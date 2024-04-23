https://crimea.ria.ru/20240423/khotel-vzorvat-eks-sotrudnika-sbu-v-luganske-zaderzhan-grazhdanin-ukrainy-1136773611.html
Хотел взорвать экс-сотрудника СБУ: в Луганске задержан гражданин Украины
Хотел взорвать экс-сотрудника СБУ: в Луганске задержан гражданин Украины - РИА Новости Крым, 23.04.2024
Хотел взорвать экс-сотрудника СБУ: в Луганске задержан гражданин Украины
В Луганске задержали гражданина Украины, причастного к подготовке покушения на бывшего подполковника СБУ Василия Прозорова. Об этом со ссылкой на Центр... РИА Новости Крым, 23.04.2024
2024-04-23T11:23
2024-04-23T11:23
2024-04-23T11:28
луганск
новости
василий прозоров
взрыв
антитеррор
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
луганская народная республика (лнр)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр - РИА Новости Крым. В Луганске задержали гражданина Украины, причастного к подготовке покушения на бывшего подполковника СБУ Василия Прозорова. Об этом со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ пишет РИА Новости.Как выяснилось во время расследования, в 2021 году фигурант познакомился в городе Рубежное с агентом СБУ – украинкой Хрестиной Ярославой, которая после начала СВО уехала в Варшаву.В июне 2023-го по ее указанию он организовал видеонаблюдение за местом проживания Прозорова, чтобы выяснить, где паркуется его автомобиль, а в апреле 2024-го перевел курьеру 10 тысяч рублей за доставку из Литвы компонентов взрывного устройства, закамуфлированных под косметические средства.12 апреля машина бывшего подполковника Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Прозорова была взорвана в Москве. Экс-подполковник в последние годы жил в России, занимался расследованиями преступлений киевского режима.Читайте также на РИА Новости Крым:В ЛНР мужчина при задержании взорвал себя и ранил пятерых сотрудников МВДГотовил теракты против военных: россиянин задержан в Белгородской областиВ Луганске взорвали в машине экс-начальника народной милиции ЛНР
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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Новости
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Задержание мужчины в Луганске по делу о подрыве машины экс-сотрудника СБУ Прозорова
Задержанный в Луганске по делу о подрыве машины экс-сотрудника СБУ Прозорова рассказал, что снимал его дом и машину за вознаграждение в 4 тысячи рублей.
Мужчина говорит, что о подрыве автомобиля узнал только через СМИ. Также ФСБ на видео вновь показало сотрудницу СБУ Ярославу Хрестину, координировавшую подготовку покушения из Варшавы.
2024-04-23T11:23
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PT1M39S
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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луганск, видео, новости, василий прозоров, взрыв, антитеррор, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), луганская народная республика (лнр)
Хотел взорвать экс-сотрудника СБУ: в Луганске задержан гражданин Украины
В Луганске задержан подозреваемый в подготовке покушения на экс-подполковника СБУ
11:23 23.04.2024 (обновлено: 11:28 23.04.2024)