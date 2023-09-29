https://crimea.ria.ru/20230929/vsu-gotovyat-novoe-nastuplenie-v-oktyabre-nazvany-osnovnye-tseli-1131757399.html

ВСУ готовят новое наступление в октябре: названы основные цели

ВСУ готовят новое наступление в октябре: названы основные цели - РИА Новости Крым, 29.09.2023

ВСУ готовят новое наступление в октябре: названы основные цели

Украинское командование намерено в октябре осуществить новый этап наступления, который будет включать в себя попытки форсирования Днепра морской пехотой и... РИА Новости Крым, 29.09.2023

2023-09-29T22:39

2023-09-29T22:39

2023-09-29T22:42

новости сво

контрнаступление всу

всу (вооруженные силы украины)

заэс (запорожская атомная электростанция)

владимир зеленский (президент украины)

николаевская область

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. Украинское командование намерено в октябре осуществить новый этап наступления, который будет включать в себя попытки форсирования Днепра морской пехотой и захвата Запорожской атомной электростанции силами спецназа. Соответствующий план президент Украины Владимир Зеленский согласовал с кураторами из Вашингтона и Лондона, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, близкий к компетентным органам.По его мнению, согласованный план является "очередной авантюрой Зеленского, пытающегося любой ценой доказать свою состоятельность", что может привести к "трагическим последствиям"."Контрнаступление" ВСУ началось 4 июня. Три месяца спустя президент РФ Владимир Путин назвал его провалом, отметив, что результатов у украинской армии нет, но есть потери – 71 тысяча человек.По данным Минобороны РФ, только за сентябрь украинские войска потеряли свыше 17 тысяч боевиков и более 2,7 тысяч единиц техники. Среди уничтоженной техники семь американских БМП Bradley, 77 американских артиллерийских систем М777, а также 51 самоходка из Германии, Франции, Польши и США, два немецких танка Leopard и один английский танк Challenger.Как отметил глава ведомства Сергей Шойгу, несмотря на отсутствие каких-либо значимых результатов "контрнаступления", США и их союзники продолжают вооружать Украину, а киевский режим бросает на поле боя абсолютно неопытных людей, тем самым отправляя их на верную смерть. По его словам, "такие циничные действия Запада и их приспешников в Киеве лишь подталкивают Украину к самоуничтожению". Читайте также на РИА Новости Крым:Их тысячи: названы безвозвратные потери ВСУ Пункт управления "Иностранного легиона" разгромлен групповыми ударами Российские военные пресекли две попытки ВСУ форсировать Днепр

заэс (запорожская атомная электростанция)

николаевская область

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новости сво, контрнаступление всу, всу (вооруженные силы украины), заэс (запорожская атомная электростанция), владимир зеленский (президент украины), николаевская область, потери всу