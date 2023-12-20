https://crimea.ria.ru/20231220/krymchanin-otpravitsya-v-koloniyu-za-khischenie-iz-magazina-32-mobilnikov-1133677915.html

Крымчанин отправится в колонию за хищение из магазина 32 мобильников

Крымчанин отправится в колонию за хищение из магазина 32 мобильников - РИА Новости Крым, 20.12.2023

Крымчанин отправится в колонию за хищение из магазина 32 мобильников

Житель Крыма отправится в колонию за присвоение компьютерной техники на сумму более 1,1 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры республики. РИА Новости Крым, 20.12.2023

2023-12-20T12:33

2023-12-20T12:33

2023-12-20T12:40

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек - РИА Новости Крым. Житель Крыма отправится в колонию за присвоение компьютерной техники на сумму более 1,1 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.Ущерб от его действий составил более 1,1 млн рублей. По итогам рассмотрения дела суд приговорил злоумышленника к 2 годам 6 месяцам лишения свободы. Отбывать наказание ему предстоит в исправительной колонии общего режима.Кроме того, судом удовлетворен иск потерпевшего о взыскании причиненного вреда.Приговор в законную силу пока не вступил.Читайте также на РИА Новости Крым:Осуждены члены ОПГ: 36 млн взыскания за организацию азартных игр в КрымуПочти 20 миллионов рублей крымчане отдали мошенникам за неделюКрымчанин в составе ОПГ присвоил землю на 14 млн рублей

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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