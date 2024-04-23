https://crimea.ria.ru/20240423/fsb-predotvratila-terakt-v-bryanske-1136775623.html
ФСБ предотвратила теракт в Брянске
ФСБ предотвратила теракт в Брянске - РИА Новости Крым, 23.04.2024
ФСБ предотвратила теракт в Брянске
В Брянске сотрудники ФСБ предотвратили теракт, готовившийся сторонником украинских националистов. Об этом сообщили Центре общественных связей ФСБ России. РИА Новости Крым, 23.04.2024
2024-04-23T12:10
2024-04-23T12:10
2024-04-23T12:10
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
брянск
теракт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр - РИА Новости Крым. В Брянске сотрудники ФСБ предотвратили теракт, готовившийся сторонником украинских националистов. Об этом сообщили Центре общественных связей ФСБ России.В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий изъято самодельное взрывное устройство, которое он планировал использовать при совершении преступления.В отношении задержанного возбуждено и расследуется уголовное дело по статьям "пособничество в совершении террористического акта" и "участие в деятельности организации, которая в РФ признана террористической". Ему может грозить до 20 лет лишения свободы.Силовые структуры России с начала года пресекли 27 терактов на объектах транспорта, жизнеобеспечения, топливно-энергетического и военно-промышленного комплекса, задействованных в обеспечении специальной военной операции и снабжении новых регионов, заявил ранее директор ФСБ Александр Бортников.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин назвал главную задачу террористов и заказчиковСпецслужбы ищут предателей, которые работают на украинских террористовАксенов доложил Путину о борьбе с диверсантами в Крыму
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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), брянск, теракт, новости, россия, безопасность
ФСБ предотвратила теракт в Брянске
Сторонник украинских националистов планировал теракт в Брянске - ФСБ
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр - РИА Новости Крым. В Брянске сотрудники ФСБ предотвратили теракт, готовившийся сторонником украинских националистов. Об этом сообщили Центре общественных связей ФСБ России.
"ФСБ задержан в Брянске гражданин России, исповедующий украинскую националистическую идеологию, который по заданию представителей запрещенной в нашей стране террористической организации принимал участие в подготовке диверсионно-террористического акта", - цитирует ведомство РИА Новости.
В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий изъято самодельное взрывное устройство, которое он планировал использовать при совершении преступления.
В отношении задержанного возбуждено и расследуется уголовное дело по статьям "пособничество в совершении террористического акта" и "участие в деятельности организации, которая в РФ признана террористической".
Ему может грозить до 20 лет лишения свободы.
Силовые структуры России с начала года пресекли 27 терактов на объектах транспорта, жизнеобеспечения, топливно-энергетического и военно-промышленного комплекса, задействованных в обеспечении специальной военной операции и снабжении новых регионов, заявил ранее директор ФСБ Александр Бортников.
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