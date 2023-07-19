https://crimea.ria.ru/20230719/poedut-li-turisty-v-krym-posle-chp-na-mostu---ekspert-1130153575.html
Поедут ли туристы в Крым после ЧП на мосту - эксперт
Поедут ли туристы в Крым после ЧП на мосту - эксперт - РИА Новости Крым, 19.07.2023
Поедут ли туристы в Крым после ЧП на мосту - эксперт
Текущий сезон в Крыму не простой, однако снижение цен и уникальность региона по-прежнему привлекают туристов. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал... РИА Новости Крым, 19.07.2023
2023-07-19T06:55
2023-07-19T06:55
2023-07-19T08:18
анатолий тарасенко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости Крым. Текущий сезон в Крыму не простой, однако снижение цен и уникальность региона по-прежнему привлекают туристов. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал член совета при комитете по туризму Государственной Думы Российской Федерации, председатель совета туристического кластера в Центре Кластерного развития Республики Крым Анатолий Тарасенко.Ситуация после теракта на Крымском мосту"К вызовам мы уже привыкли еще с момента пандемии. После ЧП на мосту все службы сработали отлажено, правильно. Паники не было, отельеры показали себя с хорошей стороны, в Керчи многие отели были задействованы для бесплатного размещения гостей, покинувших свои гостиницы и не успевших выехать из региона. Некоторые отели оставили людей бесплатно еще на сутки", - рассказывает Тарасенко.По его словам, такое отношение к туристам положительно сыграло на имидж полуострова и в перспективе многие гости с удовольствием вернутся в Крым.Спрос на КрымОставшаяся часть сезона, по мнению Тарасенко, не будет простой для туротрасли республики из-за логистики. Реверсный проезд по Крымскому мосту запустили оперативно - и это плюс, однако пока на подъезде к транспортному переходу скапливаются очереди, а маршрут через новые регионы не всем туристам кажется безопасным. В этой связи часть россиян могут отложить отдых на более малолюдную очень."Вероятно, будет отложенный спрос - на сентябрь. Поскольку заменить Крым чем-то другим сложно. Кроме того, сейчас существует такая тенденция, когда крымчане сами являются отдыхающими, и существуют разные программы и скидки для местных жителей и гостей из соседних южных регионов. Люди об этом знают и пользуются такой возможностью", - продолжает он.Привлечь больше гостейХорошие цены, комфортные условия, система "все включено" - все эти позиции нужно укреплять, чтобы привлекать гостей на полуостров. Ценовая политика в Крыму уже сейчас весьма привлекательна, подчеркивает Тарасенко. Особенно выгодны ранние бронирования.При этом перспективное развитие туристического потенциала Крыма, по мнению специалиста, лежит в гастрономической и событийной сферах."Уже сейчас в Крыму более тринадцати устричных ферм, сыроварни, фермы улиток - очень интересные объекты. Есть сезон цветения чайной розы, цветения лаванды, где даже выступают симфонические оркестры. Дальше будет сезон инжира. Все это - исключительный продукт, который без сомнения необходимо развивать и правильно презентовать", - убежден он.Читайте также на РИА Новости Крым:Окажут помощь: в Крыму создан оперштаб по взаимодействию с туристамиКомфортные номера и питание: как работает пункт размещения в КерчиВсе поезда в Крым введены в график и следуют без опозданий
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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анатолий тарасенко, крым, мнения, новости крыма, отдых, отдых в крыму, туризм, туризм в крыму
Поедут ли туристы в Крым после ЧП на мосту - эксперт
Эксперт Тарасенко: Крым по-прежнему привлекает ценами и уникальными предложениями
06:55 19.07.2023 (обновлено: 08:18 19.07.2023) СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости Крым.
Текущий сезон в Крыму не простой, однако снижение цен и уникальность региона по-прежнему привлекают туристов. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказал член совета при комитете по туризму Государственной Думы Российской Федерации, председатель совета туристического кластера в Центре Кластерного развития Республики Крым Анатолий Тарасенко.
Ситуация после теракта на Крымском мосту
"К вызовам мы уже привыкли еще с момента пандемии. После ЧП на мосту все службы сработали отлажено, правильно. Паники не было, отельеры показали себя с хорошей стороны, в Керчи многие отели были задействованы для бесплатного размещения гостей, покинувших свои гостиницы и не успевших выехать из региона. Некоторые отели оставили людей бесплатно еще на сутки", - рассказывает Тарасенко.
По его словам, такое отношение к туристам положительно сыграло на имидж полуострова и в перспективе многие гости с удовольствием вернутся в Крым.
"Репутация создается годами, а потерять ее можно за считанные дни. И мудрые предприниматели четко понимают, что в таких ситуациях нужно вести бизнес с человеческим лицом, чтобы не потерять рейтинги", - констатировал эксперт.
Спрос на Крым
Оставшаяся часть сезона, по мнению Тарасенко, не будет простой для туротрасли республики из-за логистики. Реверсный проезд по Крымскому мосту запустили оперативно - и это плюс, однако пока на подъезде к транспортному переходу скапливаются очереди, а маршрут через новые регионы не всем туристам кажется безопасным. В этой связи часть россиян могут отложить отдых на более малолюдную очень.
"Вероятно, будет отложенный спрос - на сентябрь. Поскольку заменить Крым чем-то другим сложно. Кроме того, сейчас существует такая тенденция, когда крымчане сами являются отдыхающими, и существуют разные программы и скидки для местных жителей и гостей из соседних южных регионов. Люди об этом знают и пользуются такой возможностью", - продолжает он.
Привлечь больше гостей
Хорошие цены, комфортные условия, система "все включено" - все эти позиции нужно укреплять, чтобы привлекать гостей на полуостров. Ценовая политика в Крыму уже сейчас весьма привлекательна, подчеркивает Тарасенко. Особенно выгодны ранние бронирования.
"Отдых лучше планировать заранее. Поиск комнат по факту - это дороже. Бронирование заранее позволяет отслеживать акции, скидки. И если сейчас говорить про Абхазию или Краснодарский край, там за счет спроса цены гораздо выше. В Крыму объективно доступно, если говорить об отдыхе трехзвездочного уровня".
При этом перспективное развитие туристического потенциала Крыма, по мнению специалиста, лежит в гастрономической и событийной сферах.
"Уже сейчас в Крыму более тринадцати устричных ферм, сыроварни, фермы улиток - очень интересные объекты. Есть сезон цветения чайной розы, цветения лаванды, где даже выступают симфонические оркестры. Дальше будет сезон инжира. Все это - исключительный продукт, который без сомнения необходимо развивать и правильно презентовать", - убежден он.
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