В Кремле прокомментировали слухи об уходе России с Запорожской АЭС
Песков опроверг сообщения о том, что Россия якобы готовится покинуть Запорожскую АЭС
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкСтелла при въезде в город Энергодар Запорожской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг сообщения СМИ о том, что российские войска якобы готовятся покинуть территорию Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).
Комментируя журналистам заявление главы украинского "Энергоатома" о том, что он якобы "видит признаки подготовки ухода России с Запорожской АЭС", Песков сказал:
"Не нужно искать какие-то признаки там, где их нет и быть не может".
Ранее власти Энергодара также опровергли сообщения в подконтрольных Киеву СМИ и Telegram-каналах о "планах" России покинуть атомную станцию.
Как сообщал сайт РИА Новости Крым, Россия и Украина не согласовали декларацию о создании защитной зоны на Запорожской АЭС.
Ранее Международное агентство по атомной энергии сообщило, что не может определить, кто стреляет по Запорожской АЭС, и назвало своей главной целью прекращение обстрелов, а не определение стреляющих. В четверг специалисты МАГАТЭ провели дозиметрические замеры после очередного украинского обстрела территории Запорожской АЭС. Обследование показало, что радиационный фон в норме.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных, однако ВСУ продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию станции. После последнего обстрела гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси провел переговоры с главой Росатома Алексеем Лихачевым о создании защитной зоны вокруг Запорожской АЭС.