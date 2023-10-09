https://crimea.ria.ru/20231009/chleny-opg-osuzhdeny-za-sozdanie-igornykh-klubov-v-sevastopole-1131953640.html

Члены ОПГ осуждены за создание игорных клубов в Севастополе

Члены ОПГ осуждены за создание игорных клубов в Севастополе - РИА Новости Крым, 09.10.2023

Члены ОПГ осуждены за создание игорных клубов в Севастополе

Житель Москвы и четыре жительницы Севастополя признаны виновными в создании сети игорных клубов. Совокупный доход от их деятельности составил 63 миллиона... РИА Новости Крым, 09.10.2023

2023-10-09T15:22

2023-10-09T15:22

2023-10-09T15:23

севастополь

крымский следком

прокуратура города севастополя

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. Житель Москвы и четыре жительницы Севастополя признаны виновными в создании сети игорных клубов. Совокупный доход от их деятельности составил 63 миллиона рублей. Об этом сообщили в СК и прокуратуре города."Житель Москвы и четверо его подельниц из Севастополя признаны виновными в организации и проведении азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны", – сообщили в Следкоме.В прокуратуре Севастополя добавили, что игорные точки были открыты в арендованных нежилых помещениях в Нахимовском районе. Клубы действовали на протяжении 2,5 лет.Подпольные игровые залы были выявлены силовиками в мае 2021 года. Во время обысков в клубах и по месту жительства каждого из их сотрудников были обнаружены и изъяты деньги, компьютерная техника, кассовые терминалы и видеооборудование, с помощью которого обеспечивалась конфиденциальность незаконной деятельности.Следствие наложило арест на автомобили обвиняемых, денежные средства и земельные участки с целью возмещения причиненного преступниками ущерба.Фигурантами уголовного дела стали житель Москвы 1977 года рождения и четыре его подельницы, местные жительницы 1992, 1982, 1978 и 1975 годов рождения. Решением суда трое из них, в том числе организатор сообщества, получили реальные сроки. Они признаны виновными в организации и проведении азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, с использованием интернета, организованной группой, сопряженные с извлечением дохода в особо крупном размере.Под данным СК, житель Москвы приговорен к 3,5 годам лишения свободы в колонии общего режима с выплатой штрафа в размере 500 тысяч рублей. Одна из его подельниц получила такой же срок заключения и штраф, другая – 3 года и 3 месяца колонии и 300 тыс. рублей штрафа. Еще две участницы приговорены к 1,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на год.Наложенный в ходе следствия арест на имущество двоих осужденных суд оставил в силе, заключили в прокуратуре.Ранее, в сентябре, за организацию игорного притона осудили семерых жителей Керчи. Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе пресечена деятельность подпольных игровых заловВ Крыму 31 человек пойдет под суд за организацию игровых клубовВ Крыму осудили организаторов азартных игр

севастополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, крымский следком, прокуратура города севастополя, происшествия, приговор, общество, право собственности, новости крыма