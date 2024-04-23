https://crimea.ria.ru/20240423/fsb-predotvratila-terakt-v-bryanske-1136775623.html

ФСБ предотвратила теракт в Брянске

ФСБ предотвратила теракт в Брянске - РИА Новости Крым, 23.04.2024

ФСБ предотвратила теракт в Брянске

В Брянске сотрудники ФСБ предотвратили теракт, готовившийся сторонником украинских националистов. Об этом сообщили Центре общественных связей ФСБ России. РИА Новости Крым, 23.04.2024

2024-04-23T12:10

2024-04-23T12:10

2024-04-23T12:10

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

брянск

теракт

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр - РИА Новости Крым. В Брянске сотрудники ФСБ предотвратили теракт, готовившийся сторонником украинских националистов. Об этом сообщили Центре общественных связей ФСБ России.В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий изъято самодельное взрывное устройство, которое он планировал использовать при совершении преступления.В отношении задержанного возбуждено и расследуется уголовное дело по статьям "пособничество в совершении террористического акта" и "участие в деятельности организации, которая в РФ признана террористической". Ему может грозить до 20 лет лишения свободы.Силовые структуры России с начала года пресекли 27 терактов на объектах транспорта, жизнеобеспечения, топливно-энергетического и военно-промышленного комплекса, задействованных в обеспечении специальной военной операции и снабжении новых регионов, заявил ранее директор ФСБ Александр Бортников.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин назвал главную задачу террористов и заказчиковСпецслужбы ищут предателей, которые работают на украинских террористовАксенов доложил Путину о борьбе с диверсантами в Крыму

брянск

россия

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), брянск, теракт, новости, россия, безопасность