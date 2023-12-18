https://crimea.ria.ru/20231218/osuzhdeny-chleny-opg-36-mln-vzyskaniya-za-organizatsiyu-azartnykh-igr-v-krymu-1133634809.html

Осуждены члены ОПГ: 36 млн взыскания за организацию азартных игр в Крыму

Осуждены члены ОПГ: 36 млн взыскания за организацию азартных игр в Крыму - РИА Новости Крым, 18.12.2023

Осуждены члены ОПГ: 36 млн взыскания за организацию азартных игр в Крыму

Советский районный суд Республики Крым взыскал с организаторов азартных игр на полуострове денежные средства в пользу государства. Об этом сообщает пресс-служба РИА Новости Крым, 18.12.2023

2023-12-18T19:02

2023-12-18T19:02

2023-12-18T19:07

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. Советский районный суд Республики Крым взыскал с организаторов азартных игр на полуострове денежные средства в пользу государства. Об этом сообщает пресс-служба республиканкой прокуратуры.По информации прокуратуры, решение суда еще не вступило в законную силу. В ведомстве также уточнили, что эти граждане ранее уже были осуждены.С ноября 2018 года по июнь 2019 года они создали и возглавили организованную группу, зная, что на территории Республики Крым и города Севастополя игорная деятельность запрещена. Они разместили оборудование в семи помещениях в Симферополе и Севастополе, организовав там проведение азартных игр. Кроме того, в своей деятельности они использовали информационно-телекоммуникационные сети.В октябре суд признал виновными в создании сети игорных клубов в Севастополе четырех местных жительницы и одного москвича. Совокупный доход от их деятельности составил 63 миллиона рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе пресечена деятельность подпольных игровых заловВ Крыму 31 человек пойдет под суд за организацию игровых клубовВ Крыму осудили организаторов азартных игр

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, прокуратура республики крым, советский районный суд, советский район, происшествия, суд, приговор