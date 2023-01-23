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Киев использует АЭС для хранения западного оружия

Киев использует АЭС для хранения западного оружия - РИА Новости Крым, 23.01.2023

Киев использует АЭС для хранения западного оружия

Киев использует подконтрольные Украине территории атомных электростанций для хранения дорогостоящего вооружения и боеприпасов большого калибра, поставляемых с... РИА Новости Крым, 23.01.2023

2023-01-23T12:04

2023-01-23T12:04

2023-01-23T12:04

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. Киев использует подконтрольные Украине территории атомных электростанций для хранения дорогостоящего вооружения и боеприпасов большого калибра, поставляемых с Запада. Такие данные поступают в Службу внешней разведки России (СВР), сообщили в пресс-службе ведомства.По данным директора СВР Сергея Нарышкина, ведомство располагает достоверными данными о том, что ВСУ складируют на атомных электростанциях дорогостоящие и дефицитные для армии ракеты к реактивным комплексам HIMARS и системам противовоздушной обороны, а также артиллерийские боеприпасы большого калибра. Это делается, чтобы Россия не могла их уничтожить.Только за последнюю неделю декабря 2022 года на Ровенскую АЭС из-за рубежа доставили несколько железнодорожных вагонов "смертоносного груза", утверждают в службе.В пресс-службе отметили, что такой метод пользуется популярностью у международных террористов. Однако при таких действиях заложниками киевского режима становятся сотни тысяч жителей Украины и соседних государств."Хочется надеяться, что в Киеве никому не придет в голову специально подорвать такие склады в расчете выклянчить у США и их союзников еще больше оружия и боеприпасов", - заключили в СВР.Ситуация вокруг Запорожской АЭСГлава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил ранее, что ситуация на восточном фронте требует немедленного создания зоны безопасности вокруг Запорожской атомной станции.При этом ВСУ продолжают обстрелы Энергодара и прилегающей к ЗАЭС территории. Так, 30 декабря украинские войска ударили по промзоне и самой станции. По данным члена главного совета администрации Запорожской области Владимира Рогова, удары наносились с применением тяжелых видов вооружения, включая артиллерию натовского образца.Читайте также на РИА Новости Крым:В США призвали передать Киеву ракеты ATACMS для ударов по КрымуМы не боимся: в Крыму ответили на угрозу Киева атаковать полуостровСитуация накаляется: Гросси призывает срочно защитить Запорожскую АЭС

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, сво, сергей нарышкин, оружие, аэс, россия, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины)