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В Крыму создали экономичную установку для выработки тепла и воды

В Крыму создали экономичную установку для выработки тепла и воды - РИА Новости Крым, 24.11.2023

В Крыму создали экономичную установку для выработки тепла и воды

В Крыму ученые разработали уникальную машину, которая может одновременно охлаждать воздух, вырабатывать тепло и при этом производить воду для технических нужд... РИА Новости Крым, 24.11.2023

2023-11-24T06:29

2023-11-24T06:29

2023-11-24T06:29

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму ученые разработали уникальную машину, которая может одновременно охлаждать воздух, вырабатывать тепло и при этом производить воду для технических нужд. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым рассказал кандидат технических наук, и.о. заведующего кафедрой инженерных систем в строительстве АСИА КФУ им. Вернадского Илья Ангелюк."Принцип давно известен – это компрессионный цикл холодильника. Вы знаете, что в холодильнике обычно холодно, а задняя стенка горячая. То есть он с одной стороны вырабатывает тепло, а с другой холод. Мы это соединяем воедино, в баке собираем горячую воду, а охлажденный воздух подаем на вентиляцию, или на охлаждение", - отметил он.Установка предназначена для использования на производствах, где по техническим условиям требуются разные температуры в рабочих зонах."Может применяться, например, для охлаждения каких-то горячих помещений. Она забирает воздух, охлаждает, нагревая таким образом бак с водой, и затем этот воздух охлаждает помещение", - пояснил Ангелюк способы применения.Как живут ученые на борту единственного в Черном море научного судна>>Вода при этом получается за счет конденсации при охлаждении воздуха, ее можно использовать для технических нужд. Соответственно, если в воздухе высокая влажность, то воды будет больше, если нет – меньше."Если это с улицы воздух, то будет больше конденсата, если только в помещении воздух гоняется, как в большинстве кондиционеров, то вода выпадет один раз и больше не будет", - уточняет ученый.Конфигурация установки может быть подобрана в зависимости от производственных нужд. Опытный образец, который уже прошел лабораторные испытания, собран в едином корпусе. Но при необходимости части системы можно разделить, если, например, требуется охлаждать одно помещение и нагревать за этот счет воду в баке, расположенном в другом помещении. Кроме того, агрегат может быть использован в технологических циклах разных производств.Студент из Крыма научил нейросеть понимать жесты>>При этом созданная в Академии строительства и архитектуры КФУ установка позволяет экономить электроэнергию."Она 1,2 киловатта потребляет, как при обычном компрессионном цикле охлаждения или нагрева. Обычно коэффициент преобразования 3, то есть 1 киловатт электричества потребила, 3 киловатта тепла выработала. А у нас 1 киловатт электричества потребила, но при этом выработала и тепло, и холод, и воду одновременно", - добавил он.Автор разработки – выпускник аспирантуры кафедры инженерных систем в строительстве Олег Баженов, который разработал методику налаживания производства таких машин в промышленных масштабах.Читайте также на РИА Новости Крым:Безопасные гербициды: ученые КФУ разрабатывают уникальные препаратыВ Севастополе вырастили первых в России отечественных устрицИнженерная работа на полмиллиона: как студент КФУ получил грант

https://crimea.ria.ru/20231122/zachem-uchenye-iz-sevastopolya-kopayut-yamy-v-basseyne-reki-fatala-v-gvinee-1132952224.html

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2023

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Ирина Камышева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/0e/1128179565_557:0:2605:2048_100x100_80_0_0_78d96b82085e7dfa72d80a933f64db37.jpg

крым, наука в крыму: открытия и изобретения, наука и технологии, общество, кфу (крымский федеральный университет), илья ангелюк, новости крыма