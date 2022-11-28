https://crimea.ria.ru/20221128/v-kremle-prokommentirovali-slukhi-ob-ukhode-rossii-s-zaporozhskoy-aes-1125577711.html

В Кремле прокомментировали слухи об уходе России с Запорожской АЭС

В Кремле прокомментировали слухи об уходе России с Запорожской АЭС - РИА Новости Крым, 28.11.2022

В Кремле прокомментировали слухи об уходе России с Запорожской АЭС

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг сообщения СМИ о том, что российские войска якобы готовятся покинуть территорию Запорожской атомной... РИА Новости Крым, 28.11.2022

2022-11-28T13:17

2022-11-28T13:17

2022-11-28T13:17

заэс (запорожская атомная электростанция)

дмитрий песков

российская федерация (россия, рф)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг сообщения СМИ о том, что российские войска якобы готовятся покинуть территорию Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).Комментируя журналистам заявление главы украинского "Энергоатома" о том, что он якобы "видит признаки подготовки ухода России с Запорожской АЭС", Песков сказал: Ранее власти Энергодара также опровергли сообщения в подконтрольных Киеву СМИ и Telegram-каналах о "планах" России покинуть атомную станцию.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, Россия и Украина не согласовали декларацию о создании защитной зоны на Запорожской АЭС.Ранее Международное агентство по атомной энергии сообщило, что не может определить, кто стреляет по Запорожской АЭС, и назвало своей главной целью прекращение обстрелов, а не определение стреляющих. В четверг специалисты МАГАТЭ провели дозиметрические замеры после очередного украинского обстрела территории Запорожской АЭС. Обследование показало, что радиационный фон в норме.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных, однако ВСУ продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию станции. После последнего обстрела гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси провел переговоры с главой Росатома Алексеем Лихачевым о создании защитной зоны вокруг Запорожской АЭС.

https://crimea.ria.ru/20221128/rossiya-ne-pokinet-zaporozhskuyu-aes--vlasti-1125574670.html

заэс (запорожская атомная электростанция)

российская федерация (россия, рф)

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

заэс (запорожская атомная электростанция), дмитрий песков, российская федерация (россия, рф)