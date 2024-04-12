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В Москве взорвали машину экс-подполковника СБУ Прозорова - РИА Новости Крым, 12.04.2024
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В Москве взорвали машину экс-подполковника СБУ Прозорова
В Москве взорвали машину экс-подполковника СБУ Прозорова - РИА Новости Крым, 12.04.2024
В Москве взорвали машину экс-подполковника СБУ Прозорова
Машина бывшего подполковника Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Прозорова взорвана в Москве, его жизни ничего не угрожает, сообщил РИА Новости помощник... РИА Новости Крым, 12.04.2024
2024-04-12T15:24
2024-04-12T15:36
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр - РИА Новости. Машина бывшего подполковника Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Прозорова взорвана в Москве, его жизни ничего не угрожает, сообщил РИА Новости помощник Прозорова.Как рассказали ранее РИА Новости в экстренных службах, неустановленное взрывное устройство сработало в пятницу под Toyota Land Cruiser на севере Москвы, пострадал хозяин внедорожника. Возбуждено уголовное дело."У него травмы руки и ноги", - сказал собеседник агентства.Экс-подполковник СБУ Василий Прозоров в последние годы жил в России, занимался расследованиями преступлений киевского режима.
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василий прозоров, дтп, москва, происшествия, новости, сбу (служба безопасности украины), россия, украина
В Москве взорвали машину экс-подполковника СБУ Прозорова

В Москве взорвали машину бывшего подполковника СБУ Василия Прозорова

15:24 12.04.2024 (обновлено: 15:36 12.04.2024)
 
© РИА Новости КрымСигнальная лента
Сигнальная лента - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр - РИА Новости. Машина бывшего подполковника Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Прозорова взорвана в Москве, его жизни ничего не угрожает, сообщил РИА Новости помощник Прозорова.

"Не переживайте. Он живой, все у него хорошо. Работать будет дальше. Как ни старались (его убить - ред.), ничего не получилось", - заявил РИА Новости помощник на просьбу подтвердить, действительно ли машина принадлежит Прозорову.

Как рассказали ранее РИА Новости в экстренных службах, неустановленное взрывное устройство сработало в пятницу под Toyota Land Cruiser на севере Москвы, пострадал хозяин внедорожника. Возбуждено уголовное дело.
"У него травмы руки и ноги", - сказал собеседник агентства.
Экс-подполковник СБУ Василий Прозоров в последние годы жил в России, занимался расследованиями преступлений киевского режима.
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