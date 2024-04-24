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Второй ежедневный поезд свяжет Крым с Санкт-Петербургом
Второй ежедневный поезд свяжет Крым с Санкт-Петербургом - РИА Новости Крым, 24.04.2024
Второй ежедневный поезд свяжет Крым с Санкт-Петербургом
Второй ежедневный поезд свяжет Санкт-Петербург с Крымом. Об этом сообщает компания перевозчик "Гранд Сервис Экспресс". РИА Новости Крым, 24.04.2024
2024-04-24T17:48
2024-04-24T17:48
2024-04-24T17:58
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости Крым. Второй ежедневный поезд свяжет Санкт-Петербург с Крымом. Об этом сообщает компания перевозчик "Гранд Сервис Экспресс".Уточняется, что поезд будет отправляться из Петербурга в 19:26 и прибывать в Евпаторию через день в 13:30. В обратную сторону поезд будет отправляться из Евпатории в 17:55 и прибывать в северную столицу через день в 12:57. Поезд проследует через Тверь, Рязань, Воронеж и Ростов-на-Дону. В отдельные дни расписание может незначительно отличаться.В состав поезда будут включены вагоны беспересадочного сообщения Псков – Великий Новгород – Евпатория. Их прикрепят к составу на станции Чудово в Новгородской области.В первый рейс вагоны отправятся из Евпатории 27 мая в 17:55 и прибудут в Псков 29 мая в 19:00. Первый рейс из Пскова – 31 мая в 13:18, прибытие в Евпаторию – 2 июня в 13:30. Курсировать беспересадочные вагоны будут в среднем 2-3 раза в неделю."Пассажирам, желающим добраться в Крым, но столкнувшимся с нехваткой билетов до Симферополя или Севастополя, предлагаем рассмотреть возможность покупки билетов на поезда до Евпатории, – добавили в компании-перевозчике. – Добираться можно до станций Керчь, Владиславовка, Джанкой, Саки и Евпатория. Далее на автобусе, такси или пригородном поезде, в зависимости от конечного пункта следования".Ранее пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс" сообщила, что билеты в Крым для детей в возрасте от 10 до 17 лет можно приобрести по льготе.Читайте также на РИА Новости Крым:Возобновлена продажа билетов на поезда из Петербурга в Крым на май-июньТуристу на заметку: как добраться в Крым в 2024 годуСезон начинается: открыты продажи билетов на поезд Петербург - Евпатория
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билеты, железные дороги крыма, железная дорога, крымская железная дорога (кжд), санкт-петербург, крым, евпатория, новости, гранд сервис экспресс
Второй ежедневный поезд свяжет Крым с Санкт-Петербургом
Ежедневный поезд Евпатория – Санкт-Петербург запустят в конце апреля
17:48 24.04.2024 (обновлено: 17:58 24.04.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости Крым. Второй ежедневный поезд свяжет Санкт-Петербург с Крымом. Об этом сообщает компания перевозчик "Гранд Сервис Экспресс".
"Возобновляется курсирование сезонного поезда №179/180 "Таврия" сообщением Санкт-Петербург – Евпатория, – сказано в сообщении. – В первый рейс из Петербурга поезд отправится 27 апреля, из Евпатории – 29 апреля".
Уточняется, что поезд будет отправляться из Петербурга в 19:26 и прибывать в Евпаторию через день в 13:30. В обратную сторону поезд будет отправляться из Евпатории в 17:55 и прибывать в северную столицу через день в 12:57. Поезд проследует через Тверь, Рязань, Воронеж и Ростов-на-Дону. В отдельные дни расписание может незначительно отличаться.
В состав поезда будут включены вагоны беспересадочного сообщения Псков – Великий Новгород – Евпатория. Их прикрепят к составу на станции Чудово в Новгородской области.
В первый рейс вагоны отправятся из Евпатории 27 мая в 17:55 и прибудут в Псков 29 мая в 19:00. Первый рейс из Пскова – 31 мая в 13:18, прибытие в Евпаторию – 2 июня в 13:30. Курсировать беспересадочные вагоны будут в среднем 2-3 раза в неделю.
"Пассажирам, желающим добраться в Крым, но столкнувшимся с нехваткой билетов до Симферополя или Севастополя, предлагаем рассмотреть возможность покупки билетов на поезда до Евпатории, – добавили в компании-перевозчике. – Добираться можно до станций Керчь, Владиславовка, Джанкой, Саки и Евпатория. Далее на автобусе, такси или пригородном поезде, в зависимости от конечного пункта следования".
Ранее пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс" сообщила
, что билеты в Крым для детей в возрасте от 10 до 17 лет можно приобрести по льготе.
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