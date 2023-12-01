https://crimea.ria.ru/20231201/ugrozhaet-li-krymu-zasukha-1133239809.html

Угрожает ли Крыму засуха

Угрожает ли Крыму засуха - РИА Новости Крым, 01.12.2023

Угрожает ли Крыму засуха

Благодаря сильным осадкам основные водохранилища Крыма заполнены, засуха не грозит ни одному региону республики. Об этом рассказал глава РК Сергей Аксенов в... РИА Новости Крым, 01.12.2023

2023-12-01T13:00

2023-12-01T13:00

2023-12-01T13:00

радио "спутник в крыму"

крым

сергей аксенов

вода в крыму

водная блокада крыма

общество

северо-крымский канал

симферополь

алушта

ялта

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СИМФЕРОПОЛЬ 1 дек – РИА Новости Крым. Благодаря сильным осадкам основные водохранилища Крыма заполнены, засуха не грозит ни одному региону республики. Об этом рассказал глава РК Сергей Аксенов в эфире программы "7 дней в деталях" на радио "Спутник в Крыму".При этом глава республики констатировал, что вследствие подрыва украинскими боевиками Каховской ГЭС и прекращения подачи днепровской воды в Северо-Крымский канал погибли посевы риса на полуострове. Размер убытков, которые понесли аграрии в этой сфере, оценивается примерно в 100 миллионов рублей.Отвечая на вопрос о проектировании в Крыму дополнительных водохранилищ – Мартовского и Солнечногорского – Аксенов отметил, что в случае возобновления подачи воды по Северо-Крымскому каналу потребность в их строительстве может отпасть.Водная блокада КрымаДо 2014 года Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. После воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена киевскими властями в одностороннем порядке.Снять блокаду удалось после начала специальной военной операции. Однако в начале июня 2023 года ВСУ нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, разрушив ее верхнюю часть. Разрушения привели к нерегулируемому сбросу воды из Каховского водохранилища и подтоплению прибрежных районов Херсонской области внизу по течению Днепра. В результате катастрофы погибли 57 человек, 134 пострадали. Каховское водохранилище фактически перестало существовать, Днепр вошел в свое естественное русло и течет без накопления воды, которая отводилась в том числе и в Крым.Президент России Владимир Путин назвал разрушение Каховской ГЭС варварской акцией киевского режима и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.Полное интервью Сергея Аксенова слушайте в эфире радио "Спутник в Крыму" 1 декабря в 17:00.Читайте также на РИА Новости Крым:В уникальном озере Сасык-Сиваш из-за шторма снизилась соленостьКак изменится экосистема Черного моря после мощного штормаВ Крыму создали экономичную установку для выработки тепла и воды

крым

симферополь

алушта

ялта

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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