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ВСУ ударили по Энергодару зажигательными снарядами – власти - РИА Новости Крым, 08.03.2023
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ВСУ ударили по Энергодару зажигательными снарядами – власти
ВСУ ударили по Энергодару зажигательными снарядами – власти - РИА Новости Крым, 08.03.2023
ВСУ ударили по Энергодару зажигательными снарядами – власти
Вооруженные силы Украины (ВСУ) в среду нанесли удар с беспилотников зажигательными снарядами по городской набережной Энергодара в Запорожской области, в... РИА Новости Крым, 08.03.2023
2023-03-08T17:17
2023-03-08T17:17
энергодар
заэс (запорожская атомная электростанция)
запорожская область
сво
всу (вооруженные силы украины)
иностранные наемники всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар – РИА Новости Крым. Вооруженные силы Украины (ВСУ) в среду нанесли удар с беспилотников зажигательными снарядами по городской набережной Энергодара в Запорожской области, в результате возник пожар на площади четыре гектара. Об этом сообщил глава администрации города Эдуард Сеновоз.По словам градоначальника, огонь распространяется вдоль линии электропередачи, питающей город и насосную станцию.Несмотря на угрозу повторной атаки, сотрудники противопожарной службы и Росгвардии, а также военнослужащие пытаются потушить возгорание.Для работы Запорожской АЭС угроз нет, добавил он.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных, однако ВСУ продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию станции. После последнего обстрела гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси провел переговоры с главой Росатома Алексеем Лихачевым о создании защитной зоны вокруг Запорожской АЭС.Читайте также на РИА Новости Крым:Теракт в Энергодаре – при взрыве автомобиля погиб человекРосгвардия уничтожила лодки ВСУ для переправы через ДнепрВ Энергодаре в доме "казачьего генерала" нашли крупный схрон с оружием
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заэс (запорожская атомная электростанция)
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РИА Новости Крым
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энергодар, заэс (запорожская атомная электростанция), запорожская область, сво, всу (вооруженные силы украины), иностранные наемники всу, новости, общество
ВСУ ударили по Энергодару зажигательными снарядами – власти

Мэр Энергодара Сеновоз: ВСУ нанесли удар зажигательными боеприпасами по набережной

17:17 08.03.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГород Энергодар Запорожской области
Город Энергодар Запорожской области - РИА Новости, 1920, 08.03.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар – РИА Новости Крым. Вооруженные силы Украины (ВСУ) в среду нанесли удар с беспилотников зажигательными снарядами по городской набережной Энергодара в Запорожской области, в результате возник пожар на площади четыре гектара. Об этом сообщил глава администрации города Эдуард Сеновоз.
"Украинские боевики совершили очередной террористический акт против мирного населения Энергодара, нанеся удар зажигательными боеприпасами по городской набережной. ВСУ при помощи беспилотного летательного аппарата нанесли удар зажигательными боеприпасами по набережной города. В результате атаки возник пожар на площади четыре гектара", – написал Сеновоз в своем Telegram-канале.
По словам градоначальника, огонь распространяется вдоль линии электропередачи, питающей город и насосную станцию.
Несмотря на угрозу повторной атаки, сотрудники противопожарной службы и Росгвардии, а также военнослужащие пытаются потушить возгорание.
Для работы Запорожской АЭС угроз нет, добавил он.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных, однако ВСУ продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию станции. После последнего обстрела гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси провел переговоры с главой Росатома Алексеем Лихачевым о создании защитной зоны вокруг Запорожской АЭС.
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ЭнергодарЗАЭС (Запорожская атомная электростанция)Запорожская областьСВОВСУ (Вооруженные силы Украины)Иностранные наемники ВСУНовостиОбщество
 
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