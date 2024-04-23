https://crimea.ria.ru/20240423/planirovavshiy-terakt-v-bryanske-arestovan-1136787434.html
Планировавший теракт в Брянске арестован
Планировавший теракт в Брянске арестован - РИА Новости Крым, 23.04.2024
Планировавший теракт в Брянске арестован
Житель Брянской области арестован до 21 июня за пособничество в подготовке к террористическому акту в регионе. Он был задержан во время изъятия взрывного... РИА Новости Крым, 23.04.2024
2024-04-23T18:32
2024-04-23T18:32
2024-04-23T18:32
брянская область
происшествия
теракт
антитеррор
приговор
суд
безопасность
новости
брянск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/09/07/1120786027_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_7de659e7968e4aea5a26efc01a8b8427.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр - РИА Новости Крым. Житель Брянской области арестован до 21 июня за пособничество в подготовке к террористическому акту в регионе. Он был задержан во время изъятия взрывного устройства из тайника. Об этом со ссылкой на пресс-службу судов общей юрисдикции Брянской области пишет РИА Новости.Во вторник сообщалось, что сотрудники ФСБ предотвратили теракт, готовившийся сторонником украинских националистов в Брянске. Отмечается, что злоумышленник был участником организации "Легион Свобода России"*, признанной террористической в РФ. По указанию куратора он забрал из специально оборудованного тайника самодельное взрывное устройство и должен был передать его иным лицам для совершения террористического акта на территории Брянской области.Россиянин обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст.205.1 УК РФ (пособничество в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст.30, ч. 1 ст. 205 УК РФ), и ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической).Силовые структуры России с начала года пресекли 27 терактов на объектах транспорта, жизнеобеспечения, топливно-энергетического и военно-промышленного комплекса, задействованных в обеспечении специальной военной операции и снабжении новых регионов, заявил ранее директор ФСБ Александр Бортников.* Террористическая организация, запрещенная в РоссииЧитайте также на РИА Новости Крым:Хотел взорвать экс-сотрудника СБУ: в Луганске задержан гражданин УкраиныАксенов доложил Путину о борьбе с диверсантами в КрымуПутин назвал главную задачу террористов и заказчиков
брянская область
брянск
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/09/07/1120786027_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_4dfb21cc49f04c2c38e6de811b77b753.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
брянская область, происшествия, теракт, антитеррор, приговор, суд, безопасность, новости, брянск
Планировавший теракт в Брянске арестован
В Брянске до 21 июня арестован пособник украинских националистов за подготовку теракта
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр - РИА Новости Крым. Житель Брянской области арестован до 21 июня за пособничество в подготовке к террористическому акту в регионе. Он был задержан во время изъятия взрывного устройства из тайника. Об этом со ссылкой на пресс-службу судов общей юрисдикции Брянской области пишет РИА Новости.
Во вторник сообщалось, что сотрудники ФСБ предотвратили теракт
, готовившийся сторонником украинских националистов в Брянске.
Отмечается, что злоумышленник был участником организации "Легион Свобода России"*, признанной террористической в РФ. По указанию куратора он забрал из специально оборудованного тайника самодельное взрывное устройство и должен был передать его иным лицам для совершения террористического акта на территории Брянской области.
"После изъятия взрывного устройства из тайника фигурант дела был задержан сотрудниками УФСБ России по Брянской области. Постановлением суда обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу по 21 июня 2024 года", – уточняется в сообщении.
Россиянин обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст.205.1 УК РФ (пособничество в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст.30, ч. 1 ст. 205 УК РФ), и ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической).
Силовые структуры России с начала года пресекли 27 терактов на объектах транспорта, жизнеобеспечения, топливно-энергетического и военно-промышленного комплекса, задействованных в обеспечении специальной военной операции и снабжении новых регионов, заявил ранее директор ФСБ Александр Бортников.
* Террористическая организация, запрещенная в России
Читайте также на РИА Новости Крым: