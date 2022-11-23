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На Украине обесточены все АЭС и большинство ТЭС и ГЭС - РИА Новости Крым, 23.11.2022
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На Украине обесточены все АЭС и большинство ТЭС и ГЭС
На Украине обесточены все АЭС и большинство ТЭС и ГЭС - РИА Новости Крым, 23.11.2022
На Украине обесточены все АЭС и большинство ТЭС и ГЭС
В среду на Украине были временно обесточены все атомные электростанции (АЭС), а также тепловых и гидроэлектростанции (ТЭС и ГЭС), сообщили в министерстве... РИА Новости Крым, 23.11.2022
2022-11-23T18:43
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украина
специальная военная операция рф на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости Крым. В среду на Украине были временно обесточены все атомные электростанции (АЭС), а также тепловых и гидроэлектростанции (ТЭС и ГЭС), сообщили в министерстве энергетики страны.По информации минэнерго, обесточено подавляющее большинство потребителей электроэнергии по всей стране. Как сообщал сайт РИА Новости Крым, серия взрывов прогремела в Киеве и других городах Украины в среду днем, поражены инфраструктурные объекты. В ряде регионов пропали свет, вода и отопление. Вооруженные силы России начали наносить удары по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины 10 октября – после устроенного Киевом теракта на Крымском мосту. По состоянию на 1 ноября в стране было повреждено около 40% энергетической инфраструктуры.
https://crimea.ria.ru/20221123/vzryvy-na-ukraine-udary-po-kievu-vinnitse-lvovu-i-drugim-gorodam-1125514379.html
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украина, специальная военная операция рф на украине
На Украине обесточены все АЭС и большинство ТЭС и ГЭС

Минэнерго Украины: в стране временно обесточены все АЭС и большинство ТЭС и ГЭС

18:43 23.11.2022 (обновлено: 18:46 23.11.2022)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкМиссия МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС
Миссия МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости Крым. В среду на Украине были временно обесточены все атомные электростанции (АЭС), а также тепловых и гидроэлектростанции (ТЭС и ГЭС), сообщили в министерстве энергетики страны.
"Временно обесточены все отечественные АЭС, а также большинство тепловых и гидроэлектростанций, кроме того, повреждены объекты электропередачи", - говорится в сообщении ведомства в соцсетях.
По информации минэнерго, обесточено подавляющее большинство потребителей электроэнергии по всей стране.
"Происходят аварийные отключения. Отсутствие электроэнергии повлияло на тепло- и водоснабжение. Энергетики делают все возможное для скорейшего восстановления системы", - добавили в министерстве.
Как сообщал сайт РИА Новости Крым, серия взрывов прогремела в Киеве и других городах Украины в среду днем, поражены инфраструктурные объекты. В ряде регионов пропали свет, вода и отопление.
Вооруженные силы России начали наносить удары по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины 10 октября – после устроенного Киевом теракта на Крымском мосту. По состоянию на 1 ноября в стране было повреждено около 40% энергетической инфраструктуры.
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