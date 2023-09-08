https://crimea.ria.ru/20230908/kupit-bilet-iz-pitera-v-sevastopol-snova-mozhno-za-90-dney-1131256281.html
Купить билет из Питера в Севастополь снова можно за 90 дней
Купить билет из Питера в Севастополь снова можно за 90 дней - РИА Новости Крым, 08.09.2023
Купить билет из Питера в Севастополь снова можно за 90 дней
Приобрести билет на поезд сообщением Санкт-Петербург – Севастополь снова можно за 90 суток до желаемой даты отправления. Об этом сообщает компания-перевозчик... РИА Новости Крым, 08.09.2023
2023-09-08T12:41
2023-09-08T12:41
2023-09-08T12:36
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости Крым. Приобрести билет на поезд сообщением Санкт-Петербург – Севастополь снова можно за 90 суток до желаемой даты отправления. Об этом сообщает компания-перевозчик "Гранд Сервис Экспресс".Об увеличении глубины продаж еще на четыре поезда Гранд Сервис Экспресс сообщал в середине августа. Речь шла о составах, которые отправляются с Казанского вокзала Москвы: о двухэтажном поезде Москва – Симферополь (№27/28), и одноэтажных составах Москва – Севастополь (№91/92), Москва – Евпатория (№173/174) и Москва – Симферополь (№159/160).Перевозчик уточняет, что теперь билеты на все поезда "Таврия" вновь можно покупать за 90 суток. Ранее продажи на некоторые поезда из Петербурга и Москвы открывались за 45 суток до даты отправления. Связано это было с ремонтными работами в московском железнодорожном узле.Читайте также на РИА Новости Крым:Дополнительный поезд Москва-Симферополь будет ходить до зимыВ Крым из Москвы запустят дополнительный поезд следованием до КерчиВ Крым по новым правилам: что меняется для пассажиров поездов
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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гранд сервис экспресс, билеты, поезд, железные дороги крыма, транспорт, новости крыма
Купить билет из Питера в Севастополь снова можно за 90 дней
Гранд Сервис Экспресс: билеты на поезд Санкт-Петербург – Севастополь продаются за 90 суток