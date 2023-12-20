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Крымчанин отправится в колонию за хищение из магазина 32 мобильников
Крымчанин отправится в колонию за хищение из магазина 32 мобильников - РИА Новости Крым, 20.12.2023
Крымчанин отправится в колонию за хищение из магазина 32 мобильников
Житель Крыма отправится в колонию за присвоение компьютерной техники на сумму более 1,1 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры республики. РИА Новости Крым, 20.12.2023
2023-12-20T12:33
2023-12-20T12:33
2023-12-20T12:40
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек - РИА Новости Крым. Житель Крыма отправится в колонию за присвоение компьютерной техники на сумму более 1,1 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.Ущерб от его действий составил более 1,1 млн рублей. По итогам рассмотрения дела суд приговорил злоумышленника к 2 годам 6 месяцам лишения свободы. Отбывать наказание ему предстоит в исправительной колонии общего режима.Кроме того, судом удовлетворен иск потерпевшего о взыскании причиненного вреда.Приговор в законную силу пока не вступил.Читайте также на РИА Новости Крым:Осуждены члены ОПГ: 36 млн взыскания за организацию азартных игр в КрымуПочти 20 миллионов рублей крымчане отдали мошенникам за неделюКрымчанин в составе ОПГ присвоил землю на 14 млн рублей
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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новости крыма, крым, прокуратура республики крым, хищение, телефон, компьютер, происшествия
Крымчанин отправится в колонию за хищение из магазина 32 мобильников
Крымчанин отправится в колонию на 2,5 года за хищение из магазина 32 мобильников
12:33 20.12.2023 (обновлено: 12:40 20.12.2023)