Рейтинг@Mail.ru
Крымчанин отправится в колонию за хищение из магазина 32 мобильников - РИА Новости Крым, 20.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20231220/krymchanin-otpravitsya-v-koloniyu-za-khischenie-iz-magazina-32-mobilnikov-1133677915.html
Крымчанин отправится в колонию за хищение из магазина 32 мобильников
Крымчанин отправится в колонию за хищение из магазина 32 мобильников - РИА Новости Крым, 20.12.2023
Крымчанин отправится в колонию за хищение из магазина 32 мобильников
Житель Крыма отправится в колонию за присвоение компьютерной техники на сумму более 1,1 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры республики. РИА Новости Крым, 20.12.2023
2023-12-20T12:33
2023-12-20T12:40
новости крыма
крым
прокуратура республики крым
хищение
телефон
компьютер
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/03/1122262118_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_6e7bdd8bbbfda4fb3bd3b75e32f891c4.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек - РИА Новости Крым. Житель Крыма отправится в колонию за присвоение компьютерной техники на сумму более 1,1 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.Ущерб от его действий составил более 1,1 млн рублей. По итогам рассмотрения дела суд приговорил злоумышленника к 2 годам 6 месяцам лишения свободы. Отбывать наказание ему предстоит в исправительной колонии общего режима.Кроме того, судом удовлетворен иск потерпевшего о взыскании причиненного вреда.Приговор в законную силу пока не вступил.Читайте также на РИА Новости Крым:Осуждены члены ОПГ: 36 млн взыскания за организацию азартных игр в КрымуПочти 20 миллионов рублей крымчане отдали мошенникам за неделюКрымчанин в составе ОПГ присвоил землю на 14 млн рублей
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/03/1122262118_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_cedc786570b86dae1bcfd61432780eda.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости крыма, крым, прокуратура республики крым, хищение, телефон, компьютер, происшествия
Крымчанин отправится в колонию за хищение из магазина 32 мобильников

Крымчанин отправится в колонию на 2,5 года за хищение из магазина 32 мобильников

12:33 20.12.2023 (обновлено: 12:40 20.12.2023)
 
© Dmitry MakeevНаручники
Наручники
© Dmitry Makeev
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек - РИА Новости Крым. Житель Крыма отправится в колонию за присвоение компьютерной техники на сумму более 1,1 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

"Судом установлено, что в период с октября 2022 года по май 2023 года осужденный, занимая должность кладовщика в одном из крупных магазинов бытовой техники, присвоил вверенное ему имущество – 32 дорогостоящих мобильных телефона и ноутбук. Их он в дальнейшем продал", – сообщается в Telegram-канале ведомства.

Ущерб от его действий составил более 1,1 млн рублей. По итогам рассмотрения дела суд приговорил злоумышленника к 2 годам 6 месяцам лишения свободы. Отбывать наказание ему предстоит в исправительной колонии общего режима.
Кроме того, судом удовлетворен иск потерпевшего о взыскании причиненного вреда.
Приговор в законную силу пока не вступил.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Осуждены члены ОПГ: 36 млн взыскания за организацию азартных игр в Крыму
Почти 20 миллионов рублей крымчане отдали мошенникам за неделю
Крымчанин в составе ОПГ присвоил землю на 14 млн рублей
 
Новости КрымаКрымПрокуратура Республики КрымХищениеТелефонКомпьютерПроисшествия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:47Численность Вооруженных сил РФ не будут наращивать за счет срочников – ГД
12:33Крымчанин отправится в колонию за хищение из магазина 32 мобильников
12:24Из-за аварии вышла из строя база медицинских данных Белгородской области
12:05Узвар, сувениры и украшения: в Севастополе открылась новогодняя ярмарка
11:58Новые автобусы вышли на линию на севере Крыма
11:4416 человек подали заявки на участие в выборах президент – ЦИК
11:28В Севастополе паром снова вышел на линию
11:18Налоги крымчан пополнили бюджет на 2 миллиарда рублей
10:54Кокаин для Евросоюза: в Москве изъяли 673 килограмма наркотика
10:30В Черноморском районе Крыма Минобороны РФ проводит учения
10:19Из-за ремонта воды не будет в Симферополе, Джанкое и Евпатории: адреса
10:06Крымчанке грозит 30 тысяч рублей штрафа за запуск салюта
09:44Обстановка на Керченской переправе в среду утром
09:33Си Цзиньпин предложил провести Годы российско-китайской культуры
09:15Паром в Севастополе приостановил движение
08:52Остерегайтесь QR-кодов: эксперт рассказал о новых уловках мошенников
08:23Юные симферопольцы получат по 10 тысяч рублей к Новому году
07:58В Симферополе появится новый детский сад
07:43Зачем Крыму новая концепция гостеприимства
07:30Взаимный товарооборот РФ и Китая составил почти 18 триллионов рублей
Лента новостейМолния