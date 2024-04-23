Рейтинг@Mail.ru
Сколько стоит снять жилье посуточно в Крыму на майские праздники - РИА Новости Крым, 23.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240423/skolko-stoit-snyat-zhile-posutochno-v-krymu-na-mayskie-prazdniki-1136755627.html
Сколько стоит снять жилье посуточно в Крыму на майские праздники
Сколько стоит снять жилье посуточно в Крыму на майские праздники - РИА Новости Крым, 23.04.2024
Сколько стоит снять жилье посуточно в Крыму на майские праздники
Крым вошел в десятку самых популярных направлений туристических поездок на майские праздники. При этом стоимость аренды практически не изменилась с прошлого... РИА Новости Крым, 23.04.2024
2024-04-23T06:04
2024-04-23T06:04
новости крыма
крым
жилье
майские праздники
новости
аренда жилья
жилье в крыму
туризм
туризм в крыму
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111840/51/1118405154_0:98:1880:1156_1920x0_80_0_0_7df416f733add5fbaa8875b588ac5eaf.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр - РИА Новости Крым. Крым вошел в десятку самых популярных направлений туристических поездок на майские праздники. При этом стоимость аренды практически не изменилась с прошлого года, сообщают эксперты "Циан.Аналитики" по результатам проведенного исследования спроса на посуточную аренду жилья.Отмечается, что на 10 самых популярных туристических городов приходится 70% всего спроса.На прочие города-миллионники приходится еще 18% потенциального спроса. На четвертом месте расположились курорты Краснодарского края – 7%. Интерес к аренде на побережье Крыма проявили 2% из числа вероятных туристов, в городах "Золотого кольца" – 1,7%, в Кавминводах и Приэльбрусье – 1,5%. На другие локации приходится лишь 0,5-1,1% от общего числа просмотров объявлений.При этом самые высокие ставки посуточной аренды зафиксированы в Москве и на побережье Калининградской области. Наиболее бюджетно можно снять жилье на Алтае и в городах "Золотого кольца".На Алтае суточная аренда в среднем составит 2,7 тыс рублей, в городах "Золотого кольца" в популярные для познавательного туризма выходного дня – в среднем 2,8 тыс рублей в сутки, на Байкале – 2,9 тыс рублей.По расчетам аналитиков, базовые ставки аренды в туристических локациях сейчас в среднем на 14% выше, чем в прошлом году. Заметнее всего прирост цен в Карелии (на 28%). Значительно подорожала аренда жилья также на курортах Кавказских Минеральных вод и Приэльбрусья (+20%), Алтая (+19%), а также в Москве (+18%). Минимальный рост зафиксирован на побережье Крыма (+2%) и в городах “Золотого кольца” (+4%).По данным министра курортов и туризма РК Вадима Волченко, с начала года Крым посетили около 600 тысяч туристов, что на 7% больше показателей прошлого года. Он также отметил, что заполняемость отелей и санаториев Крыма этой весной превзошла ожидания представителей туристического бизнеса, бронирование ряда объектов на майские праздники уже составляет 100%.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым за десять лет посетили более 60 миллионов туристов – АксеновКрым обошел Краснодарский край по темпам развития туризмаМассово бронируют: эксперт объяснила взлет интереса туристов к Крыму
https://crimea.ria.ru/20240410/dlinnye-vykhodnye-kak-krymchane-budut-otdykhat-v-aprele-i-mae-1136436740.html
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111840/51/1118405154_0:121:1511:1254_1920x0_80_0_0_9e3a24ecbee191a38f160c8468aacaf6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости крыма, крым, жилье, майские праздники, новости, аренда жилья, жилье в крыму, туризм, туризм в крыму
Сколько стоит снять жилье посуточно в Крыму на майские праздники

Посуточная аренда в Крыму на майские праздники за год почти не изменилась – эксперты

06:04 23.04.2024
 
© Фото: pexels.comЖилье у моря
Жилье у моря
© Фото: pexels.com
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр - РИА Новости Крым. Крым вошел в десятку самых популярных направлений туристических поездок на майские праздники. При этом стоимость аренды практически не изменилась с прошлого года, сообщают эксперты "Циан.Аналитики" по результатам проведенного исследования спроса на посуточную аренду жилья.
Отмечается, что на 10 самых популярных туристических городов приходится 70% всего спроса.

"Самая популярная локация – Москва, на нее приходится почти 30% всего потенциального спроса, на втором месте – Санкт-Петербург с 21%. Суммарно на два направления приходится более половины всех просмотров объявлений", – сказано в сообщении.

На прочие города-миллионники приходится еще 18% потенциального спроса. На четвертом месте расположились курорты Краснодарского края – 7%. Интерес к аренде на побережье Крыма проявили 2% из числа вероятных туристов, в городах "Золотого кольца" – 1,7%, в Кавминводах и Приэльбрусье – 1,5%. На другие локации приходится лишь 0,5-1,1% от общего числа просмотров объявлений.
При этом самые высокие ставки посуточной аренды зафиксированы в Москве и на побережье Калининградской области. Наиболее бюджетно можно снять жилье на Алтае и в городах "Золотого кольца".

"Суточная аренда в столице обойдется в 4,8 тыс рублей, в Калининградской области – 4,7 тыс рублей. В Краснодарском крае весной жилье можно снять в среднем за 4,4 тыс рублей в сутки. Аренда на побережье Крыма обойдется в среднем в 3,5 тыс рублей в сутки", – уточняют специалисты.

На Алтае суточная аренда в среднем составит 2,7 тыс рублей, в городах "Золотого кольца" в популярные для познавательного туризма выходного дня – в среднем 2,8 тыс рублей в сутки, на Байкале – 2,9 тыс рублей.
По расчетам аналитиков, базовые ставки аренды в туристических локациях сейчас в среднем на 14% выше, чем в прошлом году. Заметнее всего прирост цен в Карелии (на 28%). Значительно подорожала аренда жилья также на курортах Кавказских Минеральных вод и Приэльбрусья (+20%), Алтая (+19%), а также в Москве (+18%). Минимальный рост зафиксирован на побережье Крыма (+2%) и в городах “Золотого кольца” (+4%).
По данным министра курортов и туризма РК Вадима Волченко, с начала года Крым посетили около 600 тысяч туристов, что на 7% больше показателей прошлого года. Он также отметил, что заполняемость отелей и санаториев Крыма этой весной превзошла ожидания представителей туристического бизнеса, бронирование ряда объектов на майские праздники уже составляет 100%.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Крым за десять лет посетили более 60 миллионов туристов – Аксенов
Крым обошел Краснодарский край по темпам развития туризма
Массово бронируют: эксперт объяснила взлет интереса туристов к Крыму
Цветы в Симферополе - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
10 апреля, 13:40Инфографика
Длинные выходные: как крымчане будут отдыхать в апреле и мае
 
Новости КрымаКрымЖильеМайские праздникиНовостиАренда жильяЖилье в КрымуТуризмТуризм в Крыму
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:38Российский видеохостинг RUTUBE: как идет развитие
06:04Сколько стоит снять жилье посуточно в Крыму на майские праздники
00:01Тепло и сухо: погода в Крыму во вторник
00:00Какой сегодня праздник: 23 апреля
23:23Украина приостанавливает консульские действия в отношении военнообязанных
23:02Главное за день: 22 апреля
22:47В СК РФ доложат о расследовании нападения на полицейских в Карачаевске
22:30Главные новости Крыма: 22 апреля
22:16Сложный выбор Запада: к чему США толкают Европу на Украине
22:01В Севастополе снова стрельба – флот проводит учения
21:52В Евпатории пропала молодая девушка – возбуждено уголовное дело
21:43ВСУ сбросили взрывчатку с беспилотника в Горловке – ранен мирный житель
21:31В России создадут Единый реестр адвокатов
21:13Путин подписал закон об уточнении системы оплаты сверхурочной работы
20:48В Белогорском районе Крыма отремонтируют посвященные ВОВ памятники
20:32Останки Бандеры и Шухевича хотят перезахоронить под Киевом
20:08Путин назвал БАМ настоящей дорогой будущего
19:5170% американцев не поддерживают финансирование Украины – Такер Карлсон
19:31О мирных переговорах должен говорить не Зеленский – эксперт
19:10В зону СВО направлены более 40 тысяч бойцов из Чечни
Лента новостейМолния