https://crimea.ria.ru/20230120/situatsiya-nakalyaetsya-grossi-prizyvaet-srochno-zaschitit-zaporozhskuyu-aes-1126491761.html

Ситуация накаляется: Гросси призывает срочно защитить Запорожскую АЭС

Ситуация накаляется: Гросси призывает срочно защитить Запорожскую АЭС - РИА Новости Крым, 20.01.2023

Ситуация накаляется: Гросси призывает срочно защитить Запорожскую АЭС

Ухудшение ситуации на восточном фронте требует немедленного создания зоны безопасности вокруг Запорожской атомной станции. Об этом в интервью американскому... РИА Новости Крым, 20.01.2023

2023-01-20T12:10

2023-01-20T12:10

2023-01-20T12:11

запорожская область

заэс (запорожская атомная электростанция)

сво

магатэ

мнения

безопасность

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. Ухудшение ситуации на восточном фронте требует немедленного создания зоны безопасности вокруг Запорожской атомной станции. Об этом в интервью американскому телеканалу Fox News заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.Ситуация напряженная"Ситуация вокруг Запорожья ухудшается... Поэтому считаю, что сейчас как никогда важно и крайне необходимо принятие некоторых промежуточных мер по защите ядерного объекта", – цитирует Гросси РИА Новости.При этом ВСУ продолжают обстрелы Энергодара и прилегающей к ЗАЭС территории. Так, 30 декабря украинские войска ударили по промзоне и самой станции. По данным члена главного совета администрации Запорожской области Владимира Рогова, удары наносились с применением тяжелых видов вооружения, включая артиллерию натовского образца.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных, однако ВСУ продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию станции. После последнего обстрела гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси провел переговоры с главой Росатома Алексеем Лихачевым о создании защитной зоны вокруг Запорожской АЭС.Другие заявления ГроссиРанее Гросси заявлял о том, что международное агентство по атомной энергии не может определить, кто стреляет по Запорожской АЭС. При этом он неоднократно призывал "немедленно остановить" обстрелы электростанции, поскольку последствия могут быть катастрофическими. Ситуация в Запорожской областиВ конце декабря в Запорожской области завершили строительство оборонительных сооружений вдоль линии боевого соприкосновения. С ноября на севере области военные возводят специальные укрепрайоны на случай атаки украинских боевиков на регион. В начале декабря местные власти сообщили, что вооруженные силы Украины наращивают группировку сил в Запорожской области и "прощупывают" линию обороны.Читайте также на РИА Новости Крым:Боевики ВСУ обстреливают Энергодар и окрестности Запорожской АЭСЧто происходит на ЗАЭС и как "Росатом" обеспечивает безопасностьНад хранилищем отработанных ядерных отходов ЗАЭС строят защитный купол

https://crimea.ria.ru/20230114/vsu-obstrelyali-pologi-zaporozhskoy-oblasti-est-pogibshie-i-ranenye-1126402258.html

запорожская область

заэс (запорожская атомная электростанция)

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

запорожская область, заэс (запорожская атомная электростанция), сво, магатэ, мнения, безопасность, новости