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Хотел взорвать экс-сотрудника СБУ: в Луганске задержан гражданин Украины - РИА Новости Крым, 23.04.2024
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Хотел взорвать экс-сотрудника СБУ: в Луганске задержан гражданин Украины
Хотел взорвать экс-сотрудника СБУ: в Луганске задержан гражданин Украины - РИА Новости Крым, 23.04.2024
Хотел взорвать экс-сотрудника СБУ: в Луганске задержан гражданин Украины
В Луганске задержали гражданина Украины, причастного к подготовке покушения на бывшего подполковника СБУ Василия Прозорова. Об этом со ссылкой на Центр... РИА Новости Крым, 23.04.2024
2024-04-23T11:23
2024-04-23T11:28
луганск
новости
василий прозоров
взрыв
антитеррор
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
луганская народная республика (лнр)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр - РИА Новости Крым. В Луганске задержали гражданина Украины, причастного к подготовке покушения на бывшего подполковника СБУ Василия Прозорова. Об этом со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ пишет РИА Новости.Как выяснилось во время расследования, в 2021 году фигурант познакомился в городе Рубежное с агентом СБУ – украинкой Хрестиной Ярославой, которая после начала СВО уехала в Варшаву.В июне 2023-го по ее указанию он организовал видеонаблюдение за местом проживания Прозорова, чтобы выяснить, где паркуется его автомобиль, а в апреле 2024-го перевел курьеру 10 тысяч рублей за доставку из Литвы компонентов взрывного устройства, закамуфлированных под косметические средства.12 апреля машина бывшего подполковника Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Прозорова была взорвана в Москве. Экс-подполковник в последние годы жил в России, занимался расследованиями преступлений киевского режима.Читайте также на РИА Новости Крым:В ЛНР мужчина при задержании взорвал себя и ранил пятерых сотрудников МВДГотовил теракты против военных: россиянин задержан в Белгородской областиВ Луганске взорвали в машине экс-начальника народной милиции ЛНР
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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Задержание мужчины в Луганске по делу о подрыве машины экс-сотрудника СБУ Прозорова
Задержанный в Луганске по делу о подрыве машины экс-сотрудника СБУ Прозорова рассказал, что снимал его дом и машину за вознаграждение в 4 тысячи рублей. Мужчина говорит, что о подрыве автомобиля узнал только через СМИ. Также ФСБ на видео вновь показало сотрудницу СБУ Ярославу Хрестину, координировавшую подготовку покушения из Варшавы.
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луганск, видео, новости, василий прозоров, взрыв, антитеррор, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), луганская народная республика (лнр)
Хотел взорвать экс-сотрудника СБУ: в Луганске задержан гражданин Украины
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр - РИА Новости Крым. В Луганске задержали гражданина Украины, причастного к подготовке покушения на бывшего подполковника СБУ Василия Прозорова. Об этом со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ пишет РИА Новости.
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Хотел взорвать экс-сотрудника СБУ: в Луганске задержан гражданин Украины

В Луганске задержан подозреваемый в подготовке покушения на экс-подполковника СБУ

11:23 23.04.2024 (обновлено: 11:28 23.04.2024)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр - РИА Новости Крым. В Луганске задержали гражданина Украины, причастного к подготовке покушения на бывшего подполковника СБУ Василия Прозорова. Об этом со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ пишет РИА Новости.
"ФСБ РФ в Луганске задержан гражданин Украины 1995 года рождения, принимавший участие в подготовке подрыва автомашины экс-сотрудника СБУ 12.04.2024 в Москве по указанию главы службы безопасности Украины Василия Малюка", – говорится в релизе.
Как выяснилось во время расследования, в 2021 году фигурант познакомился в городе Рубежное с агентом СБУ – украинкой Хрестиной Ярославой, которая после начала СВО уехала в Варшаву.
В июне 2023-го по ее указанию он организовал видеонаблюдение за местом проживания Прозорова, чтобы выяснить, где паркуется его автомобиль, а в апреле 2024-го перевел курьеру 10 тысяч рублей за доставку из Литвы компонентов взрывного устройства, закамуфлированных под косметические средства.
"Фигурант сознался в содеянном и сотрудничает со следствием. В отношении задержанного принимается процессуальное решение", – добавили в ФСБ.
12 апреля машина бывшего подполковника Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Прозорова была взорвана в Москве. Экс-подполковник в последние годы жил в России, занимался расследованиями преступлений киевского режима.
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ЛуганскНовостиВасилий ПрозоровВзрывАнтитеррорФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)Луганская Народная Республика (ЛНР)
 
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