https://crimea.ria.ru/20230908/kupit-bilet-iz-pitera-v-sevastopol-snova-mozhno-za-90-dney-1131256281.html

Купить билет из Питера в Севастополь снова можно за 90 дней

Купить билет из Питера в Севастополь снова можно за 90 дней - РИА Новости Крым, 08.09.2023

Купить билет из Питера в Севастополь снова можно за 90 дней

Приобрести билет на поезд сообщением Санкт-Петербург – Севастополь снова можно за 90 суток до желаемой даты отправления. Об этом сообщает компания-перевозчик... РИА Новости Крым, 08.09.2023

2023-09-08T12:41

2023-09-08T12:41

2023-09-08T12:36

гранд сервис экспресс

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поезд

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости Крым. Приобрести билет на поезд сообщением Санкт-Петербург – Севастополь снова можно за 90 суток до желаемой даты отправления. Об этом сообщает компания-перевозчик "Гранд Сервис Экспресс".Об увеличении глубины продаж еще на четыре поезда Гранд Сервис Экспресс сообщал в середине августа. Речь шла о составах, которые отправляются с Казанского вокзала Москвы: о двухэтажном поезде Москва – Симферополь (№27/28), и одноэтажных составах Москва – Севастополь (№91/92), Москва – Евпатория (№173/174) и Москва – Симферополь (№159/160).Перевозчик уточняет, что теперь билеты на все поезда "Таврия" вновь можно покупать за 90 суток. Ранее продажи на некоторые поезда из Петербурга и Москвы открывались за 45 суток до даты отправления. Связано это было с ремонтными работами в московском железнодорожном узле.Читайте также на РИА Новости Крым:Дополнительный поезд Москва-Симферополь будет ходить до зимыВ Крым из Москвы запустят дополнительный поезд следованием до КерчиВ Крым по новым правилам: что меняется для пассажиров поездов

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гранд сервис экспресс, билеты, поезд, железные дороги крыма, транспорт, новости крыма