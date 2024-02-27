Ущерб от энергоблокады: Крым подаст иск к Украине на 3,1 трлн рублей
Крым подаст иск к Украине по энергоблокаде на 3,1 трлн рублей
10:55 27.02.2024 (обновлено: 11:09 27.02.2024)
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВладимир Константинов, председатель Госсовета Республики Крым
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев - РИА Новости Крым. Ущерба бюджету Крыма из-за энергетической блокады полуострова со стороны Украины составил 3 трлн 156 млрд 605 млн рублей. Об этом сообщил спикер крымского парламента Владимир Константинов.
Во вторник рабочая группа передала все соответствующие исковые материалы в Совет министров Крыма. Иск будет подан в в Арбитражный суд РК в самое ближайшее время.
Ответчиками по этому делу, согласно подготовленным документам, выступают кабинет министров Украины, министерство энергетики Украины и национальная энергетическая компания "Укрэнерго". В качестве третьих лиц планируется привлечь к участию в процессе в том числе крымские министерства топлива и энергетики, здравоохранения, МЧС, ГУП РК "Крымэнерго", указал Константинов.
Он напомнил, что в ноябре 2015 года после подрыва экстремистами опор линий электропередачи в Херсонской области весь полуостров погрузился во тьму. Были обесточены родильные дома, больницы, дома престарелых, предприятия, школы, детские сады. "Это было ЧП мирового масштаба", - подчеркнул глава Госсовета Крыма.
"Мы уходим от эмоциональных комментариев действий киевской банды к реальной оценке нанесенного республике ущерба. Убежден, что так должно быть с каждым их преступлением. Сегодня Крым не испытывает никаких ограничений, мы ни в чем не зависим от Украины, но киевским преступникам их злодеяний мы не простим", - написал Константинов в своем Telegram-канале.
Полную хронологию событий периода блэкаута РИА Новости Крым опубликовал здесь.
В считанные месяцы после теракта 22 ноября 2015 года был построен энергомост, который позволил быстро обеспечить крымчан электроэнергией. После этого были возведены две ТЭС – Таврическая и Балаклавская, а также проведена необходимая реконструкция электросетей. Первые блоки электростанций были запущены в октябре 2018 года. Через два месяца на обеих ТЭС были подключены и начали подавать электроэнергию в сеть вторые блоки, и каждая из них стала вырабатывать по 470 МВт.
В октябре прошлого года Арбитражный суд Крыма полностью удовлетворил иск крымского парламента о взыскании с Украины 152,6 миллиарда рублей за ущерб бюджету республики от водной блокады полуострова.
Кроме того, более 20 крымских предприятия подали исковые заявления на возмещение убытков, понесенных в результате водной блокады полуострова. Всего от организованной украинскими властями водной блокады пострадали 36 предприятий. Понесенный ими ущерб оценивается в более чем 2,5 трлн рублей.
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