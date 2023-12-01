https://crimea.ria.ru/20231201/shtorm-voda-i-mechet-glavnoe-iz-intervyu-aksenova-sputniku-v-krymu-1133246338.html

Шторм, вода и мечеть: главное из интервью Аксенова "Спутнику в Крыму"

Шторм, вода и мечеть: главное из интервью Аксенова "Спутнику в Крыму" - РИА Новости Крым, 01.12.2023

Шторм, вода и мечеть: главное из интервью Аксенова "Спутнику в Крыму"

Как в Крыму продолжают ликвидировать последствия обрушившегося на полуостров шторма, какую помощь получат пострадавшие в результате стихии люди, когда откроется РИА Новости Крым, 01.12.2023

2023-12-01T18:00

2023-12-01T18:00

2023-12-01T18:00

радио "спутник в крыму"

сергей аксенов

новости крыма

крым

новости

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В гостях радио "Спутник в Крыму" – глава РК Сергей Аксенов (1 часть) В гостях радио "Спутник в Крыму" – глава РК Сергей Аксенов (1 часть) audio/mpeg

В гостях радио "Спутник в Крыму" – глава РК Сергей Аксенов (2 часть) В гостях радио "Спутник в Крыму" – глава РК Сергей Аксенов (2 часть) audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. Как в Крыму продолжают ликвидировать последствия обрушившегося на полуостров шторма, какую помощь получат пострадавшие в результате стихии люди, когда откроется Соборная мечеть в Симферополе и грозит ли полуострову засуха, в эфире программы "7 дней в деталях" на радио "Спутник в Крыму" рассказал глава республики Сергей Аксенов. Главное из интервью руководителя региона читайте в подборке РИА Новости Крым.Сильнейший ураган за 170 летВ Крыму продолжают устранять последствия сильнейшего шторма. По словам Аксенова, урагана такой силы в Крыму не наблюдалось за всю историю метеорологических наблюдений, то есть на протяжении практически 170 лет. По словам главы республики, главной задачей на данный момент является полное восстановление энергоснабжения в Крыму.Основные пострадавшие регионы – Черноморский и Сакский районы, Евпатория, а также частично Бахчисарайский и Ленинский районы. Над устранением повреждений и восстановлением подключения трудятся около 230 бригад.Какие выплаты положены пострадавшим крымчанамЖители Крыма, чье имущество было повреждено из-за непогоды, получат компенсационные выплаты. Их размер будет зависеть от степени разрушения.Решение о выплатах компенсаций будет принято по итогам комиссионного обхода и оценки объема ущерба.С открытием Соборной мечети определятся в начале декабряДата открытия Соборной мечети в Симферополе и план проведения торжественного мероприятия будут определены в начале декабря. По словам Аксенова, открытие мечети пройдет на достойном уровне, на мероприятие планируется пригласить священнослужителей из различных субъектов РФ.Аксенов напомнил, что Соборная мечеть строится при поддержке президента России Владимира Путина. Также под патронатом главы государства находилось возведение Кафедрального собора Александра Невского в столице Крыма.Крым помогает бойцам в зоне СВОВоеннослужащим из Крыма, которые выполняют боевые задачи в зоне специальной военной операции, передадут тысячу комплектов теплой формы, сообщил руководитель региона.Комплекты получат в первую очередь те подразделения, которые находятся ближе к месту проведения боевых действий.Засуха Крыму не грозитБлагодаря сильным осадкам основные водохранилища Крыма заполнены, засуха не грозит ни одному региону республики, рассказал Аксенов.Набережную в Евпатории откроют до конца декабряРаботы по реконструкции набережной имени Валентины Терешковой в Евпатории будут завершены до конца декабря текущего года.Он добавил, что набережная практически не пострадала от сильнейшего шторма, обрушившегося на полуостров в конце прошлой недели.Говоря о ходе строительства других крупных инфраструктурных объектов в регионе, глава республики заверил, что строительство тоннельного водовода из села Счастливое в Бахчисарайском районе до поселка Виноградное в окрестностях Ялты протяженностью более семи километров будет полностью завершено в 2024 году. Также в следующем году в Белогорском и Сакском районах РК построят два мусороперерабатывающих завода, что позволит практически полностью утилизировать текущий объем твердых коммунальных отходов.

https://crimea.ria.ru/20231201/na-chto-mogut-rasschityvat-postradavshie-vo-vremya-chs-krymchane---infografika-1133242462.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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