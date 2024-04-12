https://crimea.ria.ru/20240412/v-moskve-vzorvali-mashinu-eks-podpolkovnika-sbu-prozorova-1136508813.html

В Москве взорвали машину экс-подполковника СБУ Прозорова

В Москве взорвали машину экс-подполковника СБУ Прозорова - РИА Новости Крым, 12.04.2024

В Москве взорвали машину экс-подполковника СБУ Прозорова

Машина бывшего подполковника Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Прозорова взорвана в Москве, его жизни ничего не угрожает, сообщил РИА Новости помощник... РИА Новости Крым, 12.04.2024

2024-04-12T15:24

2024-04-12T15:24

2024-04-12T15:36

василий прозоров

дтп

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украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр - РИА Новости. Машина бывшего подполковника Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Прозорова взорвана в Москве, его жизни ничего не угрожает, сообщил РИА Новости помощник Прозорова.Как рассказали ранее РИА Новости в экстренных службах, неустановленное взрывное устройство сработало в пятницу под Toyota Land Cruiser на севере Москвы, пострадал хозяин внедорожника. Возбуждено уголовное дело."У него травмы руки и ноги", - сказал собеседник агентства.Экс-подполковник СБУ Василий Прозоров в последние годы жил в России, занимался расследованиями преступлений киевского режима.

https://crimea.ria.ru/20231108/v-luganske-vzorvali-v-mashine-eks-nachalnika-narodnoy-militsii-lnr-1132643107.html

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