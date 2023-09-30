https://crimea.ria.ru/20230930/vereschuk-grozit-padeniem-krymskogo-mosta-i-boyami-v-krymu---otvet-gosdumy-1131761056.html

Верещук грозит падением Крымского моста и боями в Крыму - ответ Госдумы

Верещук грозит падением Крымского моста и боями в Крыму - ответ Госдумы - РИА Новости Крым, 30.09.2023

Верещук грозит падением Крымского моста и боями в Крыму - ответ Госдумы

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет предложил Ирине Верещук паковать побыстрее чемоданы, если она не хочет попасть в тюрьму. Об этом парламентарий заявил в... РИА Новости Крым, 30.09.2023

2023-09-30T13:45

2023-09-30T13:45

2023-09-30T13:45

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сухопутный коридор в крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет предложил Ирине Верещук паковать побыстрее чемоданы, если она не хочет попасть в тюрьму. Об этом парламентарий заявил в комментарии РИА Новости Крым.Ранее вице-премьер Украины Ирина Верещук в своем Telegram-канале написала, что "когда упадет Крымский мост (а это однозначно лишь вопрос времени), когда будет перекрыт сухопутный коридор, когда начнутся наземные бои на полуострове", тысячам гражданских россиян, которые, по ее мнению, находятся в регионе незаконно, не удастся быстро выехать с территории полуострова, потому что все пути будут перерезаны, а вокруг будут идти бои.По словам парламентария, крымчанам и гостям полуострова не следует бояться угроз со стороны представителей киевского режима, такие заявления безосновательны.По его мнению, украинская власть просто пытается запугать население и "перекрутить те факты, которые на сегодняшний момент существуют". "У Зеленского очень плохи дела на фронте. От него уже отворачиваются ближайшие его соратники, которые видят, что нынешняя украинская власть - отработанный материал, и что у них шансов уже никаких не осталось", - убежден парламентарий.Раннее сообщалось, что украинское командование намерено в октябре осуществить новый этап наступления, который будет включать в себя попытки форсирования Днепра морской пехотой и захвата Запорожской атомной электростанции силами спецназа. Соответствующий план президент Украины Владимир Зеленский согласовал с кураторами из Вашингтона и Лондона.По словам Шеремета, заявления Зеленского о так называемом новом наступлении звучит лишь на фоне того, что Киеву нужно огромное количество финансирования для пополнения боеприпасов, которые уничтожаются российскими ракетами и снарядами."Сегодня у них дела в очень плохом состоянии. Им в пору задуматься о том, чтобы самим сбежать с Украины, потому что скоро закончится их время, и я уверен, что к власти придут здравомыслящие люди, которые хотят жить в мире, благополучии и работать на благо, процветание и развитие своей собственной страны, а не Запада и его идеологии, которая преследует исключительно свои корыстные цели", - заключил он.Читайте также на РИА Новости Крым:Страна 404: в Госдуме оценили украинскую идею с коноплей в КрымуЭкс-разведчик США Риттер назвал цель Запада в отношении КрымаБуданов решил убить три миллиона крымчан и получил ответ из Совфеда

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2023

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Ирина Мезенцева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg

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