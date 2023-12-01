https://crimea.ria.ru/20231201/mobilizovannym-krymchanam-otpravyat-1000-komplektov-teploy-formy---1133227537.html

Мобилизованным крымчанам отправят 1000 комплектов теплой формы

Мобилизованным крымчанам отправят 1000 комплектов теплой формы - РИА Новости Крым, 01.12.2023

Мобилизованным крымчанам отправят 1000 комплектов теплой формы

Военнослужащим из Крыма, которые выполняют боевые задачи в зоне специальной военной операции, передадут тысячу комплектов теплой формы. Об этом заявил глава... РИА Новости Крым, 01.12.2023

2023-12-01T11:00

2023-12-01T11:00

2023-12-01T11:00

радио "спутник в крыму"

сергей аксенов

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новости крыма

крым

народное ополчение крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. Военнослужащим из Крыма, которые выполняют боевые задачи в зоне специальной военной операции, передадут тысячу комплектов теплой формы. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов на радио "Спутник в Крыму". Глава республики также отметил, что в Крыму наращены силы народного ополчения. Они совместно с пограничниками и Минобороны отработали боевые навыки в ходе противодиверсионных учений. "Более полутора тысяч человек только ополченцев участвовали в них и выполняли боевые задачи. Командиры - я имею ввиду пограничные службы и Министерство обороны - благодарили за тот вклад, и подстраховывали ополченцев на самых сложных участках. Поэтому Крыму ничего не угрожает, мы слажены и у нас сильный блок", - добавил Аксенов. Накануне глава республики вручил медали "За мужество и доблесть" сотрудникам бригады Народного ополчения Республики Крым. Он подчеркнул, что крымские ополченцы в трудные времена, не раздумывая, встают в строй защитников Родины и выполняют боевые задачи наравне с нашими военнослужащими. Полное интервью Сергея Аксенова слушайте в эфире радио "Спутник в Крыму" 1 декабря в 17:00.Читайте также на РИА Новости Крым:Как на "тихом фронте" в Севастополе вяжут маскировку для бойцов СВОВ Крыму сушат овощи для окопного борща, вяжут табуретки и масксети"Боевая морковка" в действии: колясочник из Крыма ездит в зону СВО

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей аксенов, посылки в зону сво, помощь бойцам сво, новости крыма, крым, народное ополчение крыма, видео