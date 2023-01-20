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Мы не боимся: в Крыму ответили на угрозу Киева атаковать полуостров - РИА Новости Крым, 20.01.2023
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Мы не боимся: в Крыму ответили на угрозу Киева атаковать полуостров
Мы не боимся: в Крыму ответили на угрозу Киева атаковать полуостров - РИА Новости Крым, 20.01.2023
Мы не боимся: в Крыму ответили на угрозу Киева атаковать полуостров
Крымчане не боятся угроз со стороны властей Украины атаковать полуостров, поскольку в Киеве и на Западе понимают, что ответ России на такую атаку будет жестким. РИА Новости Крым, 20.01.2023
2023-01-20T17:55
2023-01-20T17:55
эксклюзивы риа новости крым
крым
владимир константинов
украина
безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. Крымчане не боятся угроз со стороны властей Украины атаковать полуостров, поскольку в Киеве и на Западе понимают, что ответ России на такую атаку будет жестким. Такое мнение высказал председатель парламента республики Владимир Константинов в эфире радио "Спутник в Крыму".Ранее газета The New York Times сообщила, что Вашингтон рассматривает возможность передать Киеву оружие для ударов по Крыму.При этом президент Украины Зеленский, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, обратился к странам Запада с требованием поставить Киеву оружие, которое поможет "вернуть" полуостров.По его мнению, США и Украина, угрожая атаковать Крым, "дразнят" Россию для того, чтобы можно было начинать переговорный процесс с более выгодных условий."Мол, "мы собирались идти на Крым, но если вы будете себя хорошо вести, мы эту идею отложим". Поэтому всерьез мы это не воспринимаем. Чем громче бравада, тем меньше они хотят это сделать. Крым не боится этих угроз. Нет у них сил для этого – ни в 2014 году не было, ни сейчас, ни завтра их не будет", - подытожил спикер крымского парламента.Читайте также на РИА Новости Крым:Оружие не поможет – подполковник армии США сообщил Украине плохие новостиПрощай, Leopard: Германия не готова поставлять танки УкраинеПесков: поставки танков из стран НАТО только добавят Украине проблем
https://crimea.ria.ru/20230119/pochemu-ssha-tselyat-v-krym-podolyaka-o-postavkakh-oruzhiya-ukraine-1126480974.html
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крым, владимир константинов, украина, безопасность республики крым и севастополя, американское оружие против крыма, владимир зеленский (президент украины), сша
Мы не боимся: в Крыму ответили на угрозу Киева атаковать полуостров

Глава парламента Крыма Константинов: крымчане не боятся угроз Киева атаковать полуостров

17:55 20.01.2023
 
© РИА Новости КрымГлава парламента Крыма Константинов: крымчане не боятся угроз Киева атаковать полуостров
Глава парламента Крыма Константинов: крымчане не боятся угроз Киева атаковать полуостров - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. Крымчане не боятся угроз со стороны властей Украины атаковать полуостров, поскольку в Киеве и на Западе понимают, что ответ России на такую атаку будет жестким. Такое мнение высказал председатель парламента республики Владимир Константинов в эфире радио "Спутник в Крыму".
Ранее газета The New York Times сообщила, что Вашингтон рассматривает возможность передать Киеву оружие для ударов по Крыму.
При этом президент Украины Зеленский, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, обратился к странам Запада с требованием поставить Киеву оружие, которое поможет "вернуть" полуостров.
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции с президентом США Джо Байденом. Фото AFP
Вчера, 16:45Эксклюзивы РИА Новости Крым
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"Россия имеет терпение, но всякое терпение имеет предел. Сегодня мы уже бьем по инфраструктуре, хотя в начале спецоперации не хотели этого делать. Американцы это понимают и смотрят на нас, что мы им позволим сделать. Если завтра будет нанесено несколько решающих ударов – спецоперация закончится быстро. Они это прекрасно понимают", – сказал Константинов.
По его мнению, США и Украина, угрожая атаковать Крым, "дразнят" Россию для того, чтобы можно было начинать переговорный процесс с более выгодных условий.
"Мол, "мы собирались идти на Крым, но если вы будете себя хорошо вести, мы эту идею отложим". Поэтому всерьез мы это не воспринимаем. Чем громче бравада, тем меньше они хотят это сделать. Крым не боится этих угроз. Нет у них сил для этого – ни в 2014 году не было, ни сейчас, ни завтра их не будет", - подытожил спикер крымского парламента.
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Эксклюзивы РИА Новости КрымКрымВладимир КонстантиновУкраинаБезопасность Республики Крым и СевастополяАмериканское оружие против КрымаВладимир Зеленский (президент Украины)США
 
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