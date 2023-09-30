https://crimea.ria.ru/20230930/vereschuk-grozit-padeniem-krymskogo-mosta-i-boyami-v-krymu---otvet-gosdumy-1131761056.html
Верещук грозит падением Крымского моста и боями в Крыму - ответ Госдумы
Верещук грозит падением Крымского моста и боями в Крыму - ответ Госдумы - РИА Новости Крым, 30.09.2023
Верещук грозит падением Крымского моста и боями в Крыму - ответ Госдумы
Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет предложил Ирине Верещук паковать побыстрее чемоданы, если она не хочет попасть в тюрьму. Об этом парламентарий заявил в... РИА Новости Крым, 30.09.2023
2023-09-30T13:45
2023-09-30T13:45
2023-09-30T13:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет предложил Ирине Верещук паковать побыстрее чемоданы, если она не хочет попасть в тюрьму. Об этом парламентарий заявил в комментарии РИА Новости Крым.Ранее вице-премьер Украины Ирина Верещук в своем Telegram-канале написала, что "когда упадет Крымский мост (а это однозначно лишь вопрос времени), когда будет перекрыт сухопутный коридор, когда начнутся наземные бои на полуострове", тысячам гражданских россиян, которые, по ее мнению, находятся в регионе незаконно, не удастся быстро выехать с территории полуострова, потому что все пути будут перерезаны, а вокруг будут идти бои.По словам парламентария, крымчанам и гостям полуострова не следует бояться угроз со стороны представителей киевского режима, такие заявления безосновательны.По его мнению, украинская власть просто пытается запугать население и "перекрутить те факты, которые на сегодняшний момент существуют". "У Зеленского очень плохи дела на фронте. От него уже отворачиваются ближайшие его соратники, которые видят, что нынешняя украинская власть - отработанный материал, и что у них шансов уже никаких не осталось", - убежден парламентарий.Раннее сообщалось, что украинское командование намерено в октябре осуществить новый этап наступления, который будет включать в себя попытки форсирования Днепра морской пехотой и захвата Запорожской атомной электростанции силами спецназа. Соответствующий план президент Украины Владимир Зеленский согласовал с кураторами из Вашингтона и Лондона.По словам Шеремета, заявления Зеленского о так называемом новом наступлении звучит лишь на фоне того, что Киеву нужно огромное количество финансирования для пополнения боеприпасов, которые уничтожаются российскими ракетами и снарядами."Сегодня у них дела в очень плохом состоянии. Им в пору задуматься о том, чтобы самим сбежать с Украины, потому что скоро закончится их время, и я уверен, что к власти придут здравомыслящие люди, которые хотят жить в мире, благополучии и работать на благо, процветание и развитие своей собственной страны, а не Запада и его идеологии, которая преследует исключительно свои корыстные цели", - заключил он.Читайте также на РИА Новости Крым:Страна 404: в Госдуме оценили украинскую идею с коноплей в КрымуЭкс-разведчик США Риттер назвал цель Запада в отношении КрымаБуданов решил убить три миллиона крымчан и получил ответ из Совфеда
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Ирина Мезенцева
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Ирина Мезенцева
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Верещук грозит падением Крымского моста и боями в Крыму - ответ Госдумы
В Госдуме резко ответили Верещук на угрозу наземных боев в Крыму и падения Крымского моста
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым.
Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет предложил Ирине Верещук паковать побыстрее чемоданы, если она не хочет попасть в тюрьму. Об этом парламентарий заявил в комментарии РИА Новости Крым
.
Ранее вице-премьер Украины Ирина Верещук в своем Telegram-канале
написала, что "когда упадет Крымский мост (а это однозначно лишь вопрос времени), когда будет перекрыт сухопутный коридор, когда начнутся наземные бои на полуострове", тысячам гражданских россиян, которые, по ее мнению, находятся в регионе незаконно, не удастся быстро выехать с территории полуострова, потому что все пути будут перерезаны, а вокруг будут идти бои.
"Поэтому обращаюсь ко всем гражданским россиянам, которые незаконно находятся на полуострове. Пребывание на территории украинского Крыма для вас небезопасно. Уезжайте. Не будьте легкомысленными", - написала она.
По словам парламентария, крымчанам и гостям полуострова не следует бояться угроз со стороны представителей киевского режима, такие заявления безосновательны.
"Думаю, что Верещук и всем, кто с ней, уже пора паковать чемоданы, потому что они все понесут наказание и могут не сомневаться, что в ближайшее время таких представителей киевского режима, хунты, националистов, подлецов и предателей, которые запугивают мирное население, которые воюют с мирным населением западным оружием, уничтожат, либо они будут находиться в тюрьме. И будут работать на благо и развитие Российской Федерации. В этом они могут не сомневаться, поэтому Верещук пусть пакует побыстрее чемоданы. Мы за ними скоро придем. В этом она (Верещук – ред.) не должна сомневаться", - сказал Шеремет.
По его мнению, украинская власть просто пытается запугать население и "перекрутить те факты, которые на сегодняшний момент существуют".
"У Зеленского очень плохи дела на фронте. От него уже отворачиваются ближайшие его соратники, которые видят, что нынешняя украинская власть - отработанный материал, и что у них шансов уже никаких не осталось", - убежден парламентарий.
Раннее сообщалось, что украинское командование намерено в октябре осуществить новый этап наступления
, который будет включать в себя попытки форсирования Днепра морской пехотой и захвата Запорожской атомной электростанции силами спецназа. Соответствующий план президент Украины Владимир Зеленский согласовал с кураторами из Вашингтона и Лондона.
По словам Шеремета, заявления Зеленского о так называемом новом наступлении звучит лишь на фоне того, что Киеву нужно огромное количество финансирования для пополнения боеприпасов, которые уничтожаются российскими ракетами и снарядами.
"Сегодня у них дела в очень плохом состоянии. Им в пору задуматься о том, чтобы самим сбежать с Украины, потому что скоро закончится их время, и я уверен, что к власти придут здравомыслящие люди, которые хотят жить в мире, благополучии и работать на благо, процветание и развитие своей собственной страны, а не Запада и его идеологии, которая преследует исключительно свои корыстные цели", - заключил он.
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