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Киев использует АЭС для хранения западного оружия
Киев использует АЭС для хранения западного оружия - РИА Новости Крым, 23.01.2023
Киев использует АЭС для хранения западного оружия
Киев использует подконтрольные Украине территории атомных электростанций для хранения дорогостоящего вооружения и боеприпасов большого калибра, поставляемых с... РИА Новости Крым, 23.01.2023
2023-01-23T12:04
2023-01-23T12:04
2023-01-23T12:04
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сво
сергей нарышкин
оружие
аэс
россия
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. Киев использует подконтрольные Украине территории атомных электростанций для хранения дорогостоящего вооружения и боеприпасов большого калибра, поставляемых с Запада. Такие данные поступают в Службу внешней разведки России (СВР), сообщили в пресс-службе ведомства.По данным директора СВР Сергея Нарышкина, ведомство располагает достоверными данными о том, что ВСУ складируют на атомных электростанциях дорогостоящие и дефицитные для армии ракеты к реактивным комплексам HIMARS и системам противовоздушной обороны, а также артиллерийские боеприпасы большого калибра. Это делается, чтобы Россия не могла их уничтожить.Только за последнюю неделю декабря 2022 года на Ровенскую АЭС из-за рубежа доставили несколько железнодорожных вагонов "смертоносного груза", утверждают в службе.В пресс-службе отметили, что такой метод пользуется популярностью у международных террористов. Однако при таких действиях заложниками киевского режима становятся сотни тысяч жителей Украины и соседних государств."Хочется надеяться, что в Киеве никому не придет в голову специально подорвать такие склады в расчете выклянчить у США и их союзников еще больше оружия и боеприпасов", - заключили в СВР.Ситуация вокруг Запорожской АЭСГлава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил ранее, что ситуация на восточном фронте требует немедленного создания зоны безопасности вокруг Запорожской атомной станции.При этом ВСУ продолжают обстрелы Энергодара и прилегающей к ЗАЭС территории. Так, 30 декабря украинские войска ударили по промзоне и самой станции. По данным члена главного совета администрации Запорожской области Владимира Рогова, удары наносились с применением тяжелых видов вооружения, включая артиллерию натовского образца.Читайте также на РИА Новости Крым:В США призвали передать Киеву ракеты ATACMS для ударов по КрымуМы не боимся: в Крыму ответили на угрозу Киева атаковать полуостровСитуация накаляется: Гросси призывает срочно защитить Запорожскую АЭС
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украина, сво, сергей нарышкин, оружие, аэс, россия, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины)
Киев использует АЭС для хранения западного оружия
Служба внешней разведки: ВСУ хранят поставляемое с Запада вооружение на атомных станциях
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым.
Киев использует подконтрольные Украине территории атомных электростанций для хранения дорогостоящего вооружения и боеприпасов большого калибра, поставляемых с Запада. Такие данные поступают в Службу внешней разведки России (СВР), сообщили
в пресс-службе ведомства.
По данным директора СВР Сергея Нарышкина, ведомство располагает достоверными данными о том, что ВСУ складируют на атомных электростанциях дорогостоящие и дефицитные для армии ракеты к реактивным комплексам HIMARS и системам противовоздушной обороны, а также артиллерийские боеприпасы большого калибра. Это делается, чтобы Россия не могла их уничтожить.
Только за последнюю неделю декабря 2022 года на Ровенскую АЭС из-за рубежа доставили несколько железнодорожных вагонов "смертоносного груза", утверждают в службе.
"Командование ВСУ прячет боеприпасы в тылу, прикрываясь атомными реакторами. Расчет на то, что Вооруженные силы России, понимая опасность ядерной катастрофы, не станут наносить удары по территориям АЭС. Если же масштабная детонация складов и разрушение атомной станции случится по вине очередной "заблудившейся" ракеты украинской ПВО, то вину за трагедию всегда можно будет списать на Москву", - говорится в опубликованном на сайте ведомства коммюнике.
В пресс-службе отметили, что такой метод пользуется популярностью у международных террористов. Однако при таких действиях заложниками киевского режима становятся сотни тысяч жителей Украины и соседних государств.
"Хочется надеяться, что в Киеве никому не придет в голову специально подорвать такие склады в расчете выклянчить у США и их союзников еще больше оружия и боеприпасов", - заключили в СВР.
Ситуация вокруг Запорожской АЭС
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил ранее, что ситуация на восточном фронте требует немедленного создания зоны безопасности вокруг Запорожской атомной станции.
При этом ВСУ продолжают обстрелы Энергодара и прилегающей к ЗАЭС территории. Так, 30 декабря украинские войска ударили по промзоне и самой станции
. По данным члена главного совета администрации Запорожской области Владимира Рогова, удары наносились с применением тяжелых видов вооружения, включая артиллерию натовского образца.
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