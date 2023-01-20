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Ситуация накаляется: Гросси призывает срочно защитить Запорожскую АЭС - РИА Новости Крым, 20.01.2023
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Ситуация накаляется: Гросси призывает срочно защитить Запорожскую АЭС
Ситуация накаляется: Гросси призывает срочно защитить Запорожскую АЭС - РИА Новости Крым, 20.01.2023
Ситуация накаляется: Гросси призывает срочно защитить Запорожскую АЭС
Ухудшение ситуации на восточном фронте требует немедленного создания зоны безопасности вокруг Запорожской атомной станции. Об этом в интервью американскому... РИА Новости Крым, 20.01.2023
2023-01-20T12:10
2023-01-20T12:11
запорожская область
заэс (запорожская атомная электростанция)
сво
магатэ
мнения
безопасность
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. Ухудшение ситуации на восточном фронте требует немедленного создания зоны безопасности вокруг Запорожской атомной станции. Об этом в интервью американскому телеканалу Fox News заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.Ситуация напряженная"Ситуация вокруг Запорожья ухудшается... Поэтому считаю, что сейчас как никогда важно и крайне необходимо принятие некоторых промежуточных мер по защите ядерного объекта", – цитирует Гросси РИА Новости.При этом ВСУ продолжают обстрелы Энергодара и прилегающей к ЗАЭС территории. Так, 30 декабря украинские войска ударили по промзоне и самой станции. По данным члена главного совета администрации Запорожской области Владимира Рогова, удары наносились с применением тяжелых видов вооружения, включая артиллерию натовского образца.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных, однако ВСУ продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию станции. После последнего обстрела гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси провел переговоры с главой Росатома Алексеем Лихачевым о создании защитной зоны вокруг Запорожской АЭС.Другие заявления ГроссиРанее Гросси заявлял о том, что международное агентство по атомной энергии не может определить, кто стреляет по Запорожской АЭС. При этом он неоднократно призывал "немедленно остановить" обстрелы электростанции, поскольку последствия могут быть катастрофическими. Ситуация в Запорожской областиВ конце декабря в Запорожской области завершили строительство оборонительных сооружений вдоль линии боевого соприкосновения. С ноября на севере области военные возводят специальные укрепрайоны на случай атаки украинских боевиков на регион. В начале декабря местные власти сообщили, что вооруженные силы Украины наращивают группировку сил в Запорожской области и "прощупывают" линию обороны.Читайте также на РИА Новости Крым:Боевики ВСУ обстреливают Энергодар и окрестности Запорожской АЭСЧто происходит на ЗАЭС и как "Росатом" обеспечивает безопасностьНад хранилищем отработанных ядерных отходов ЗАЭС строят защитный купол
https://crimea.ria.ru/20230114/vsu-obstrelyali-pologi-zaporozhskoy-oblasti-est-pogibshie-i-ranenye-1126402258.html
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запорожская область, заэс (запорожская атомная электростанция), сво, магатэ, мнения, безопасность, новости
Ситуация накаляется: Гросси призывает срочно защитить Запорожскую АЭС

Глава МАГАТЭ Гросси призвал срочно создать зону безопасности вокруг Запорожской АЭС

12:10 20.01.2023 (обновлено: 12:11 20.01.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГород Энергодар Запорожской области
Город Энергодар Запорожской области - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. Ухудшение ситуации на восточном фронте требует немедленного создания зоны безопасности вокруг Запорожской атомной станции. Об этом в интервью американскому телеканалу Fox News заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Ситуация напряженная

"Ситуация вокруг Запорожья ухудшается... Поэтому считаю, что сейчас как никогда важно и крайне необходимо принятие некоторых промежуточных мер по защите ядерного объекта", – цитирует Гросси РИА Новости.
При этом ВСУ продолжают обстрелы Энергодара и прилегающей к ЗАЭС территории. Так, 30 декабря украинские войска ударили по промзоне и самой станции. По данным члена главного совета администрации Запорожской области Владимира Рогова, удары наносились с применением тяжелых видов вооружения, включая артиллерию натовского образца.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных, однако ВСУ продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию станции. После последнего обстрела гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси провел переговоры с главой Росатома Алексеем Лихачевым о создании защитной зоны вокруг Запорожской АЭС.
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Другие заявления Гросси

Ранее Гросси заявлял о том, что международное агентство по атомной энергии не может определить, кто стреляет по Запорожской АЭС.
При этом он неоднократно призывал "немедленно остановить" обстрелы электростанции, поскольку последствия могут быть катастрофическими.

Ситуация в Запорожской области

В конце декабря в Запорожской области завершили строительство оборонительных сооружений вдоль линии боевого соприкосновения. С ноября на севере области военные возводят специальные укрепрайоны на случай атаки украинских боевиков на регион. В начале декабря местные власти сообщили, что вооруженные силы Украины наращивают группировку сил в Запорожской области и "прощупывают" линию обороны.
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Запорожская областьЗАЭС (Запорожская атомная электростанция)СВОМАГАТЭМненияБезопасностьНовости
 
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