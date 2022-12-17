https://crimea.ria.ru/20221217/nad-khranilischem-otrabotannykh-yadernykh-otkhodov-zaes-stroyat-zaschitnyy-kupol-1125953135.html

Над хранилищем отработанных ядерных отходов ЗАЭС строят защитный купол

Над хранилищем отработанных ядерных отходов ЗАЭС строят защитный купол - РИА Новости Крым, 17.12.2022

Над хранилищем отработанных ядерных отходов ЗАЭС строят защитный купол

На Запорожской атомной электростанции начался монтаж защитного купола над хранилищем отработанных ядерных отходов. Об этом в своем Telegram-канале написал член... РИА Новости Крым, 17.12.2022

2022-12-17T11:54

2022-12-17T11:54

2022-12-17T11:58

запорожская область

заэс (запорожская атомная электростанция)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/0f/1124170585_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_a1d03e1b7adaec081f11eadc11e67870.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек - РИА Новости Крым. На Запорожской атомной электростанции начался монтаж защитного купола над хранилищем отработанных ядерных отходов. Об этом в своем Telegram-канале написал член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.По его словам, купол уже может защитить хранилище от осколков самодельных взрывных устройств, которые могут переносить дроны. В планах – улучшить его защиту."Пока он спасет от осколков и СВУ с дронов. В дальнейшем будет серьезнее", - указал Рогов.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных, однако ВСУ продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию станции.После одного из последних обстрелов гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси провел переговоры с главой Росатома Алексеем Лихачевым о создании защитной зоны вокруг Запорожской АЭС.Читайте также на РИА Новости Крым:В МАГАТЭ оценили опасность удара по хранилищу отработанного топлива ЗАЭСВ Кремле прокомментировали слухи об уходе России с Запорожской АЭСНазначен новый директор Запорожской АЭС

https://crimea.ria.ru/20221206/vsu-obstrelyali-promzonu-zaporozhskoy-aes-1125698251.html

запорожская область

заэс (запорожская атомная электростанция)

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

запорожская область, заэс (запорожская атомная электростанция)