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Прощай, Leopard: Германия не готова поставлять танки Украине - РИА Новости Крым, 20.01.2023
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Прощай, Leopard: Германия не готова поставлять танки Украине
Прощай, Leopard: Германия не готова поставлять танки Украине - РИА Новости Крым, 20.01.2023
Прощай, Leopard: Германия не готова поставлять танки Украине
Члены контактной группы по поддержке Украины стран НАТО и их союзников не смогли прийти к единому мнению по поставкам немецких танков Киеву. Об этом заявил в... РИА Новости Крым, 20.01.2023
2023-01-20T17:30
2023-01-20T17:30
украина
германия
сво
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. Члены контактной группы по поддержке Украины стран НАТО и их союзников не смогли прийти к единому мнению по поставкам немецких танков Киеву. Об этом заявил в пятницу новый министр обороны ФРГ Борис Писториус в ходе встречи контактной группы на американской авиабазе Рамштайн в Германии.По его словам, у сторон есть аргументы как за, так и против поставок немецких танков Украине, поэтому все необходимо "очень внимательно взвесить". Он сообщил, что назначил инспекцию такого типа танков для оценки возможности их передаче Киеву, однако указал на необходимость уделять внимание собственной армии и ее состоянию.Министр пообещал продолжить поставки Украине оружия и оборудования в "неизменном виде" и анонсировал поставки противовоздушных комплексов Patriot, ЗРК IRIS-T, БМП Marder и ЗСУ Gepard. Также украинских солдат обещают обучить обслуживанию этого вида вооружения.Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил надежду, что по итогам встречи контактной группы будут приняты решения о поставках Киеву тяжелого вооружения. Однако пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предупредил, что поставки Киеву западной бронетехники не повлияют на ход специальной военной операции и доставят больше бед самой Украине.Читайте также на РИА Новости Крым:Песков: поставки танков из стран НАТО только добавят Украине проблемВоенный эксперт спрогнозировал действия ВСУ зимой и весной 2023 годаОружие не поможет – подполковник армии США сообщил Украине плохие новости
https://crimea.ria.ru/20230120/peskov-postavki-tankov-iz-stran-nato-tolko-dobavyat-ukraine-problem-1126495312.html
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РИА Новости Крым
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украина, германия, сво, всу (вооруженные силы украины), борис писториус
Прощай, Leopard: Германия не готова поставлять танки Украине

Министр обороны Германии Писториус: Берлин не готов поставлять танки Украине

17:30 20.01.2023
 
© ATTILA KISBENEDEK / AFPБоевой танк Leopard 2/A4
Боевой танк Leopard 2/A4
© ATTILA KISBENEDEK / AFP
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. Члены контактной группы по поддержке Украины стран НАТО и их союзников не смогли прийти к единому мнению по поставкам немецких танков Киеву. Об этом заявил в пятницу новый министр обороны ФРГ Борис Писториус в ходе встречи контактной группы на американской авиабазе Рамштайн в Германии.
"Мы обсудили возможную поставку танков Leopard. Я должен констатировать, что по данному вопросу нет единого мнения", - заявил Писториус журналистам.
По его словам, у сторон есть аргументы как за, так и против поставок немецких танков Украине, поэтому все необходимо "очень внимательно взвесить". Он сообщил, что назначил инспекцию такого типа танков для оценки возможности их передаче Киеву, однако указал на необходимость уделять внимание собственной армии и ее состоянию.
"Мы не можем сказать, когда и какое решение будет принято по танкам Leopard", - подчеркнул он.
Министр пообещал продолжить поставки Украине оружия и оборудования в "неизменном виде" и анонсировал поставки противовоздушных комплексов Patriot, ЗРК IRIS-T, БМП Marder и ЗСУ Gepard. Также украинских солдат обещают обучить обслуживанию этого вида вооружения.
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил надежду, что по итогам встречи контактной группы будут приняты решения о поставках Киеву тяжелого вооружения. Однако пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предупредил, что поставки Киеву западной бронетехники не повлияют на ход специальной военной операции и доставят больше бед самой Украине.
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пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
13:32
Песков: поставки танков из стран НАТО только добавят Украине проблем
УкраинаГерманияСВОВСУ (Вооруженные силы Украины)Борис Писториус
 
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