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Названы сроки завершения строительства Соборной мечети Крыма - РИА Новости Крым, 03.10.2023
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Названы сроки завершения строительства Соборной мечети Крыма
Названы сроки завершения строительства Соборной мечети Крыма - РИА Новости Крым, 03.10.2023
Названы сроки завершения строительства Соборной мечети Крыма
Соборную мечеть Крыма планируют ввести в строй до конца текущего года. Об этом в ходе заседания президиума республиканского парламента заявил глава комитета по... РИА Новости Крым, 03.10.2023
2023-10-03T20:58
2023-10-03T20:58
крым
соборная мечеть
айдер типпа
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт - РИА Новости Крым. Соборную мечеть Крыма планируют ввести в строй до конца текущего года. Об этом в ходе заседания президиума республиканского парламента заявил глава комитета по делам национальных отношений Айдер Типпа.В августе в пресс-службе Духовного управления мусульман Крыма сообщили об окончании росписи главного купола Соборной мечети. В мае глава Крыма Сергей Аксенов заявлял, что строительно-монтажные работы в Соборной мечети в Симферополе будут завершены в сентябре.Ранее президент РФ Владимир Путин призвал ускорить строительство Соборной мечети в Крыму. Святыня строится на южной возвышенности Симферополя в районе водохранилища. Проект включает в себя две части: основное здание (размером 37 на 37 метров) с куполом высотой 28 метров и внутренний двор с колоннадами и шадирваном (местом для омовения перед совершением намаза). У мечети четыре минарета, каждый высотой 50 метров. Храм сможет вместить более четырех тысяч верующих. Также в проекте- административное здание, здание гостиницы для паломников и автопарковка.Проект реализуется за счет средств благотворительных пожертвований частных лиц и фондов. Генподрядчиком строительства выступает российская компания. Строительство началось в 2015 году. Открытие Соборной мечети планировалось на 21 апреля 2019 года – в пятую годовщину подписания президентом России указа о реабилитации ранее депортированных народов из Крыма. Впоследствии эти сроки переносились несколько раз: сначала на апрель, затем на июль 2020 года. Из-за пандемии коронавируса строительство объекта затянулось. В госкомитете по делам межнациональных отношений не исключали, что открытие мечети состоится в 2022 году, однако в середине декабря его вновь перенесли уже на 2023 год.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе завершили роспись главного купола Соборной мечети Крыма150 россиян и десять турков: как строят Соборную мечеть в КрымуКогда достроят Соборную мечеть в Симферополе: Аксенов назвал сроки
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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крым, соборная мечеть, айдер типпа, национальности в крыму, религия, мусульмане, общество, новости крыма
Названы сроки завершения строительства Соборной мечети Крыма

Соборную мечеть Крыма введут в эксплуатацию до конца 2023 года - Типпа

20:58 03.10.2023
 
© Пресс-служба ДУМКСоборная мечеть в Крыму
Соборная мечеть в Крыму
© Пресс-служба ДУМК
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт - РИА Новости Крым. Соборную мечеть Крыма планируют ввести в строй до конца текущего года. Об этом в ходе заседания президиума республиканского парламента заявил глава комитета по делам национальных отношений Айдер Типпа.
"Завершение строительства объекта (Соборной мечети – ред.) и ввод его в эксплуатацию планируется до конца года", – цитирует чиновника РИА Недвижимость.
В августе в пресс-службе Духовного управления мусульман Крыма сообщили об окончании росписи главного купола Соборной мечети. В мае глава Крыма Сергей Аксенов заявлял, что строительно-монтажные работы в Соборной мечети в Симферополе будут завершены в сентябре.
Ранее президент РФ Владимир Путин призвал ускорить строительство Соборной мечети в Крыму. Святыня строится на южной возвышенности Симферополя в районе водохранилища. Проект включает в себя две части: основное здание (размером 37 на 37 метров) с куполом высотой 28 метров и внутренний двор с колоннадами и шадирваном (местом для омовения перед совершением намаза). У мечети четыре минарета, каждый высотой 50 метров. Храм сможет вместить более четырех тысяч верующих. Также в проекте- административное здание, здание гостиницы для паломников и автопарковка.
Проект реализуется за счет средств благотворительных пожертвований частных лиц и фондов. Генподрядчиком строительства выступает российская компания. Строительство началось в 2015 году. Открытие Соборной мечети планировалось на 21 апреля 2019 года – в пятую годовщину подписания президентом России указа о реабилитации ранее депортированных народов из Крыма. Впоследствии эти сроки переносились несколько раз: сначала на апрель, затем на июль 2020 года. Из-за пандемии коронавируса строительство объекта затянулось. В госкомитете по делам межнациональных отношений не исключали, что открытие мечети состоится в 2022 году, однако в середине декабря его вновь перенесли уже на 2023 год.
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