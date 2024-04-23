https://crimea.ria.ru/20240423/planirovavshiy-terakt-v-bryanske-arestovan-1136787434.html

Планировавший теракт в Брянске арестован

Планировавший теракт в Брянске арестован - РИА Новости Крым, 23.04.2024

Планировавший теракт в Брянске арестован

Житель Брянской области арестован до 21 июня за пособничество в подготовке к террористическому акту в регионе. Он был задержан во время изъятия взрывного... РИА Новости Крым, 23.04.2024

2024-04-23T18:32

2024-04-23T18:32

2024-04-23T18:32

брянская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр - РИА Новости Крым. Житель Брянской области арестован до 21 июня за пособничество в подготовке к террористическому акту в регионе. Он был задержан во время изъятия взрывного устройства из тайника. Об этом со ссылкой на пресс-службу судов общей юрисдикции Брянской области пишет РИА Новости.Во вторник сообщалось, что сотрудники ФСБ предотвратили теракт, готовившийся сторонником украинских националистов в Брянске. Отмечается, что злоумышленник был участником организации "Легион Свобода России"*, признанной террористической в РФ. По указанию куратора он забрал из специально оборудованного тайника самодельное взрывное устройство и должен был передать его иным лицам для совершения террористического акта на территории Брянской области.Россиянин обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст.205.1 УК РФ (пособничество в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст.30, ч. 1 ст. 205 УК РФ), и ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической).Силовые структуры России с начала года пресекли 27 терактов на объектах транспорта, жизнеобеспечения, топливно-энергетического и военно-промышленного комплекса, задействованных в обеспечении специальной военной операции и снабжении новых регионов, заявил ранее директор ФСБ Александр Бортников.* Террористическая организация, запрещенная в РоссииЧитайте также на РИА Новости Крым:Хотел взорвать экс-сотрудника СБУ: в Луганске задержан гражданин УкраиныАксенов доложил Путину о борьбе с диверсантами в КрымуПутин назвал главную задачу террористов и заказчиков

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

брянская область, происшествия, теракт, антитеррор, приговор, суд, безопасность, новости, брянск