https://crimea.ria.ru/20230530/15-milliona-zhiteley-novykh-regionov-uzhe-poluchili-pasport-rossii-1129083779.html

1,5 миллиона жителей новых регионов уже получили паспорт России

1,5 миллиона жителей новых регионов уже получили паспорт России - РИА Новости Крым, 30.05.2023

1,5 миллиона жителей новых регионов уже получили паспорт России

С октября прошлого года российский паспорт получили около 1,5 млн человек из новых регионов. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на... РИА Новости Крым, 30.05.2023

2023-05-30T15:55

2023-05-30T15:55

2023-05-30T15:55

новые регионы россии

михаил мишустин

российское гражданство

россия

донецкая народная республика (днр)

луганская народная республика (лнр)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая - РИА Новости Крым. С октября прошлого года российский паспорт получили около 1,5 млн человек из новых регионов. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на стратегической сессии, посвященной интеграции новых регионов.Такая работа позволит выполнить целевые показатели, которые определены в программе социально-экономического развития новых субъектов, подчеркнул Мишустин.Российский премьер также отметил, что жители всех четырех новых субъектов должны иметь возможность полностью и быстро получать все социальные выплаты."Во всех четырех новых субъектах должна действовать система социальной защиты, отвечающая российским стандартам, чтобы граждане, которым необходима помощь - пенсионеры, инвалиды, семьи с детьми - получали ее от государства в полном объеме, достаточно комфортно и быстро", - указал он.Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях с 23 по 27 сентября 2022 года. На них подавляющее большинство голосовавших высказались "за". 30 сентября президент России Владимир Путин подписал с главами ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей договоры о принятии в состав РФ четырех новых регионов.Читайте также на РИА Новости Крым:Что сейчас происходит в Херсоне – ответ СальдоКогда в Запорожской области заработает свободная экономическая зонаВ новых регионах восстановили более 1,5 тысяч многоэтажек и 800 км дорог

https://crimea.ria.ru/20230524/rossiyskoe-grazhdanstvo-v-krymu-zakhoteli-poluchit-uzhe-26-tysyach-ukraintsev-1128936983.html

новые регионы россии

россия

донецкая народная республика (днр)

луганская народная республика (лнр)

херсонская область

запорожская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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