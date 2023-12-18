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Осуждены члены ОПГ: 36 млн взыскания за организацию азартных игр в Крыму - РИА Новости Крым, 18.12.2023
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Осуждены члены ОПГ: 36 млн взыскания за организацию азартных игр в Крыму
Осуждены члены ОПГ: 36 млн взыскания за организацию азартных игр в Крыму - РИА Новости Крым, 18.12.2023
Осуждены члены ОПГ: 36 млн взыскания за организацию азартных игр в Крыму
Советский районный суд Республики Крым взыскал с организаторов азартных игр на полуострове денежные средства в пользу государства. Об этом сообщает пресс-служба РИА Новости Крым, 18.12.2023
2023-12-18T19:02
2023-12-18T19:07
крым
прокуратура республики крым
советский районный суд
советский район
происшествия
суд
приговор
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. Советский районный суд Республики Крым взыскал с организаторов азартных игр на полуострове денежные средства в пользу государства. Об этом сообщает пресс-служба республиканкой прокуратуры.По информации прокуратуры, решение суда еще не вступило в законную силу. В ведомстве также уточнили, что эти граждане ранее уже были осуждены.С ноября 2018 года по июнь 2019 года они создали и возглавили организованную группу, зная, что на территории Республики Крым и города Севастополя игорная деятельность запрещена. Они разместили оборудование в семи помещениях в Симферополе и Севастополе, организовав там проведение азартных игр. Кроме того, в своей деятельности они использовали информационно-телекоммуникационные сети.В октябре суд признал виновными в создании сети игорных клубов в Севастополе четырех местных жительницы и одного москвича. Совокупный доход от их деятельности составил 63 миллиона рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе пресечена деятельность подпольных игровых заловВ Крыму 31 человек пойдет под суд за организацию игровых клубовВ Крыму осудили организаторов азартных игр
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РИА Новости Крым
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96
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крым, прокуратура республики крым, советский районный суд, советский район, происшествия, суд, приговор
Осуждены члены ОПГ: 36 млн взыскания за организацию азартных игр в Крыму

Суд взыскал с организаторов азартных игр в Крыму и Севастополе 36 миллионов рублей

19:02 18.12.2023 (обновлено: 19:07 18.12.2023)
 
© РИА Новости КрымПравосудие
Правосудие - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. Советский районный суд Республики Крым взыскал с организаторов азартных игр на полуострове денежные средства в пользу государства. Об этом сообщает пресс-служба республиканкой прокуратуры.
"Советским районным судом удовлетворено исковое заявление прокурора Киевского района города Симферополя о взыскании с трех граждан в доход государства около 36 млн рублей, полученных от незаконной игорной деятельности", - говорится в сообщении ведомства.
По информации прокуратуры, решение суда еще не вступило в законную силу. В ведомстве также уточнили, что эти граждане ранее уже были осуждены.
С ноября 2018 года по июнь 2019 года они создали и возглавили организованную группу, зная, что на территории Республики Крым и города Севастополя игорная деятельность запрещена. Они разместили оборудование в семи помещениях в Симферополе и Севастополе, организовав там проведение азартных игр. Кроме того, в своей деятельности они использовали информационно-телекоммуникационные сети.
В октябре суд признал виновными в создании сети игорных клубов в Севастополе четырех местных жительницы и одного москвича. Совокупный доход от их деятельности составил 63 миллиона рублей.
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