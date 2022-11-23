https://crimea.ria.ru/20221123/na-ukraine-obestocheny-vse-aes-i-bolshinstvo-tes-i-ges-1125517126.html

На Украине обесточены все АЭС и большинство ТЭС и ГЭС

На Украине обесточены все АЭС и большинство ТЭС и ГЭС - РИА Новости Крым, 23.11.2022

На Украине обесточены все АЭС и большинство ТЭС и ГЭС

В среду на Украине были временно обесточены все атомные электростанции (АЭС), а также тепловых и гидроэлектростанции (ТЭС и ГЭС), сообщили в министерстве... РИА Новости Крым, 23.11.2022

2022-11-23T18:43

2022-11-23T18:43

2022-11-23T18:46

украина

специальная военная операция рф на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости Крым. В среду на Украине были временно обесточены все атомные электростанции (АЭС), а также тепловых и гидроэлектростанции (ТЭС и ГЭС), сообщили в министерстве энергетики страны.По информации минэнерго, обесточено подавляющее большинство потребителей электроэнергии по всей стране. Как сообщал сайт РИА Новости Крым, серия взрывов прогремела в Киеве и других городах Украины в среду днем, поражены инфраструктурные объекты. В ряде регионов пропали свет, вода и отопление. Вооруженные силы России начали наносить удары по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины 10 октября – после устроенного Киевом теракта на Крымском мосту. По состоянию на 1 ноября в стране было повреждено около 40% энергетической инфраструктуры.

https://crimea.ria.ru/20221123/vzryvy-na-ukraine-udary-po-kievu-vinnitse-lvovu-i-drugim-gorodam-1125514379.html

украина

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2022

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украина, специальная военная операция рф на украине