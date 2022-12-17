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Над хранилищем отработанных ядерных отходов ЗАЭС строят защитный купол - РИА Новости Крым, 17.12.2022
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Над хранилищем отработанных ядерных отходов ЗАЭС строят защитный купол
Над хранилищем отработанных ядерных отходов ЗАЭС строят защитный купол - РИА Новости Крым, 17.12.2022
Над хранилищем отработанных ядерных отходов ЗАЭС строят защитный купол
На Запорожской атомной электростанции начался монтаж защитного купола над хранилищем отработанных ядерных отходов. Об этом в своем Telegram-канале написал член... РИА Новости Крым, 17.12.2022
2022-12-17T11:54
2022-12-17T11:58
запорожская область
заэс (запорожская атомная электростанция)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек - РИА Новости Крым. На Запорожской атомной электростанции начался монтаж защитного купола над хранилищем отработанных ядерных отходов. Об этом в своем Telegram-канале написал член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.По его словам, купол уже может защитить хранилище от осколков самодельных взрывных устройств, которые могут переносить дроны. В планах – улучшить его защиту."Пока он спасет от осколков и СВУ с дронов. В дальнейшем будет серьезнее", - указал Рогов.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных, однако ВСУ продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию станции.После одного из последних обстрелов гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси провел переговоры с главой Росатома Алексеем Лихачевым о создании защитной зоны вокруг Запорожской АЭС.Читайте также на РИА Новости Крым:В МАГАТЭ оценили опасность удара по хранилищу отработанного топлива ЗАЭСВ Кремле прокомментировали слухи об уходе России с Запорожской АЭСНазначен новый директор Запорожской АЭС
https://crimea.ria.ru/20221206/vsu-obstrelyali-promzonu-zaporozhskoy-aes-1125698251.html
запорожская область
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запорожская область, заэс (запорожская атомная электростанция)
Над хранилищем отработанных ядерных отходов ЗАЭС строят защитный купол

Рогов: над хранилищем отработанных ядерных отходов ЗАЭС монтируют защитный купол от дронов

11:54 17.12.2022 (обновлено: 11:58 17.12.2022)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкСухое хранилище отработанного ядерного топлива (СХОЯТ) на Запорожской АЭС в Энергодаре
Сухое хранилище отработанного ядерного топлива (СХОЯТ) на Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 17.12.2022
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек - РИА Новости Крым. На Запорожской атомной электростанции начался монтаж защитного купола над хранилищем отработанных ядерных отходов. Об этом в своем Telegram-канале написал член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
По его словам, купол уже может защитить хранилище от осколков самодельных взрывных устройств, которые могут переносить дроны. В планах – улучшить его защиту.
"Пока он спасет от осколков и СВУ с дронов. В дальнейшем будет серьезнее", - указал Рогов.
Энергодар - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
6 декабря, 08:49
ВСУ обстреляли промзону Запорожской АЭС
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных, однако ВСУ продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию станции.
После одного из последних обстрелов гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси провел переговоры с главой Росатома Алексеем Лихачевым о создании защитной зоны вокруг Запорожской АЭС.
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Запорожская областьЗАЭС (Запорожская атомная электростанция)
 
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