https://crimea.ria.ru/20230530/15-milliona-zhiteley-novykh-regionov-uzhe-poluchili-pasport-rossii-1129083779.html
1,5 миллиона жителей новых регионов уже получили паспорт России
1,5 миллиона жителей новых регионов уже получили паспорт России - РИА Новости Крым, 30.05.2023
1,5 миллиона жителей новых регионов уже получили паспорт России
С октября прошлого года российский паспорт получили около 1,5 млн человек из новых регионов. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на... РИА Новости Крым, 30.05.2023
2023-05-30T15:55
2023-05-30T15:55
2023-05-30T15:55
новые регионы россии
михаил мишустин
российское гражданство
россия
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херсонская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая - РИА Новости Крым. С октября прошлого года российский паспорт получили около 1,5 млн человек из новых регионов. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на стратегической сессии, посвященной интеграции новых регионов.Такая работа позволит выполнить целевые показатели, которые определены в программе социально-экономического развития новых субъектов, подчеркнул Мишустин.Российский премьер также отметил, что жители всех четырех новых субъектов должны иметь возможность полностью и быстро получать все социальные выплаты."Во всех четырех новых субъектах должна действовать система социальной защиты, отвечающая российским стандартам, чтобы граждане, которым необходима помощь - пенсионеры, инвалиды, семьи с детьми - получали ее от государства в полном объеме, достаточно комфортно и быстро", - указал он.Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях с 23 по 27 сентября 2022 года. На них подавляющее большинство голосовавших высказались "за". 30 сентября президент России Владимир Путин подписал с главами ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей договоры о принятии в состав РФ четырех новых регионов.Читайте также на РИА Новости Крым:Что сейчас происходит в Херсоне – ответ СальдоКогда в Запорожской области заработает свободная экономическая зонаВ новых регионах восстановили более 1,5 тысяч многоэтажек и 800 км дорог
https://crimea.ria.ru/20230524/rossiyskoe-grazhdanstvo-v-krymu-zakhoteli-poluchit-uzhe-26-tysyach-ukraintsev-1128936983.html
новые регионы россии
россия
донецкая народная республика (днр)
луганская народная республика (лнр)
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новые регионы россии, михаил мишустин, российское гражданство, россия, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), херсонская область, запорожская область, новости
1,5 миллиона жителей новых регионов уже получили паспорт России
Мишустин: почти 1,5 млн жителей новых регионов получили паспорта РФ с октября 2022 года
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая - РИА Новости Крым. С октября прошлого года российский паспорт получили около 1,5 млн человек из новых регионов. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на стратегической сессии, посвященной интеграции новых регионов.
"Важно, чтобы все их жители ощущали реальные изменения, происходящие в городах и поселках, видели, что улицы и дома постепенно восстанавливаются, улучшаются бытовые условия, появляются возможности для получения образования, профессиональной деятельности. Для этого надо обеспечить слаженную командную работу на всех уровнях власти", - отметил он.
Такая работа позволит выполнить целевые показатели, которые определены в программе социально-экономического развития новых субъектов, подчеркнул Мишустин.
Российский премьер также отметил, что жители всех четырех новых субъектов должны иметь возможность полностью и быстро получать все социальные выплаты.
"Во всех четырех новых субъектах должна действовать система социальной защиты, отвечающая российским стандартам, чтобы граждане, которым необходима помощь - пенсионеры, инвалиды, семьи с детьми - получали ее от государства в полном объеме, достаточно комфортно и быстро", - указал он.
Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях с 23 по 27 сентября 2022 года. На них подавляющее большинство голосовавших высказались "за". 30 сентября президент России Владимир Путин подписал с главами ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей договоры о принятии в состав РФ четырех новых регионов.
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