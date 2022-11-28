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В Кремле прокомментировали слухи об уходе России с Запорожской АЭС - РИА Новости Крым, 28.11.2022
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В Кремле прокомментировали слухи об уходе России с Запорожской АЭС
В Кремле прокомментировали слухи об уходе России с Запорожской АЭС - РИА Новости Крым, 28.11.2022
В Кремле прокомментировали слухи об уходе России с Запорожской АЭС
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг сообщения СМИ о том, что российские войска якобы готовятся покинуть территорию Запорожской атомной... РИА Новости Крым, 28.11.2022
2022-11-28T13:17
2022-11-28T13:17
заэс (запорожская атомная электростанция)
дмитрий песков
российская федерация (россия, рф)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг сообщения СМИ о том, что российские войска якобы готовятся покинуть территорию Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).Комментируя журналистам заявление главы украинского "Энергоатома" о том, что он якобы "видит признаки подготовки ухода России с Запорожской АЭС", Песков сказал: Ранее власти Энергодара также опровергли сообщения в подконтрольных Киеву СМИ и Telegram-каналах о "планах" России покинуть атомную станцию.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, Россия и Украина не согласовали декларацию о создании защитной зоны на Запорожской АЭС.Ранее Международное агентство по атомной энергии сообщило, что не может определить, кто стреляет по Запорожской АЭС, и назвало своей главной целью прекращение обстрелов, а не определение стреляющих. В четверг специалисты МАГАТЭ провели дозиметрические замеры после очередного украинского обстрела территории Запорожской АЭС. Обследование показало, что радиационный фон в норме.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных, однако ВСУ продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию станции. После последнего обстрела гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси провел переговоры с главой Росатома Алексеем Лихачевым о создании защитной зоны вокруг Запорожской АЭС.
https://crimea.ria.ru/20221128/rossiya-ne-pokinet-zaporozhskuyu-aes--vlasti-1125574670.html
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заэс (запорожская атомная электростанция), дмитрий песков, российская федерация (россия, рф)
В Кремле прокомментировали слухи об уходе России с Запорожской АЭС

Песков опроверг сообщения о том, что Россия якобы готовится покинуть Запорожскую АЭС

13:17 28.11.2022
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкСтелла при въезде в город Энергодар Запорожской области
Стелла при въезде в город Энергодар Запорожской области - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
© РИА Новости . РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг сообщения СМИ о том, что российские войска якобы готовятся покинуть территорию Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).
Комментируя журналистам заявление главы украинского "Энергоатома" о том, что он якобы "видит признаки подготовки ухода России с Запорожской АЭС", Песков сказал:
"Не нужно искать какие-то признаки там, где их нет и быть не может".
Ранее власти Энергодара также опровергли сообщения в подконтрольных Киеву СМИ и Telegram-каналах о "планах" России покинуть атомную станцию.
Энергодар - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
10:36
Россия не покинет Запорожскую АЭС — власти
Как сообщал сайт РИА Новости Крым, Россия и Украина не согласовали декларацию о создании защитной зоны на Запорожской АЭС.
Ранее Международное агентство по атомной энергии сообщило, что не может определить, кто стреляет по Запорожской АЭС, и назвало своей главной целью прекращение обстрелов, а не определение стреляющих. В четверг специалисты МАГАТЭ провели дозиметрические замеры после очередного украинского обстрела территории Запорожской АЭС. Обследование показало, что радиационный фон в норме.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных, однако ВСУ продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию станции. После последнего обстрела гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси провел переговоры с главой Росатома Алексеем Лихачевым о создании защитной зоны вокруг Запорожской АЭС.
 
ЗАЭС (Запорожская атомная электростанция)Дмитрий ПесковРоссийская Федерация (Россия, РФ)
 
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