https://crimea.ria.ru/20240423/skolko-stoit-snyat-zhile-posutochno-v-krymu-na-mayskie-prazdniki-1136755627.html

Сколько стоит снять жилье посуточно в Крыму на майские праздники

Сколько стоит снять жилье посуточно в Крыму на майские праздники - РИА Новости Крым, 23.04.2024

Сколько стоит снять жилье посуточно в Крыму на майские праздники

Крым вошел в десятку самых популярных направлений туристических поездок на майские праздники. При этом стоимость аренды практически не изменилась с прошлого... РИА Новости Крым, 23.04.2024

2024-04-23T06:04

2024-04-23T06:04

2024-04-23T06:04

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туризм в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр - РИА Новости Крым. Крым вошел в десятку самых популярных направлений туристических поездок на майские праздники. При этом стоимость аренды практически не изменилась с прошлого года, сообщают эксперты "Циан.Аналитики" по результатам проведенного исследования спроса на посуточную аренду жилья.Отмечается, что на 10 самых популярных туристических городов приходится 70% всего спроса.На прочие города-миллионники приходится еще 18% потенциального спроса. На четвертом месте расположились курорты Краснодарского края – 7%. Интерес к аренде на побережье Крыма проявили 2% из числа вероятных туристов, в городах "Золотого кольца" – 1,7%, в Кавминводах и Приэльбрусье – 1,5%. На другие локации приходится лишь 0,5-1,1% от общего числа просмотров объявлений.При этом самые высокие ставки посуточной аренды зафиксированы в Москве и на побережье Калининградской области. Наиболее бюджетно можно снять жилье на Алтае и в городах "Золотого кольца".На Алтае суточная аренда в среднем составит 2,7 тыс рублей, в городах "Золотого кольца" в популярные для познавательного туризма выходного дня – в среднем 2,8 тыс рублей в сутки, на Байкале – 2,9 тыс рублей.По расчетам аналитиков, базовые ставки аренды в туристических локациях сейчас в среднем на 14% выше, чем в прошлом году. Заметнее всего прирост цен в Карелии (на 28%). Значительно подорожала аренда жилья также на курортах Кавказских Минеральных вод и Приэльбрусья (+20%), Алтая (+19%), а также в Москве (+18%). Минимальный рост зафиксирован на побережье Крыма (+2%) и в городах “Золотого кольца” (+4%).По данным министра курортов и туризма РК Вадима Волченко, с начала года Крым посетили около 600 тысяч туристов, что на 7% больше показателей прошлого года. Он также отметил, что заполняемость отелей и санаториев Крыма этой весной превзошла ожидания представителей туристического бизнеса, бронирование ряда объектов на майские праздники уже составляет 100%.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым за десять лет посетили более 60 миллионов туристов – АксеновКрым обошел Краснодарский край по темпам развития туризмаМассово бронируют: эксперт объяснила взлет интереса туристов к Крыму

https://crimea.ria.ru/20240410/dlinnye-vykhodnye-kak-krymchane-budut-otdykhat-v-aprele-i-mae-1136436740.html

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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