https://crimea.ria.ru/20230530/kogda-zakonchat-rekonstruktsiyu-skvera-na-bulvare-lenina--mer-simferopolya-1129070062.html

Когда закончат реконструкцию сквера на бульваре Ленина – мэр Симферополя

Когда закончат реконструкцию сквера на бульваре Ленина – мэр Симферополя - РИА Новости Крым, 30.05.2023

Когда закончат реконструкцию сквера на бульваре Ленина – мэр Симферополя

Затяжные майские дожди не позволили завершить реконструкцию сквера на бульваре Ленина в Симферополе ко Дню города (4 июня), работы на объекте планируется... РИА Новости Крым, 30.05.2023

2023-05-30T18:28

2023-05-30T18:28

2023-05-30T18:28

радио "спутник в крыму"

михаил афанасьев

симферополь

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Михаил Афанасьев о благоустройстве Симферополя Глава администрации Симферополя Михаил Афанасьев рассказал о благоустройстве города audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая – РИА Новости Крым. Затяжные майские дожди не позволили завершить реконструкцию сквера на бульваре Ленина в Симферополе ко Дню города (4 июня), работы на объекте планируется окончить к июлю. Об этом сообщил глава администрации крымской столицы Михаил Афанасьев в эфире радио "Спутник в Крыму".По словам Афанасьева, работы идут в рамках сроков, предусмотренных контрактом. Согласно проекту, сквер должен быть воссоздан в своем первоначальном виде. Планируется восстановить комплекс из пяти фонтанов, обустроить прогулочные зоны и места отдыха, установить новую систему освещения и видеонаблюдения, детские игровые комплексы.Чугунные ограждения вокруг территории сквера демонтировать не будут, заверил глава администрации. Их реставрируют, а сломанные или отсутствующие секции заменят новыми.Афанасьев также сообщил, что в онлайн-голосовании за объекты благоустройства в 2024 году за два дня до его окончания лидирует территория у Екатерининского сада в центре города."Онлайн-голосование за объекты, которые будут благоустроены в нашем городе в 2024 году, будет проходить до 31 мая. Предложено три территории: Детский парк, Екатерининский сад и сквер Победы. Уже почти 40 тысяч человек приняли участие в голосовании, лидирует Екатерининский сад", – сказал он.Проект будет включать благоустройство территории от бутик-отеля "Зеленый театр" до остановки общественного транспорта на проспекте Кирова возле кинотеатра "Симферополь".Ранее глава республики Крым Сергей Аксенов поручил властям Симферополя до 4 июня "везде навести порядок", в том числе в сквере на бульваре Ленина.Читайте также на РИА Новости Крым:Жизнь в Евпатории: успехи благоустройства и нерешенные проблемы городаАксенов дал ряд поручений главам муниципалитетов в КрымуПод угрозой увольнения творятся чудеса – Аксенов о работе мэров в Крыму

https://crimea.ria.ru/20230530/kogda-zakonchat-kapremont-proletarskoy-v-simferopole-1129068609.html

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михаил афанасьев, симферополь, крым, новости крыма, благоустройство, городская среда, общество, ремонт дорог