Ситуация накаляется: Гросси призывает срочно защитить Запорожскую АЭС
Глава МАГАТЭ Гросси призвал срочно создать зону безопасности вокруг Запорожской АЭС
12:10 20.01.2023 (обновлено: 12:11 20.01.2023)
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГород Энергодар Запорожской области
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. Ухудшение ситуации на восточном фронте требует немедленного создания зоны безопасности вокруг Запорожской атомной станции. Об этом в интервью американскому телеканалу Fox News заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
Ситуация напряженная
"Ситуация вокруг Запорожья ухудшается... Поэтому считаю, что сейчас как никогда важно и крайне необходимо принятие некоторых промежуточных мер по защите ядерного объекта", – цитирует Гросси РИА Новости.
При этом ВСУ продолжают обстрелы Энергодара и прилегающей к ЗАЭС территории. Так, 30 декабря украинские войска ударили по промзоне и самой станции. По данным члена главного совета администрации Запорожской области Владимира Рогова, удары наносились с применением тяжелых видов вооружения, включая артиллерию натовского образца.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных, однако ВСУ продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию станции. После последнего обстрела гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси провел переговоры с главой Росатома Алексеем Лихачевым о создании защитной зоны вокруг Запорожской АЭС.
Другие заявления Гросси
Ранее Гросси заявлял о том, что международное агентство по атомной энергии не может определить, кто стреляет по Запорожской АЭС.
При этом он неоднократно призывал "немедленно остановить" обстрелы электростанции, поскольку последствия могут быть катастрофическими.
Ситуация в Запорожской области
В конце декабря в Запорожской области завершили строительство оборонительных сооружений вдоль линии боевого соприкосновения. С ноября на севере области военные возводят специальные укрепрайоны на случай атаки украинских боевиков на регион. В начале декабря местные власти сообщили, что вооруженные силы Украины наращивают группировку сил в Запорожской области и "прощупывают" линию обороны.
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