https://crimea.ria.ru/20231003/nazvany-sroki-zaversheniya-stroitelstva-sobornoy-mecheti-kryma-1131829022.html

Названы сроки завершения строительства Соборной мечети Крыма

Названы сроки завершения строительства Соборной мечети Крыма - РИА Новости Крым, 03.10.2023

Названы сроки завершения строительства Соборной мечети Крыма

Соборную мечеть Крыма планируют ввести в строй до конца текущего года. Об этом в ходе заседания президиума республиканского парламента заявил глава комитета по... РИА Новости Крым, 03.10.2023

2023-10-03T20:58

2023-10-03T20:58

2023-10-03T20:58

крым

соборная мечеть

айдер типпа

национальности в крыму

религия

мусульмане

общество

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/1f/1131065077_0:0:2560:1440_1920x0_80_0_0_e3efdec989e9befe19f708659b2f4e36.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт - РИА Новости Крым. Соборную мечеть Крыма планируют ввести в строй до конца текущего года. Об этом в ходе заседания президиума республиканского парламента заявил глава комитета по делам национальных отношений Айдер Типпа.В августе в пресс-службе Духовного управления мусульман Крыма сообщили об окончании росписи главного купола Соборной мечети. В мае глава Крыма Сергей Аксенов заявлял, что строительно-монтажные работы в Соборной мечети в Симферополе будут завершены в сентябре.Ранее президент РФ Владимир Путин призвал ускорить строительство Соборной мечети в Крыму. Святыня строится на южной возвышенности Симферополя в районе водохранилища. Проект включает в себя две части: основное здание (размером 37 на 37 метров) с куполом высотой 28 метров и внутренний двор с колоннадами и шадирваном (местом для омовения перед совершением намаза). У мечети четыре минарета, каждый высотой 50 метров. Храм сможет вместить более четырех тысяч верующих. Также в проекте- административное здание, здание гостиницы для паломников и автопарковка.Проект реализуется за счет средств благотворительных пожертвований частных лиц и фондов. Генподрядчиком строительства выступает российская компания. Строительство началось в 2015 году. Открытие Соборной мечети планировалось на 21 апреля 2019 года – в пятую годовщину подписания президентом России указа о реабилитации ранее депортированных народов из Крыма. Впоследствии эти сроки переносились несколько раз: сначала на апрель, затем на июль 2020 года. Из-за пандемии коронавируса строительство объекта затянулось. В госкомитете по делам межнациональных отношений не исключали, что открытие мечети состоится в 2022 году, однако в середине декабря его вновь перенесли уже на 2023 год.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе завершили роспись главного купола Соборной мечети Крыма150 россиян и десять турков: как строят Соборную мечеть в КрымуКогда достроят Соборную мечеть в Симферополе: Аксенов назвал сроки

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, соборная мечеть, айдер типпа, национальности в крыму, религия, мусульмане, общество, новости крыма