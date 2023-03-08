https://crimea.ria.ru/20230308/vsu-udarili-po-energodaru-zazhigatelnymi-snaryadami--vlasti-1127416085.html

ВСУ ударили по Энергодару зажигательными снарядами – власти

ВСУ ударили по Энергодару зажигательными снарядами – власти - РИА Новости Крым, 08.03.2023

ВСУ ударили по Энергодару зажигательными снарядами – власти

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в среду нанесли удар с беспилотников зажигательными снарядами по городской набережной Энергодара в Запорожской области, в... РИА Новости Крым, 08.03.2023

2023-03-08T17:17

2023-03-08T17:17

2023-03-08T17:17

энергодар

заэс (запорожская атомная электростанция)

запорожская область

сво

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар – РИА Новости Крым. Вооруженные силы Украины (ВСУ) в среду нанесли удар с беспилотников зажигательными снарядами по городской набережной Энергодара в Запорожской области, в результате возник пожар на площади четыре гектара. Об этом сообщил глава администрации города Эдуард Сеновоз.По словам градоначальника, огонь распространяется вдоль линии электропередачи, питающей город и насосную станцию.Несмотря на угрозу повторной атаки, сотрудники противопожарной службы и Росгвардии, а также военнослужащие пытаются потушить возгорание.Для работы Запорожской АЭС угроз нет, добавил он.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных, однако ВСУ продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию станции. После последнего обстрела гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси провел переговоры с главой Росатома Алексеем Лихачевым о создании защитной зоны вокруг Запорожской АЭС.Читайте также на РИА Новости Крым:Теракт в Энергодаре – при взрыве автомобиля погиб человекРосгвардия уничтожила лодки ВСУ для переправы через ДнепрВ Энергодаре в доме "казачьего генерала" нашли крупный схрон с оружием

энергодар

заэс (запорожская атомная электростанция)

запорожская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

энергодар, заэс (запорожская атомная электростанция), запорожская область, сво, всу (вооруженные силы украины), иностранные наемники всу, новости, общество