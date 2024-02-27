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Ущерб от энергоблокады: Крым подаст иск к Украине на 3,1 трлн рублей

Ущерб от энергоблокады: Крым подаст иск к Украине на 3,1 трлн рублей - РИА Новости Крым, 27.02.2024

Ущерб от энергоблокады: Крым подаст иск к Украине на 3,1 трлн рублей

Ущерба бюджету Крыма из-за энергетической блокады полуострова со стороны Украины составил 3 трлн 156 млрд 605 млн рублей. Об этом сообщил спикер крымского... РИА Новости Крым, 27.02.2024

2024-02-27T10:55

2024-02-27T10:55

2024-02-27T11:09

блэкаут в крыму после подрыва опор лэп на украине

владимир константинов

государственный совет рк (госсовет)

украина

энергосистема крыма

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крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев - РИА Новости Крым. Ущерба бюджету Крыма из-за энергетической блокады полуострова со стороны Украины составил 3 трлн 156 млрд 605 млн рублей. Об этом сообщил спикер крымского парламента Владимир Константинов.Во вторник рабочая группа передала все соответствующие исковые материалы в Совет министров Крыма. Иск будет подан в в Арбитражный суд РК в самое ближайшее время.Ответчиками по этому делу, согласно подготовленным документам, выступают кабинет министров Украины, министерство энергетики Украины и национальная энергетическая компания "Укрэнерго". В качестве третьих лиц планируется привлечь к участию в процессе в том числе крымские министерства топлива и энергетики, здравоохранения, МЧС, ГУП РК "Крымэнерго", указал Константинов. Он напомнил, что в ноябре 2015 года после подрыва экстремистами опор линий электропередачи в Херсонской области весь полуостров погрузился во тьму. Были обесточены родильные дома, больницы, дома престарелых, предприятия, школы, детские сады. "Это было ЧП мирового масштаба", - подчеркнул глава Госсовета Крыма.Полную хронологию событий периода блэкаута РИА Новости Крым опубликовал здесь.В считанные месяцы после теракта 22 ноября 2015 года был построен энергомост, который позволил быстро обеспечить крымчан электроэнергией. После этого были возведены две ТЭС – Таврическая и Балаклавская, а также проведена необходимая реконструкция электросетей. Первые блоки электростанций были запущены в октябре 2018 года. Через два месяца на обеих ТЭС были подключены и начали подавать электроэнергию в сеть вторые блоки, и каждая из них стала вырабатывать по 470 МВт.В октябре прошлого года Арбитражный суд Крыма полностью удовлетворил иск крымского парламента о взыскании с Украины 152,6 миллиарда рублей за ущерб бюджету республики от водной блокады полуострова.Кроме того, более 20 крымских предприятия подали исковые заявления на возмещение убытков, понесенных в результате водной блокады полуострова. Всего от организованной украинскими властями водной блокады пострадали 36 предприятий. Понесенный ими ущерб оценивается в более чем 2,5 трлн рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Политолог из Петербурга сравнил блокаду Ленинграда и Крыма Удастся ли взыскать с Украины ущерб за водную блокаду Крыма – мнениеВ иск о транспортной блокаде добавят ущерб от удара по Крымскому мосту

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блэкаут в крыму после подрыва опор лэп на украине, владимир константинов, государственный совет рк (госсовет), украина, энергосистема крыма, энергетическая блокада крыма, новости крыма, крым