по-прежнему привлекают туристов. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал... РИА Новости Крым, 19.07.2023

2023-07-19T06:55

2023-07-19T06:55

2023-07-19T08:18

анатолий тарасенко

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости Крым. Текущий сезон в Крыму не простой, однако снижение цен и уникальность региона по-прежнему привлекают туристов. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал член совета при комитете по туризму Государственной Думы Российской Федерации, председатель совета туристического кластера в Центре Кластерного развития Республики Крым Анатолий Тарасенко.Ситуация после теракта на Крымском мосту"К вызовам мы уже привыкли еще с момента пандемии. После ЧП на мосту все службы сработали отлажено, правильно. Паники не было, отельеры показали себя с хорошей стороны, в Керчи многие отели были задействованы для бесплатного размещения гостей, покинувших свои гостиницы и не успевших выехать из региона. Некоторые отели оставили людей бесплатно еще на сутки", - рассказывает Тарасенко.По его словам, такое отношение к туристам положительно сыграло на имидж полуострова и в перспективе многие гости с удовольствием вернутся в Крым.Спрос на КрымОставшаяся часть сезона, по мнению Тарасенко, не будет простой для туротрасли республики из-за логистики. Реверсный проезд по Крымскому мосту запустили оперативно - и это плюс, однако пока на подъезде к транспортному переходу скапливаются очереди, а маршрут через новые регионы не всем туристам кажется безопасным. В этой связи часть россиян могут отложить отдых на более малолюдную очень."Вероятно, будет отложенный спрос - на сентябрь. Поскольку заменить Крым чем-то другим сложно. Кроме того, сейчас существует такая тенденция, когда крымчане сами являются отдыхающими, и существуют разные программы и скидки для местных жителей и гостей из соседних южных регионов. Люди об этом знают и пользуются такой возможностью", - продолжает он.Привлечь больше гостейХорошие цены, комфортные условия, система "все включено" - все эти позиции нужно укреплять, чтобы привлекать гостей на полуостров. Ценовая политика в Крыму уже сейчас весьма привлекательна, подчеркивает Тарасенко. Особенно выгодны ранние бронирования.При этом перспективное развитие туристического потенциала Крыма, по мнению специалиста, лежит в гастрономической и событийной сферах."Уже сейчас в Крыму более тринадцати устричных ферм, сыроварни, фермы улиток - очень интересные объекты. Есть сезон цветения чайной розы, цветения лаванды, где даже выступают симфонические оркестры. Дальше будет сезон инжира. Все это - исключительный продукт, который без сомнения необходимо развивать и правильно презентовать", - убежден он.Читайте также на РИА Новости Крым:Окажут помощь: в Крыму создан оперштаб по взаимодействию с туристамиКомфортные номера и питание: как работает пункт размещения в КерчиВсе поезда в Крым введены в график и следуют без опозданий

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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