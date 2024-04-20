https://crimea.ria.ru/20240420/v-krym-po-letney-lgote-kak-vygodno-kupit-shkolnyy-zhd-bilet-1136670745.html
В Крым по "летней" льготе: как выгодно купить школьный ж/д-билет
В Крым по "летней" льготе: как выгодно купить школьный ж/д-билет - РИА Новости Крым, 20.04.2024
В Крым по "летней" льготе: как выгодно купить школьный ж/д-билет
Билеты в Крым для детей в возрасте от 10 до 17 лет можно приобрести по "летней" льготе. О том, кому положена такая льгота и как ее оформить, рассказала... РИА Новости Крым, 20.04.2024
2024-04-20T20:20
2024-04-20T20:20
2024-04-20T20:20
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр - РИА Новости Крым. Билеты в Крым для детей в возрасте от 10 до 17 лет можно приобрести по "летней" льготе. О том, кому положена такая льгота и как ее оформить, рассказала пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".В пресс-службе уточнили размер школьной льготы – он составляет 50% в плацкартных вагонах круглогодично, а также в купе двухэтажных поездов с 1 января по 31 мая и с 1 сентября по 31 декабря. Школьникам младше 10 лет справка из школы не нужна, от 10 до 17 – обязательна, при этом подойдет электронная.Для оформления скидки при онлайн-покупке билета следует оставить соответствующую пометку в графе "Льгота" во вкладке "Тариф". В случае, если вы приобретаете билет через кассу, попросите кассира применить школьную льготу – справку в кассе показывать не обязательно, только при посадке. Уточняется также, что выпускники 11 классов, а также девятых, если они покидают школу, такой льготой воспользоваться не могут.Читайте также на РИА Новости Крым:Возобновлена продажа билетов на поезда из Петербурга в Крым на май-июньТуристу на заметку: как добраться в Крым в 2024 годуСезон начинается: открыты продажи билетов на поезд Петербург - Евпатория
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В Крым по "летней" льготе: как выгодно купить школьный ж/д-билет
Детские железнодорожные билеты в Крым можно приобрести по "летней" льготе
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр - РИА Новости Крым. Билеты в Крым для детей в возрасте от 10 до 17 лет можно приобрести по "летней" льготе. О том, кому положена такая льгота и как ее оформить, рассказала пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".
"Школьная льгота предоставляется обучающимся и воспитанникам общеобразовательных учреждений старше 10 лет. Для школьников нужна справка из учебного заведения круглый год. Справка является документом, подтверждающим школьную льготу. Без нее проводник вправе отказать в посадке по льготному билету", – сообщили в компании.
В пресс-службе уточнили размер школьной льготы – он составляет 50% в плацкартных вагонах круглогодично, а также в купе двухэтажных поездов с 1 января по 31 мая и с 1 сентября по 31 декабря. Школьникам младше 10 лет справка из школы не нужна, от 10 до 17 – обязательна, при этом подойдет электронная.
"Справка должна содержать фамилию, имя, отчество школьника, реквизиты и юридический адрес образовательной организации, иметь номер и дату, подпись, печать образовательного учреждения. Срок ее действия распространяется на учебный год с 1 сентября по 31 августа. С 1 сентября 2024 года начинается новый учебный год, для проезда по школьной льготе нужна новая справка", – разъясняет перевозчик.
Для оформления скидки при онлайн-покупке билета следует оставить соответствующую пометку в графе "Льгота" во вкладке "Тариф". В случае, если вы приобретаете билет через кассу, попросите кассира применить школьную льготу – справку в кассе показывать не обязательно, только при посадке. Уточняется также, что выпускники 11 классов, а также девятых, если они покидают школу, такой льготой воспользоваться не могут.
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