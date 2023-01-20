https://crimea.ria.ru/20230120/my-ne-boimsya-v-krymu-otvetili-na-ugrozu-kieva-atakovat-poluostrov-1126501567.html

Мы не боимся: в Крыму ответили на угрозу Киева атаковать полуостров

Мы не боимся: в Крыму ответили на угрозу Киева атаковать полуостров - РИА Новости Крым, 20.01.2023

Мы не боимся: в Крыму ответили на угрозу Киева атаковать полуостров

Крымчане не боятся угроз со стороны властей Украины атаковать полуостров, поскольку в Киеве и на Западе понимают, что ответ России на такую атаку будет жестким. РИА Новости Крым, 20.01.2023

2023-01-20T17:55

2023-01-20T17:55

2023-01-20T17:55

эксклюзивы риа новости крым

крым

владимир константинов

украина

безопасность республики крым и севастополя

американское оружие против крыма

владимир зеленский (президент украины)

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/0e/1124875037_0:0:1689:950_1920x0_80_0_0_7ca394503c6356b632cb9b6b741eeca7.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. Крымчане не боятся угроз со стороны властей Украины атаковать полуостров, поскольку в Киеве и на Западе понимают, что ответ России на такую атаку будет жестким. Такое мнение высказал председатель парламента республики Владимир Константинов в эфире радио "Спутник в Крыму".Ранее газета The New York Times сообщила, что Вашингтон рассматривает возможность передать Киеву оружие для ударов по Крыму.При этом президент Украины Зеленский, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, обратился к странам Запада с требованием поставить Киеву оружие, которое поможет "вернуть" полуостров.По его мнению, США и Украина, угрожая атаковать Крым, "дразнят" Россию для того, чтобы можно было начинать переговорный процесс с более выгодных условий."Мол, "мы собирались идти на Крым, но если вы будете себя хорошо вести, мы эту идею отложим". Поэтому всерьез мы это не воспринимаем. Чем громче бравада, тем меньше они хотят это сделать. Крым не боится этих угроз. Нет у них сил для этого – ни в 2014 году не было, ни сейчас, ни завтра их не будет", - подытожил спикер крымского парламента.Читайте также на РИА Новости Крым:Оружие не поможет – подполковник армии США сообщил Украине плохие новостиПрощай, Leopard: Германия не готова поставлять танки УкраинеПесков: поставки танков из стран НАТО только добавят Украине проблем

https://crimea.ria.ru/20230119/pochemu-ssha-tselyat-v-krym-podolyaka-o-postavkakh-oruzhiya-ukraine-1126480974.html

крым

украина

сша

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, владимир константинов, украина, безопасность республики крым и севастополя, американское оружие против крыма, владимир зеленский (президент украины), сша