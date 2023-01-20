https://crimea.ria.ru/20230120/proschay-leopard-germaniya-ne--gotova-postavlyat-tanki-ukraine-1126501312.html

Прощай, Leopard: Германия не готова поставлять танки Украине

Прощай, Leopard: Германия не готова поставлять танки Украине - РИА Новости Крым, 20.01.2023

Прощай, Leopard: Германия не готова поставлять танки Украине

Члены контактной группы по поддержке Украины стран НАТО и их союзников не смогли прийти к единому мнению по поставкам немецких танков Киеву. Об этом заявил в... РИА Новости Крым, 20.01.2023

2023-01-20T17:30

2023-01-20T17:30

2023-01-20T17:30

украина

германия

сво

всу (вооруженные силы украины)

борис писториус

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. Члены контактной группы по поддержке Украины стран НАТО и их союзников не смогли прийти к единому мнению по поставкам немецких танков Киеву. Об этом заявил в пятницу новый министр обороны ФРГ Борис Писториус в ходе встречи контактной группы на американской авиабазе Рамштайн в Германии.По его словам, у сторон есть аргументы как за, так и против поставок немецких танков Украине, поэтому все необходимо "очень внимательно взвесить". Он сообщил, что назначил инспекцию такого типа танков для оценки возможности их передаче Киеву, однако указал на необходимость уделять внимание собственной армии и ее состоянию.Министр пообещал продолжить поставки Украине оружия и оборудования в "неизменном виде" и анонсировал поставки противовоздушных комплексов Patriot, ЗРК IRIS-T, БМП Marder и ЗСУ Gepard. Также украинских солдат обещают обучить обслуживанию этого вида вооружения.Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил надежду, что по итогам встречи контактной группы будут приняты решения о поставках Киеву тяжелого вооружения. Однако пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предупредил, что поставки Киеву западной бронетехники не повлияют на ход специальной военной операции и доставят больше бед самой Украине.Читайте также на РИА Новости Крым:Песков: поставки танков из стран НАТО только добавят Украине проблемВоенный эксперт спрогнозировал действия ВСУ зимой и весной 2023 годаОружие не поможет – подполковник армии США сообщил Украине плохие новости

https://crimea.ria.ru/20230120/peskov-postavki-tankov-iz-stran-nato-tolko-dobavyat-ukraine-problem-1126495312.html

украина

германия

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, германия, сво, всу (вооруженные силы украины), борис писториус