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Когда закончат реконструкцию сквера на бульваре Ленина – мэр Симферополя - РИА Новости Крым, 30.05.2023
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Когда закончат реконструкцию сквера на бульваре Ленина – мэр Симферополя
Когда закончат реконструкцию сквера на бульваре Ленина – мэр Симферополя - РИА Новости Крым, 30.05.2023
Когда закончат реконструкцию сквера на бульваре Ленина – мэр Симферополя
Затяжные майские дожди не позволили завершить реконструкцию сквера на бульваре Ленина в Симферополе ко Дню города (4 июня), работы на объекте планируется... РИА Новости Крым, 30.05.2023
2023-05-30T18:28
2023-05-30T18:28
радио "спутник в крыму"
михаил афанасьев
симферополь
крым
новости крыма
благоустройство
городская среда
общество
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Михаил Афанасьев о благоустройстве Симферополя
Глава администрации Симферополя Михаил Афанасьев рассказал о благоустройстве города
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая – РИА Новости Крым. Затяжные майские дожди не позволили завершить реконструкцию сквера на бульваре Ленина в Симферополе ко Дню города (4 июня), работы на объекте планируется окончить к июлю. Об этом сообщил глава администрации крымской столицы Михаил Афанасьев в эфире радио "Спутник в Крыму".По словам Афанасьева, работы идут в рамках сроков, предусмотренных контрактом. Согласно проекту, сквер должен быть воссоздан в своем первоначальном виде. Планируется восстановить комплекс из пяти фонтанов, обустроить прогулочные зоны и места отдыха, установить новую систему освещения и видеонаблюдения, детские игровые комплексы.Чугунные ограждения вокруг территории сквера демонтировать не будут, заверил глава администрации. Их реставрируют, а сломанные или отсутствующие секции заменят новыми.Афанасьев также сообщил, что в онлайн-голосовании за объекты благоустройства в 2024 году за два дня до его окончания лидирует территория у Екатерининского сада в центре города."Онлайн-голосование за объекты, которые будут благоустроены в нашем городе в 2024 году, будет проходить до 31 мая. Предложено три территории: Детский парк, Екатерининский сад и сквер Победы. Уже почти 40 тысяч человек приняли участие в голосовании, лидирует Екатерининский сад", – сказал он.Проект будет включать благоустройство территории от бутик-отеля "Зеленый театр" до остановки общественного транспорта на проспекте Кирова возле кинотеатра "Симферополь".Ранее глава республики Крым Сергей Аксенов поручил властям Симферополя до 4 июня "везде навести порядок", в том числе в сквере на бульваре Ленина.Читайте также на РИА Новости Крым:Жизнь в Евпатории: успехи благоустройства и нерешенные проблемы городаАксенов дал ряд поручений главам муниципалитетов в КрымуПод угрозой увольнения творятся чудеса – Аксенов о работе мэров в Крыму
https://crimea.ria.ru/20230530/kogda-zakonchat-kapremont-proletarskoy-v-simferopole-1129068609.html
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михаил афанасьев, симферополь, крым, новости крыма, благоустройство, городская среда, общество, ремонт дорог
Когда закончат реконструкцию сквера на бульваре Ленина – мэр Симферополя

Мэр Симферополя Афанасьев: реконструкцию сквера на бульваре Ленина завершат к 1 июля

18:28 30.05.2023
 
© Пресс-служба администрации СимферополяРемонт бульвара Ленина в Симферополе
Ремонт бульвара Ленина в Симферополе
© Пресс-служба администрации Симферополя
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая – РИА Новости Крым. Затяжные майские дожди не позволили завершить реконструкцию сквера на бульваре Ленина в Симферополе ко Дню города (4 июня), работы на объекте планируется окончить к июлю. Об этом сообщил глава администрации крымской столицы Михаил Афанасьев в эфире радио "Спутник в Крыму".
Михаил Афанасьев о благоустройстве Симферополя
18:28
"Ежедневно от 50 до 70 человек работают на данном объекте. Планируем, что к 1 июля эта территория будет благоустроена. Конечно, мы хотели успеть благоустроить его ко Дню города, но погода внесла свои коррективы", - сказал градоначальник.
По словам Афанасьева, работы идут в рамках сроков, предусмотренных контрактом. Согласно проекту, сквер должен быть воссоздан в своем первоначальном виде. Планируется восстановить комплекс из пяти фонтанов, обустроить прогулочные зоны и места отдыха, установить новую систему освещения и видеонаблюдения, детские игровые комплексы.
Чугунные ограждения вокруг территории сквера демонтировать не будут, заверил глава администрации. Их реставрируют, а сломанные или отсутствующие секции заменят новыми.
Дорожные работы
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Афанасьев также сообщил, что в онлайн-голосовании за объекты благоустройства в 2024 году за два дня до его окончания лидирует территория у Екатерининского сада в центре города.
"Онлайн-голосование за объекты, которые будут благоустроены в нашем городе в 2024 году, будет проходить до 31 мая. Предложено три территории: Детский парк, Екатерининский сад и сквер Победы. Уже почти 40 тысяч человек приняли участие в голосовании, лидирует Екатерининский сад", – сказал он.
Проект будет включать благоустройство территории от бутик-отеля "Зеленый театр" до остановки общественного транспорта на проспекте Кирова возле кинотеатра "Симферополь".
Ранее глава республики Крым Сергей Аксенов поручил властям Симферополя до 4 июня "везде навести порядок", в том числе в сквере на бульваре Ленина.
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Радио "Спутник в Крыму"Михаил АфанасьевСимферопольКрымНовости КрымаБлагоустройствоГородская средаОбществоРемонт дорог
 
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