https://crimea.ria.ru/20231201/mobilizovannym-krymchanam-otpravyat-1000-komplektov-teploy-formy---1133227537.html
Мобилизованным крымчанам отправят 1000 комплектов теплой формы
Мобилизованным крымчанам отправят 1000 комплектов теплой формы - РИА Новости Крым, 01.12.2023
Мобилизованным крымчанам отправят 1000 комплектов теплой формы
Военнослужащим из Крыма, которые выполняют боевые задачи в зоне специальной военной операции, передадут тысячу комплектов теплой формы. Об этом заявил глава... РИА Новости Крым, 01.12.2023
2023-12-01T11:00
2023-12-01T11:00
2023-12-01T11:00
радио "спутник в крыму"
сергей аксенов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. Военнослужащим из Крыма, которые выполняют боевые задачи в зоне специальной военной операции, передадут тысячу комплектов теплой формы. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов на радио "Спутник в Крыму". Глава республики также отметил, что в Крыму наращены силы народного ополчения. Они совместно с пограничниками и Минобороны отработали боевые навыки в ходе противодиверсионных учений. "Более полутора тысяч человек только ополченцев участвовали в них и выполняли боевые задачи. Командиры - я имею ввиду пограничные службы и Министерство обороны - благодарили за тот вклад, и подстраховывали ополченцев на самых сложных участках. Поэтому Крыму ничего не угрожает, мы слажены и у нас сильный блок", - добавил Аксенов. Накануне глава республики вручил медали "За мужество и доблесть" сотрудникам бригады Народного ополчения Республики Крым. Он подчеркнул, что крымские ополченцы в трудные времена, не раздумывая, встают в строй защитников Родины и выполняют боевые задачи наравне с нашими военнослужащими. Полное интервью Сергея Аксенова слушайте в эфире радио "Спутник в Крыму" 1 декабря в 17:00.Читайте также на РИА Новости Крым:Как на "тихом фронте" в Севастополе вяжут маскировку для бойцов СВОВ Крыму сушат овощи для окопного борща, вяжут табуретки и масксети"Боевая морковка" в действии: колясочник из Крыма ездит в зону СВО
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сергей аксенов, посылки в зону сво, помощь бойцам сво, новости крыма, крым, народное ополчение крыма, видео
Мобилизованным крымчанам отправят 1000 комплектов теплой формы
Крымским военным передадут в зону СВО тысячу комплектов теплой формы – Аксенов
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым.
Военнослужащим из Крыма, которые выполняют боевые задачи в зоне специальной военной операции, передадут тысячу комплектов теплой формы. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов на радио "Спутник в Крыму"
.
"Сейчас 1000 комплектов теплой формы передаем нашим мобилизованным, буквально на следующей неделе. Там форма хорошего качества, непромокаемая - укомплектуем всех, кто был призван с территории Республики Крым. Передаем, в первую очередь, тем подразделениям, которые находятся ближе к месту проведения боевых действий", - рассказал он.
Глава республики также отметил, что в Крыму наращены силы народного ополчения. Они совместно с пограничниками и Минобороны отработали боевые навыки в ходе противодиверсионных учений.
"Более полутора тысяч человек только ополченцев участвовали в них и выполняли боевые задачи. Командиры - я имею ввиду пограничные службы и Министерство обороны - благодарили за тот вклад, и подстраховывали ополченцев на самых сложных участках. Поэтому Крыму ничего не угрожает, мы слажены и у нас сильный блок", - добавил Аксенов.
Накануне глава республики вручил медали "За мужество и доблесть" сотрудникам бригады Народного ополчения Республики Крым. Он подчеркнул, что крымские ополченцы в трудные времена, не раздумывая, встают в строй защитников Родины и выполняют боевые задачи наравне с нашими военнослужащими.
Полное интервью Сергея Аксенова слушайте в эфире радио "Спутник в Крыму" 1 декабря в 17:00.
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